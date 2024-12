2024 Recap: Remote Access, Endpoint Management & Support Updates

In qualità di Assistente al Product Marketing di Splashtop, Joseph Khalifa si appassiona a combinare le sue conoscenze tecniche con il marketing per contribuire a condividere gli ultimi progressi nelle soluzioni di accesso remoto. L'utilizzo quotidiano di Splashtop da parte di Joseph lo aiuta a coinvolgere e a collaborare con i membri del team in tutto il mondo senza soluzione di continuità, rimanendo sempre produttivo. Al di fuori di Splashtop, Joseph ama la fotografia, tutto ciò che è tecnologico e passare del tempo con il suo cane, Buddy.