L’Université d’Australie-Occidentale renforce la téléassistance et l’accès à la recherche grâce à Splashtop
Consolider Téléassistance et Accès à distance en une plateforme sécurisée et centralisée, prenant en charge environ 9 000 appareils, 3 000 membres du personnel et chercheurs répartis sur plusieurs campus.
Impact
Réduction des charges supérieures de gestion TI avec Basé sur le cloud Téléassistance
La plateforme Basé sur le cloud de Splashtopréduit la complexité administrative et permet à l’UWA d’économiser environ quatre heures de patching manuel par personne chaque mois.
Accès sécurisé et centralisé à distance pour les équipes TI et les chercheurs
Splashtop regroupe le support TI et l’accès à distance des chercheurs sur une plateforme sécurisée unique avec des permissions centralisées, une gestion des identités, et une journalisation de session.
Une téléassistance fiable sur 9 000 appareils
Splashtop permet un dépannage efficace grâce à des connexions stables, un support multi-moniteurs et des sessions élevées tout en offrant aux chercheurs un accès sécurisé et à tout moment aux systèmes de laboratoire.
difficultés de recrutement
L’Université d’Australie-Occidentale (UWA) est une université australienne de premier plan axée sur la recherche, soutenant l’éducation, la recherche et l’innovation sur plusieurs campus. Avec des milliers de membres du personnel, étudiants et chercheurs s’appuyant sur la technologie, maintenir des services TI sécurisés et fiables est essentiel pour soutenir les opérations quotidiennes et les activités de recherche.
En tant que responsable de l’administration des systèmes, Sandy Miao supervise les licences d’entreprise, la gestion des systèmes et de l’infrastructure chez UWA. Son équipe est responsable de la gestion de l’infrastructure TI centrale et de la fourniture de services Accès à distance à l’équipe de prestation de services de l’université et aux utilisateurs finaux, avec plus de 20 employés de TI utilisant Splashtop.
Avec environ 9 000 appareils répartis dans son environnement technologique, fournir une Téléassistance sécurisée et fiable est essentielle. Les techniciens TI doivent assister le personnel sur plusieurs campus, tandis que les chercheurs exigent un accès à distance aux ordinateurs et instruments du laboratoire sans être physiquement présents.
Avant d’adopter Splashtop, l’UWA s’appuyait sur des outils distincts, notamment TeamViewer, pour Téléassistance et l’accès des utilisateurs finaux. Ces solutions fragmentées ont créé des défis de sécurité et de gestion, notamment des coûts d’entretien élevés, des autorisations d’accès limitées et un manque de gouvernance centralisée.
L’université a commencé à évaluer des alternatives capables de consolider Accès à distance et support en une seule plateforme sécurisée, Basé sur le cloud, tout en réduisant la complexité administrative et en s’alignant sur son architecture Zero Trust.
Parmi les principaux objectifs figuraient :
Consolider Téléassistance et l’accès des utilisateurs finaux en une seule plateforme
Renforcez la sécurité avec des autorisations d’accès centralisées et la Gestion des identités
Réduisez les frais de maintenance grâce à une solution SaaS Basée sur le cloud
Permettre l’accès à distance sécurisé aux systèmes de laboratoire pour les chercheurs
Intégrez avec l’identité cloud existante et l’architecture Zero Trust
Prend en charge environ 9 000 appareils de manière fiable
Splashtop avait déjà été utilisé avec succès par l’un des centres de recherche de l’UWA depuis plusieurs années. S’appuyant sur cette expérience positive, l’université a évalué sa sécurité, ses fonctionnalités et ses tarifs avant de choisir Splashtop solution d’accès à distance et de support pour l’entreprise.
Résolution
À la suite d’une évaluation réussie, l’Université d’Australie-Occidentale a adopté Splashtop SOS et Splashtop Streamer pour fournir une assistance télévisuelle sécurisée et centralisée ainsi qu’un accès aux équipes TI, au personnel et aux chercheurs sur l’ensemble de ses campus.
Une plateforme unique pour le soutien des TI et l’accès à la recherche
Splashtop permet à l’UWA de consolider le support à distance IT et l’accès à distance des chercheurs sur une plateforme centralisée et gérée. Grâce à Splashtop SOS, l’équipe Service Delivery de l’université peut résoudre à distance les problèmes et assister environ 3 000 employés sur plusieurs campus.
Par ailleurs, Splashtop Streamer permet aux chercheurs d’accéder en toute sécurité aux ordinateurs et instruments de laboratoire du campus, de n’importe où, permettant ainsi de démarrer, de surveiller ou d’arrêter des expériences en dehors des heures de travail habituelles sans avoir à accéder physiquement au laboratoire.
Renforcer la sécurité grâce à une gouvernance d’accès centralisée
Auparavant, certains chercheurs et membres du personnel ont installé de manière indépendante des outils Chrome à distance tels que TeamViewer, rendant difficile pour TI de maintenir la visibilité et le contrôle d’Accès à distance.
Avec Splashtop, l’UWA peut gérer centralisément les autorisations d’accès, les identités des utilisateurs et la journalisation des sessions. La plateforme s’intègre à l’infrastructure d’identité cloud existante de l’université et s’aligne sur son architecture réseau Zero Trust, garantissant une gouvernance sécurisée de l’accès à distance.
Réduction des charges administratives avec Basé sur le cloud Management
Le passage de sa précédente solution Téléassistance à la plateforme Basé sur le cloud de Splashtopa considérablement réduit les besoins de maintenance continue de l’UWA.
L’université économise désormais environ quatre heures de réparations manuelles par mois, réduisant ainsi les charges administratives et permettant à son équipe infrastructure de se concentrer sur des initiatives TI à plus grande valeur.
Au-delà des gains de temps, l’approche cloud-first simplifie l’administration continue et soutient la stratégie plus large de modernisation TI de l’UWA.
Connexions à distance fiables et expérience de support améliorée
Splashtop a amélioré la fiabilité des sessions Téléassistance, permettant aux techniciens de résoudre les problèmes plus efficacement dans l’environnement technologique de l’UWA.
Le support multi-moniteurs permet aux techniciens de visualiser et de naviguer sur plusieurs écrans des utilisateurs sans leur demander à plusieurs reprises de Windows d’un écran à l’autre, réduisant ainsi les difficultés de communication lors du dépannage.
Des sessions surélevées fiables permettent également aux techniciens d’effectuer des tâches administratives, telles que l’installation d’applications, sans perdre l’accès ni interrompre la connexion à distance.
Déploiement simple et adoption rapide
L’équipe centrale TI de l’UWA a déployé avec succès Splashtop pour Téléassistance en environ une semaine, permettant aux techniciens de transitionner avec un minimum de perturbation de leurs flux de travail existants.
Bien que le processus de support soit resté largement inchangé, Splashtop introduit une approche plus structurée pour les utilisateurs finaux, qui peuvent désormais demander un accès à distance géré centralisément au lieu d’installer indépendamment les outils Chrome Bureau à distance.
L’université continue de consolider les outils individuels d’Accès à distance dans son environnement Splashtop centralisé.
Conçu pour un avenir sécurisé, axé sur le cloud
Alors que l’UWA continue de moderniser son infrastructure TI, Splashtop offre une plateforme flexible qui soutient ses besoins évolutifs en matière d’accès à distance et de sécurité.
Grâce à des performances fiables, une administration centralisée et une compatibilité avec l’identité et l’architecture réseau existante, Splashtop aide l’université à fournir une Téléassistance cohérente tout en permettant aux chercheurs d’accéder en toute sécurité aux systèmes de laboratoire critiques.
La solution répond aux critères de sélection principaux de l’UWA, avec un soutien prometteur de l’équipe Splashtop.
Splashtop a simplifié la gestion d’Accès à distance tout en offrant une solution sécurisée, fiable et conviviale pour nos équipes TI et nos chercheurs.
Sandy Miao, responsable de l’administration système, Université d’Australie-Occidentale
Splashtop en trois mots
Fiable. Multifonctionnel. Convivial.
En adoptant Splashtop, l’Université d’Australie-Occidentale a renforcé Téléassistance sur environ 9 000 appareils tout en simplifiant la gestion des TI, en améliorant la sécurité et en réduisant les charges administratives.
Grâce à des connexions à distance fiables, des contrôles d’accès centralisés et un accès sécurisé aux systèmes de laboratoire, Splashtop permet à l’UWA de soutenir le personnel et les chercheurs de manière plus efficace tout en faisant progresser sa stratégie cloud-first.
À propos du client
L’Université d’Australie-Occidentale (UWA), fondée en 1911, est une université publique de recherche de premier plan à Perth et membre du prestigieux Groupe des Huit d’Australie. L’UWA propose des formations de premier cycle et de troisième cycle tout en menant des recherches reconnues internationalement dans diverses disciplines. Avec plusieurs campus et installations de recherche, l’université s’appuie sur une infrastructure TI sécurisée et fiable pour soutenir l’excellence académique, l’innovation et la collaboration.