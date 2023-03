Une enquête Splashtop révèle que 84% des étudiants universitaires veulent un accès à distance aux laboratoires informatiques; L’approche hybride de l’apprentissage responsabilise les élèves

Les universités du monde entier se tournent vers Splashtop pour connecter en toute sécurité les étudiants, les enseignants et les services informatiques grâce à sa technologie d’accès à distance

CUPERTINO, Californie — 26 octobre 2022 — Les étudiants d’aujourd’hui s’attendent à de la flexibilité en matière d’apprentissage, selon la dernière enquête de Splashtop, un leader des logiciels d’accès et de support à distance sécurisés. Splashtop a interrogé plus de 1 000 étudiants de l’enseignement supérieur aux États-Unis et au Royaume-Uni pour mieux comprendre leurs préférences en matière d’apprentissage à distance et de technologie. Les résultats indiquent que 84 % des étudiants universitaires croient que l’accès à distance aux laboratoires informatiques est important pour leur éducation et pourrait améliorer leur rendement. Ces résultats indiquent un changement continu dans la façon dont les élèves préfèrent apprendre.

« La nouvelle génération d’étudiants s’attend aujourd’hui à disposer d’une technologie qui leur permette d’apprendre plus efficacement, où qu’ils soient. Nous sommes incroyablement fiers d’aider à combler le fossé technologique pour les étudiants qui veulent faire du travail de laboratoire depuis chez eux et de leur offrir un accès simple et sécurisé aux applications, fichiers et matériels dont ils ont besoin », a déclaré Nityasha Wadalkar, directrice du marketing produit chez Splashtop.

La technologie d’accès et de support à distance de Splashtop fonctionne en coulisses afin que les étudiants et les professeurs puissent être productifs et collaborer depuis n’importe quel appareil, n’importe où. Les universités du monde entier - y compris l’Université de Californie à Los Angeles, l’Université de Westminster, Londres, l’Université Duke, l’Université de Nottingham, l’Université des Arts de Londres et Virginia Tech - comptent sur Splashtop pour alimenter leur expérience d’apprentissage à distance, y compris une infrastructure sécurisée et un support informatique à distance.

Autres constatations tirées de l’enquête :

Pour une expérience d’apprentissage optimale, les étudiants préfèrent un mélange d’accès en personne et d’accès à distance aux ressources éducatives, en particulier lorsqu’il s’agit d’ordinateurs de laboratoire.

En ce qui concerne la salle de classe, les étudiants veulent toujours passer du temps en face à face avec leurs instructeurs et leurs pairs. En fait, 46,2% des étudiants estiment toujours qu’ils apprennent mieux sur le campus, tandis que 38,2% préfèrent un mélange de cours en ligne et en personne. Plus de 84% des étudiants croient qu’avoir accès à distance aux laboratoires informatiques est important et pourrait améliorer leur performance, citant la capacité de gérer les cours, les projets et de travailler selon leurs horaires comme principaux facteurs de motivation.

L’utilisation d’appareils personnels en classe étant devenue la norme, la technologie à distance est un élément essentiel pour que les étudiants puissent accéder aux logiciels et aux ressources nécessaires.

Enfants du numérique, les étudiants d’aujourd’hui s’attendent de plus en plus à ce que leur expérience éducative reflète leur mode de vie en dehors de l’école et leur permette d’accéder sans difficulté aux informations dont ils ont besoin depuis leurs appareils personnels. Les étudiants interrogés déclarent utiliser en moyenne 1,8 appareil, qui comprend un mélange d’ordinateurs portables, de smartphones, d’ordinateurs de bureau, de tablettes et de Chromebooks.

La grande majorité des étudiants s’attendent à ce que leur université leur fournisse le soutien informatique dont ils ont besoin.

Plus de 90 % des étudiants interrogés ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que leur université fournisse un soutien technique lorsqu’ils rencontrent des problèmes, ce qui rend le support informatique à distance de plus en plus précieux pour les universités qui souhaitent créer une expérience numérique plus dynamique pour les étudiants.

Mettre les laboratoires informatiques à la disposition des étudiants, où qu’ils soient

Splashtop permet aux universités de créer des environnements de laboratoire virtuel qui permettent un apprentissage et une productivité asynchrones accessibles depuis n’importe où ou après les heures de bureau. Cette souplesse contribue à promouvoir l’équité et l’inclusion pour les étudiants handicapés ou à mobilité réduite, ainsi que pour les étudiants qui doivent jongler avec leur travail, leurs études et leur emploi du temps personnel. Les solutions d’accès à distance de Splashtop sont indépendantes des appareils – elles prennent en charge les dispositifs Windows, Mac, IOS, Android et Chromebook – ce qui permet aux étudiants de tous les milieux socio-économiques d’avoir accès à des applications et des technologies puissantes.

Fournir une assistance aux étudiants à distance

Grâce à Splashtop, les équipes du service d’assistance peuvent rapidement intervenir à distance à la demande sur quel appareil et fournir une assistance aux étudiants et enseignants, qu’ils soient à leur domicile ou sur le campus.

Les fonctionnalités de support informatique de Splashtop permettent aux équipes techniques de maintenir et de mettre à jour de manière proactive des milliers d’appareils sans perturber l’apprentissage. Cela est possible grâce à sa console de gestion centralisée qui permet une gestion simple et efficace des utilisateurs, des autorisations et des appareils. L’accès et les autorisations peuvent être programmés en fonction de plages horaires spécifiques afin d’offrir aux étudiants et au personnel une expérience d’accès à distance fluide tout en préservant la confidentialité et la sécurité des données. Splashtop est conforme à la FERPA et utilise l’authentification à deux facteurs et l’authentification unique (SSO).

« La pandémie a conduit à une évolution nécessaire vers des processus plus modernes et flexibles, qui ont pu être mis en place grâce aux solutions logicielles d’accès à distance de Splashtop, et a permis aux étudiants de mieux concilier leur vie et leurs études », a déclaré Wadalkar. « Nous effectuons continuellement des recherches pour savoir ce que souhaitent les étudiants et les établissements afin de nous assurer que nos solutions répondent à leurs besoins en constante évolution. »

Pour en savoir plus sur les laboratoires informatiques à distance Splashtop et les solutions pour l’apprentissage à distance, à distance et hybride, visitez Splashtop lors de la conférence annuelle Educause 2022, du 25 octobre au 28 octobre 2022, au stand #771.

À propos de Splashtop

Splashtop est un leader dans les solutions qui simplifient et rationalisent le monde du travail de n’importe où. Ses solutions de travail flexible, d’apprentissage et de support informatique offrent une expérience aussi rapide, simple et sécurisée que devant une machine sur site. Splashtop offre des performances élevées avec une qualité 4k à 60fps; fonctions de sécurité avancées et conformité; une application d’accès et de support pour tous les appareils et systèmes d’exploitation; et une assistance mondiale instantanée avec accès direct à un expert. Plus de 30 millions d’utilisateurs, y compris ceux de 85% des entreprises du Fortune 500, profitent des produits Splashtop dans le monde. Splashtop.com