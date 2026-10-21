Du manuel à l’emballage agent : simplifier le déploiement d’applications avec Microsoft Intune
L’emballage des applications ne devrait pas ralentir le déploiement logiciel. Pourtant, pour de nombreuses équipes Microsoft Intune, l’emballage, les tests et le dépannage des applications nécessitent encore des heures de travail manuel. Les mises à jour retardées prolongent la fenêtre d’exposition aux vulnérabilités critiques, augmentant ainsi les risques de sécurité.
Rejoignez Microsoft MVP Maxime Guillemin et Splashtop responsable produit Brandon Shopp, pour découvrir comment les flux de travail IA et agents simplifient l’emballage des applications et aident les équipes TI à passer moins de temps sur un travail répétitif et manuel.
Découvrez comment les approches émergentes du packaging d’applications peuvent réduire l’effort manuel, minimiser les erreurs de packaging et corriger les vulnérabilités plus rapidement.
Ce que vous apprendrez :
Comment l’IA et les flux de travail agents simplifient le packaging des applications et améliorent le temps de mise à jour.
Comment une approche plus automatisée peut compléter vos flux de travail Microsoft Intune et renforcer votre posture de sécurité.
Moyens pratiques de réduire l’effort et les erreurs d’emballage, notamment une analyse de l’emballage agent en action
Découvrez à quoi ressemble la prochaine génération de packaging d’applications — et combien de temps votre équipe TI pourrait récupérer.