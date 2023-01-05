OSZ IMT – Remote Access to Lab Computers with Splashtop

OSZ IMT - Accès à distance aux salles informatiques distantes avec Splashtop
OSZ IMT choisit Splashtop pour sa meilleure expérience client
Résumé
Lorsque le campus de l'OSZ IMT a été fermé en raison de la COVID-19, les étudiants et les enseignants n'ont pas pu accéder physiquement aux ordinateurs des laboratoires de l'école. Les ordinateurs de laboratoire à haute performance hébergeaient les applications logicielles que les étudiants devaient utiliser pour leur formation. Sans accès aux ordinateurs de laboratoire, les étudiants ne pouvaient pas poursuivre leurs cours.
Avec Splashtop pour les salles informatiques distantes, les étudiants ont pu accéder à distance et contrôler les ordinateurs du campus depuis leurs propres appareils, permettant ainsi à OSZ IMT de fournir aux étudiants et aux enseignants les ressources informatiques dont ils avaient besoin tout en apprenant à distance.
Le défi : COVID-19 empêche les étudiants d'accéder aux ordinateurs des laboratoires
De nombreux étudiants qui suivent des cours à l'OSZ IMT utilisent les ordinateurs de laboratoire situés sur le campus de l'école pour faire leurs travaux. L'OSZ IMT apprend aux étudiants à maîtriser des applications logicielles telles qu'AutoCAD, Revit et Inventor afin de les préparer de manière optimale à leur carrière.
Cependant, lorsque le campus a dû fermer ses portes à cause de la COVID-19, les étudiants n'avaient aucun moyen d'accéder physiquement aux ordinateurs du laboratoire sur place.
« Nous sommes une école d'informatique et offrons une double formation de concepteur technique », a déclaré Stefan Babst, chef du département II de l'OSZ IMT. « En raison de la COVID-19, les étudiants et les enseignants n'étaient pas autorisés à entrer dans notre école. En même temps, les applications que nous enseignons aux étudiants ne fonctionnent que sur des ordinateurs à haute performance. Ces applications logicielles sont utilisées pour créer des structures et des bâtiments en 3D, ce qui nécessite des ordinateurs puissants dont nos élèves et nos enseignants ne disposent pas à la maison. »
Cela signifie que les étudiants et les enseignants n’avaient aucun moyen d’accéder aux logiciels dont ils avaient besoin. La seule façon d’accéder aux logiciels était d’utiliser les ordinateurs des salles informatiques situées sur le campus.
Babst et son équipe devaient trouver une solution qui permettrait aux élèves et aux enseignants d'accéder aux ordinateurs du laboratoire depuis leur domicile.
La solution : Permettre l'accès à distance aux ordinateurs de laboratoire avec Splashtop
En cherchant une solution, M. Babst a fini par trouver le logiciel de bureau à distance Splashtop.
Splashtop est une solution idéale pour l’éducation car elle permet aux étudiants et aux enseignants de contrôler à distance les ordinateurs des salles informatiques depuis n’importe quel ordinateur, tablette ou appareil mobile (y compris les Chromebook). Lorsqu’un utilisateur final accède à distance à un ordinateur des salles informatiques, il peut en prendre le contrôle, ouvrir n’importe quel fichier et exécuter n’importe quel programme comme s’il était réellement assis devant.
Splashtop est une excellente solution car elle permet aux écoles de tirer parti de leur infrastructure informatique existante (pas besoin d’investir dans du nouveau matériel) tout en donnant aux élèves un moyen d’accéder aux ressources informatiques fournies par l’école depuis leur domicile.
Splashtop a donné à l'OSZ IMT la solution dont il avait besoin pour surmonter les difficultés rencontrées par les étudiants et les enseignants. L'OSZ IMT a pu passer rapidement à l'enseignement à distance et reprendre les cours alors que les étudiants et les enseignants accédaient à distance aux ordinateurs des laboratoires scolaires depuis leur domicile.
Résultats : L'OSZ IMT impressionné par Splashtop
Splashtop a séduit M. Babst en raison de son excellent service client, de la fonction d'accès à distance programmé, du faible prix et de sa fiabilité.
Avant même que l'OSZ IMT n'achète Splashtop, M. Babst a apprécié le niveau de service à la clientèle apporté par l'entreprise.
« Au cours de l'évaluation nous avons suggéré une amélioration de la console d'administration de Splashtop afin de mieux programmer les heures de diffusion », a déclaré M. Babst. « L'équipe de Splashtop a rapidement mis en œuvre nos suggestions. Splashtop a fait preuve d'une grande réactivité face à nos demandes. »
M. Babst a également été impressionné par la fonction d’accès à distance programmé, qui a permis aux administrateurs informatiques d’établir un calendrier pour que des groupes d’étudiants puissent accéder aux ordinateurs du campus à des heures prédéterminés.
« [Avant Splashtop], nous avons essayé d'autres logiciels, mais nous avons remarqué que l'accès aux laboratoires n'était pas optimal », a déclaré M. Babst. « Nous avons généralement des blocs de cours de 90 minutes. Au bout de 90 minutes, la classe change. L'arrêt rapide et la reprogrammation après les 90 minutes n'ont pas bien fonctionné avec d'autres types de logiciels. »
Grâce à la fonction d'accès à distance programmé de Splashtop, l'OSZ IMT a pu facilement établir un calendrier afin que seuls des groupes spécifiques de 18 à 30 étudiants soient autorisés à accéder à distance aux ordinateurs d'un certain laboratoire pendant les heures de cours.
D’autres points forts mentionnés par M. Babst sont le faible prix de Splashtop par rapport à d’autres produits d’accès à distance, et la fiabilité de Splashtop malgré les applications gourmandes en ressources auxquelles les étudiants accédaient à distance. Dans l’ensemble, M. Babst est satisfait d’avoir choisi Splashtop.
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Détails
À propos d’OSZ IMT
L’Oberstufenzentrum Informations und Medizintechnik, Berlin (OSZ IMT) propose aux étudiants divers cours professionnels dans les domaines du génie informatique, du développement logiciel, de la mise en réseau, de l’électronique et de l’équipement médical. L’école compte 3 000 étudiants et 160 enseignants.
L'OSZ IMT met à la disposition de ses étudiants et à ses professeurs des équipements techniques de haute qualité dans ses salles de classe et ses laboratoires, dont plus de 1 000 ordinateurs à haute performance. Ces ordinateurs sont essentiels car ils permettent aux étudiants d'apprendre à utiliser les applications logicielles nécessaires dans leur domaine.
À propos du logiciel d’accès à distance Splashtop
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Utilisez les fonctions d'accès à distance programmé pour définir des heures de laboratoire ouvertes et des sessions de laboratoire spécialisées, permettant à différents groupes d'étudiants d'accéder à distance au laboratoire informatique pendant leur temps de cours programmé.
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Ce que disent nos clients
Lors de l’évaluation, [l’équipe Splashtop] est arrivée au bon moment. Nos demandes d’assistance et nos problèmes de protection des données ont été rapidement résolus... Splashtop a fait preuve d’une grande réactivité face à nos demandes.
Stefan Babst - Chef de département II, OSZ IMT