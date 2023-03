Asheville High School permet de dispenser des cours d’animation informatique et de conception de jeux vidéo à distance

Un avantage inattendu de Splashtop pour les laboratoires à distance est que les étudiants ont désormais accès aux ordinateurs du laboratoire Mac en dehors des heures de cours également. Ils peuvent accéder à distance au laboratoire à tout moment et de n'importe où.

"Il y a un énorme avantage à permettre aux étudiants d'utiliser les applications d'animation et de conception de jeux quand ils le souhaitent, même s'il est 2 heures du matin en mangeant une pizza froide dans leur chambre", a déclaré M. Bradley.

Cet accès supplémentaire donne aux étudiants plus de temps pour utiliser les applications logicielles dont ils ont besoin et les aide à gérer leur temps et leurs études de manière plus responsable.

"Il est difficile d'enseigner ce genre de responsabilité, mais l'accès plus fluide au logiciel du laboratoire s'est avéré accélérer le processus pour beaucoup de nos étudiants", a-t-elle déclaré.