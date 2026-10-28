Splashtalks : les nouveautés de l’automne 2026… et ce qui nous attend ensuite
Rejoignez-nous pour une édition spéciale des Splashtalks, à l’occasion de laquelle nous célébrerons les 20 ans de Splashtop et dévoilerons les dernières innovations permettant aux équipes informatiques de travailler plus efficacement, de renforcer la sécurité et de simplifier les opérations liées aux terminaux.
Avec la participation de Robert Ha, cofondateur et directeur des opérations de Splashtop, cette session exclusive reviendra sur l’évolution de Splashtop, qui est passé du statut de pionnier de l’accès à distance à celui de plateforme aidant les équipes informatiques à gérer, sécuriser et prendre en charge des environnements distribués à grande échelle.
Robert expliquera comment l’évolution des besoins des équipes informatiques influence la stratégie produit et la vision de Splashtop, ainsi que les implications de cette évolution pour la prochaine génération de solutions de gestion des terminaux, de sécurité, d’automatisation et de téléassistance.
Vous découvrirez également en avant-première les innovations de l’automne 2026 conçues pour aider votre équipe à :
Renforcez la sécurité de vos terminaux grâce au nouvel antivirus Splashtop Shield.
Transformez le packaging des applications et simplifiez leur déploiement via Microsoft Intune grâce à Agentic Packr.
Réduisez l’exposition aux vulnérabilités et appliquez les correctifs plus rapidement grâce à un workflow optimisé.
Découvrez les améliorations apportées à l’interface utilisateur et de meilleures options de filtrage dans la console Web.
Tirez parti des intégrations ITSM étendues pour bénéficier d’un workflow informatique plus fluide.
Améliorations en matière de productivité et de performances apportées au produit Splashtop On-Prem
Découvrez également les perspectives d’avenir de Splashtop, notamment les innovations à venir et la manière dont les retours de nos clients continuent d’orienter notre roadmap produit.
Que vous soyez administrateur informatique, MSP, responsable de la sécurité ou simple professionnel, vous repartirez avec une vision plus claire des nouveautés, des perspectives d’avenir et de la manière dont Splashtop peut aider votre équipe à simplifier les opérations informatiques à distance et à être plus productive.
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