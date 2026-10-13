Intune + Splashtop
Bouclez la boucle avec la sécurité des terminaux
Sécurisez vos terminaux avec une protection antivirus et anti-arnaque, EDR ou MDR 24 h/24 et 7 j/7, depuis une seule console
Antivirus et protection anti-arnaque
Arrêtez les malwares et les arnaques avant qu’ils n’atteignent votre équipe.
Protection en temps réel contre les malwares, les ransomwares et le phishing sur Windows et Mac.
Splashtop Shield ajoute la détection des arnaques et bloque les outils d’accès à distance utilisés par les attaquants pour se faire passer pour votre service d’assistance, en plus de l’antivirus traditionnel.
Gestion centralisée depuis votre console Splashtop.
Détection et réponse sur les terminaux
Surveillance, investigation et remédiation continues face aux menaces avancées.
Surveillance continue, analyse des causes profondes et visualisation de la chaîne d’attaque, avec remédiation automatisée ou guidée.
Aide à respecter les exigences de conformité et de cyberassurance.
Choisissez parmi des fournisseurs de premier plan comme SentinelOne, CrowdStrike et Bitdefender.
Détection et réponse gérées
Des experts veillent sur vos terminaux, 24 h/24.
Surveillance et réponse 24 h/24, 7 j/7, 365 jours par an, assurées par les équipes de sécurité de Bitdefender, SentinelOne ou CrowdStrike.
Chasse active aux menaces, avec une réponse aux incidents guidée par des experts ou entièrement gérée.
Idéal pour les organisations sans équipe dédiée aux opérations de sécurité.
Un seul endroit pour acheter et gérer
Moins de fournisseurs, moins de consoles.
Déployez des agents, configurez des stratégies et surveillez la protection depuis la console unifiée Splashtop.
Visualisez la couverture de protection de l’ensemble de votre parc pour savoir quels appareils sont couverts.
Accédez rapidement aux terminaux concernés grâce à l’accès à distance pour enquêter et corriger les problèmes.
Un seul fournisseur et une seule facture pour la gestion et la sécurité des terminaux.
Avantages de Splashtop Endpoint Security avec Intune
Protégez les personnes, pas seulement les appareils
Arrêtez les arnaques et l’usurpation d’identité du support technique que l’antivirus seul peut laisser passer, que vous utilisiez Defender en version gratuite ou payante.
Aucune mise à niveau Microsoft 365 nécessaire
Ajoutez une protection à votre abonnement Splashtop au lieu de passer à un forfait Microsoft 365 plus élevé pour plus de sécurité.
Couverture 24 h/24 et 7 j/7 sans SOC
Des équipes de sécurité expertes surveillent et interviennent pour vous, jour et nuit.
Un seul fournisseur pour la sécurité et le support
Protégez, gérez et prenez en charge vos terminaux depuis une seule console, avec un seul partenaire de confiance.
Prêt à protéger vos terminaux ?
Trouvez le bon mélange de protection pour vos terminaux, votre équipe et votre budget.