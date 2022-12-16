Asheville High School permet de dispenser des cours d’animation informatique et de conception de jeux vidéo à distance
L’accès à distance aux ordinateurs des salles informatiques présente des avantages inattendus pour les étudiants
En bref
Le lycée d'Asheville, qui fait partie du district des écoles de la ville d'Asheville (Caroline du Nord), a réagi à la fermeture de ses laboratoires informatiques à cause de la pandémie en offrant aux élèves de l'enseignement professionnel et technique (CTE) un accès à distance aux ordinateurs de laboratoire afin qu'ils puissent exécuter les logiciels nécessaires à leurs cours d'animation informatique et d'arts du jeu.
De Asheville High School
Splashtop répond parfaitement à nos besoins. Nous pouvons dispenser le programme complet des cours d’animation et de création de jeux vidéo en utilisant les leçons déjà préparées avant la pandémie.
Kathryn B., Teacher
LE DÉFI : LA PANDÉMIE BLOQUE L'ACCÈS AUX LABORATOIRES INFORMATIQUES EN PERSONNE
Kathryn Bradley dirige les cours d’animation par ordinateur et de création de jeux vidéo au Asheville High School, qui sont deux matières techniques optionnelles que les élèves peuvent choisir. La classe de Kathryn Bradley prépare les élèves à des métiers dans les domaines de la production télévisuelle et cinématographique, de la publicité, de la conception de jeux, de l’architecture, etc.
Les élèves utilisent les postes de travail Mac dans les salles informatiques de l’école pour exécuter les logiciels dont ils ont besoin pour ces cours, notamment Adobe Creative Suite, Blender et Unity, ainsi que d’autres applications d’infographie 3D, d’animation, de production de vidéos et de conception de jeux.
L'accès à ces logiciels est vital pour les classes de Bradley. Ainsi, lorsque COVID-19 a fermé le campus, les étudiants n'avaient aucun moyen d'accéder aux logiciels dont ils avaient besoin pour poursuivre leur apprentissage.
"Lorsque la pandémie a fermé l'accès aux laboratoires informatiques, c'était terrible", a déclaré Bradley.
LA SOLUTION : SPLASHTOP PERMET L'ACCÈS À DISTANCE AUX LABORATOIRES INFORMATIQUES
Ayant besoin de donner aux élèves un accès aux ressources informatiques de l’école, Asheville High School a cherché une solution qui leur permettrait d’accéder aux ordinateurs de la salle informatique depuis chez eux sur leurs propres appareils.
Asheville High School a décidé de déployer Splashtop pour les cours de technologie de Kathryn Bradley. Avec Splashtop, les élèves peuvent accéder à distance aux ordinateurs des salles informatiques et les contrôler depuis leurs propres appareils (ordinateurs, tablettes et Chromebook).
Grâce aux connexions à distance haute performance (qui permettent un streaming 4K), les étudiants peuvent voir l’écran des ordinateurs de l’école en temps réel. Ils peuvent les contrôler à distance et exécuter n’importe quelle application logicielle comme s’ils étaient assis en face.
"Splashtop répond parfaitement à nos besoins", a déclaré M. Bradley. "Nous pouvons faire le programme complet pour les programmes d'animation et de jeux artistiques, en utilisant les leçons déjà développées avant la pandémie".
Résultats : l’accès à distance renforce la participation des étudiants 24h/24 7j/7
Un avantage inattendu de Splashtop pour les laboratoires à distance est que les étudiants ont désormais accès aux ordinateurs du laboratoire Mac en dehors des heures de cours également. Ils peuvent accéder à distance au laboratoire à tout moment et de n'importe où.
"Il y a un énorme avantage à permettre aux étudiants d'utiliser les applications d'animation et de conception de jeux quand ils le souhaitent, même s'il est 2 heures du matin en mangeant une pizza froide dans leur chambre", a déclaré M. Bradley.
Cet accès supplémentaire donne aux étudiants plus de temps pour utiliser les applications logicielles dont ils ont besoin et les aide à gérer leur temps et leurs études de manière plus responsable.
"Il est difficile d'enseigner ce genre de responsabilité, mais l'accès plus fluide au logiciel du laboratoire s'est avéré accélérer le processus pour beaucoup de nos étudiants", a-t-elle déclaré.
BONUS : LE SUCCÈS DE L'ACCÈS À DISTANCE S'ÉTEND AU-DELÀ DE LA MISE EN ŒUVRE INITIALE
Après avoir constaté le succès de Splashtop dans le cadre des cours d’animation et de conception de jeux, Asheville High School envisage de généraliser son utilisation à d’autres disciplines. Par exemple, le département de technologie est intéressé par le logiciel pour ses cours de robotique, et le formateur chargé de la conception numérique sur Adobe veut aussi l’adopter !
Détails
À propos de l'école secondaire d'Asheville
L’un des 10 établissements du district scolaire de Asheville City, qui compte 4 400 élèves, Asheville High School a obtenu un taux de réussite de 88 % pour sa promotion 2017. Le lycée a pour mission « de préparer tous les élèves à une carrière productive, à la citoyenneté, à l’apprentissage continu et à la réussite personnelle. »
On estime qu'un quart des quelque 1 200 élèves du lycée d'Asheville suivent au moins une classe du département d'enseignement professionnel et technique (CTE) pendant leur séjour à l'école.
À propos de Splashtop pour les salles informatiques distantes
Les utilisateurs peuvent accéder aux ordinateurs Windows, Mac et Linux à partir de n’importe quel autre appareil Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook.
Les utilisateurs pourront facilement contrôler à distance les ordinateurs de laboratoire par le biais de connexions rapides (streaming en 4k) avec une qualité et un son HD.
Principales fonctionnalités pour rester productif, notamment le transfert de fichiers par glisser-déposer, l’impression à distance, le démarrage à distance, le chat et bien plus encore.
Planifiez les autorisations d'accès à distance afin que les étudiants puissent accéder à certains ordinateurs du laboratoire pendant les plages horaires programmées.
Bénéficiez des principales fonctionnalités d'accès à distance, notamment le transfert de fichiers par glisser-déposer, l'impression à distance, le réveil à distance, le redémarrage à distance, le chat et bien plus encore.
Économisez jusqu’à 80 % ou plus en choisissant Splashtop plutôt que d’autres produits d’accès à distance plus coûteux.
En savoir plus sur Splashtop pour les Labos Informatiques Virtuels ou Contactez-nous pour essayer gratuitement.