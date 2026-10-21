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Du packaging manuel au packaging agentique : simplifier le déploiement d’applications avec Microsoft Intune

From Manual to Agentic Packaging: Simplifying App Deployment with Microsoft Intune
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