Intune + Splashtop
Bouclez la boucle du support avec Splashtop
Téléassistance avec et sans surveillance sur tous les appareils, qu’ils soient inscrits dans Intune ou non.
Aidez n’importe qui, sur n’importe quel appareil
Un meilleur support, dans votre locataire et au-delà
Assistez les sous-traitants, partenaires et employés sur leurs appareils personnels
Résolvez les demandes ponctuelles sans rien préinstaller sur l’appareil de l’utilisateur.
Déploiement simple et gestion facile
Accès rapide et sécurisé aux appareils que vous gérez
Accédez à tout moment aux ordinateurs gérés grâce à l’accès sans surveillance.
Déployez via l’infrastructure Intune que vous utilisez déjà.
Connectez-vous avec vos identifiants Entra ID grâce à l’authentification unique (SSO).
Utilisez un seul outil pour Windows, Mac, Linux et mobile.
Résolvez les problèmes dès le premier contact
Fonctionnalités de productivité intégrées directement à chaque session
Élevez les privilèges et restez connecté pendant les redémarrages.
Transférez des fichiers, discutez par chat, utilisez le clavier et la souris, et passez des appels vocaux au sein de la session.
Corrigez les problèmes en arrière-plan pendant que les utilisateurs continuent de travailler.
Intégrez l’accès à distance à votre système de gestion des tickets.
Sécurisé et prêt pour l’audit
Chaque session est protégée et consignée.
Sessions chiffrées avec TLS et AES 256 bits.
Authentification à deux facteurs et autorisations granulaires des techniciens.
Journaux de session et enregistrements pour les contrôles, les formations et les audits.
Avantages de Splashtop Remote Support avec Intune
Moins de temps d’arrêt pour les utilisateurs
Moins de tickets récurrents et des délais d’attente plus courts pour obtenir de l’aide.
Coûts de support réduits
Moins d’outils à gérer en matière de licences, de formation et de maintenance.
Un support sans limites
Aidez les équipes internes, les sous-traitants et les clients depuis le même compte.
Des preuves pour chaque session
Journaux et enregistrements prêts pour les audits ou les contrôles.
Prêt à améliorer votre téléassistance ?
Moins d’attente pour les utilisateurs et des sessions plus simples pour les techniciens, avec Splashtop Remote Support.