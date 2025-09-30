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Sconto Splashtop per organizzazioni 501 (c) (3) esenzione fiscale

Splashtop Team
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Splashtop offre uno sconto alla Sezione 501 (c) (3) Organizzazioni esenti da imposta.

Per ricevere questo sconto, invia un'e-mail a sales@splashtop.com con una copia della lettera 501 (c) (3) e facci sapere cosa ti interessa acquistare e l'indirizzo email del tuo account Splashtop.

Se non hai già un account Splashtop, puoi crearne uno avviando una prova gratuita all'indirizzo https://www.splashtop.com (non è richiesta la carta di credito) o creando un account gratuito all'indirizzo https://redirect.splashtop.com/signup.

I richiedenti idonei riceveranno una risposta via e-mail con un codice da utilizzare durante il processo di checkout per ricevere lo sconto e funzionerà solo se l'acquisto viene effettuato con l'indirizzo e-mail fornito nella richiesta.

Questo sconto 501 (c) (3) non è disponibile per le organizzazioni che non sono esenti da imposta 501 (c) (3), ad esempio altre scuole, agenzie governative, aziende o privati.

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