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Intune + Splashtop

Bouclez la boucle du support avec Splashtop

Téléassistance avec et sans surveillance sur tous les appareils, qu’ils soient inscrits dans Intune ou non.

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Aidez n’importe qui, sur n’importe quel appareil

Un meilleur support, dans votre locataire et au-delà

  • Assistez les sous-traitants, partenaires et employés sur leurs appareils personnels

  • Résolvez les demandes ponctuelles sans rien préinstaller sur l’appareil de l’utilisateur.


Déploiement simple et gestion facile

Accès rapide et sécurisé aux appareils que vous gérez

  • Accédez à tout moment aux ordinateurs gérés grâce à l’accès sans surveillance.

  • Déployez via l’infrastructure Intune que vous utilisez déjà.

  • Connectez-vous avec vos identifiants Entra ID grâce à l’authentification unique (SSO).

  • Utilisez un seul outil pour Windows, Mac, Linux et mobile.


Résolvez les problèmes dès le premier contact

Fonctionnalités de productivité intégrées directement à chaque session

  • Élevez les privilèges et restez connecté pendant les redémarrages.

  • Transférez des fichiers, discutez par chat, utilisez le clavier et la souris, et passez des appels vocaux au sein de la session.

  • Corrigez les problèmes en arrière-plan pendant que les utilisateurs continuent de travailler.

  • Intégrez l’accès à distance à votre système de gestion des tickets.


Sécurisé et prêt pour l’audit

Chaque session est protégée et consignée.

  • Sessions chiffrées avec TLS et AES 256 bits.

  • Authentification à deux facteurs et autorisations granulaires des techniciens.

  • Journaux de session et enregistrements pour les contrôles, les formations et les audits.


Avantages de Splashtop Remote Support avec Intune

  • Moins de temps d’arrêt pour les utilisateurs

    Moins de tickets récurrents et des délais d’attente plus courts pour obtenir de l’aide.

  • Coûts de support réduits

    Moins d’outils à gérer en matière de licences, de formation et de maintenance.

  • Two blue outlined human figures, one in front of the other, with a blue checkmark inside a circle in the lower right corner, all on a light gray background.

    Un support sans limites

    Aidez les équipes internes, les sous-traitants et les clients depuis le même compte.

  • A blue icon of a document with a folded top-right corner and three horizontal lines below, representing text or writing, on a light background.

    Des preuves pour chaque session

    Journaux et enregistrements prêts pour les audits ou les contrôles.

Prêt à améliorer votre téléassistance ?

Moins d’attente pour les utilisateurs et des sessions plus simples pour les techniciens, avec Splashtop Remote Support.

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