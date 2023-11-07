Splashtop triomphe à nouveau, en décrochant les 2023 Best Of Awards de TrustRadius.

Splashtop triomphe à nouveau en obtenant les 2023 Best Of Awards de TrustRadius
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CUPERTINO, Californie, 8 novembre 2023 - Splashtop, une entreprise pionnière et maintes fois primée dans le domaine des technologies d’accès à distance et de téléassistance, est fière d’annoncer qu’elle a obtenu le prix Best Of 2023 de TrustRadius, réaffirmant ainsi sa position de leader dans son secteur d’activité. C’est la troisième année consécutive que Splashtop obtient cette reconnaissance prestigieuse, soulignant son engagement inébranlable à fournir des produits de premier ordre et une excellente assistance à la clientèle.
Megan Headley, vice-présidente de la recherche chez TrustRadius, a souligné l’importance des commentaires des clients dans les TrustRadius Best Of Awards, en déclarant : « Les évaluateurs ont une fois de plus exprimé un sentiment d’excellence, en choisissant Splashtop pour les mentions Meilleur ensemble de fonctionnalités, Meilleur rapport qualité/prix et Meilleure relation dans la catégorie Bureau à distance. »
Grâce à sa gamme de solutions d'accès à distance sécurisé haute performance et de solutions de support à distance, Splashtop facilite des opérations fluides et des workflows IT rationalisés, permettant aux utilisateurs de maximiser leur efficacité et leur productivité depuis n'importe quel lieu et appareil. L'interface conviviale permet des connexions rapides et fiables sur toutes les plateformes et tous les systèmes d'exploitation, pour le travail à distance, le support IT et la gestion des endpoints; le tout renforcé par une architecture de sécurité robuste qui a récemment valu à l'entreprise la prestigieuse certification ISO 27001.
Mark Lee, directeur général de Splashtop, a souligné l’engagement de l’entreprise à fournir des fonctionnalités haut de gamme à un prix économique, avec une sécurité de niveau professionnel et une assistance clientèle en direct.
« Nous sommes extrêmement fiers de recevoir cette reconnaissance prestigieuse de TrustRadius pour la troisième année consécutive, et nous ne pourrions être plus heureux que nos clients apprécient la valeur que nous leur apportons, a déclaré Mark Lee. Nous pensons que l’accès à des solutions de télétravail puissantes doit permettre aux utilisateurs de renforcer leur efficacité et leur productivité de manière inédite, où qu’ils se trouvent. Chez Splashtop, il ne s’agit pas seulement de fournir une technologie de pointe ; nous tenons à offrir à nos utilisateurs une expérience fluide et sécurisée, le tout à un prix équitable. » M. Lee ajoute : « Notre dévouement inébranlable à l’assistance à la clientèle, avec des équipes internationales qui offrent une assistance en direct cinq jours par semaine, sans frais supplémentaires, est tout aussi crucial. Cette touche humaine garantit que nos utilisateurs reçoivent une assistance rapide et personnalisée, ce qui favorise un sentiment de confiance et de fiabilité à l’égard de nos services. »
Commentaires de la communauté des utilisateurs de Splashtop :
« Je peux accéder à tous les systèmes de l’entreprise sur le réseau local ou externe, de n’importe où, rapidement et facilement. Cela me permet d’effectuer la maintenance et les mises à jour, ainsi que de diagnostiquer et de corriger les problèmes rencontrés par les utilisateurs. » - Admin informatique, Entreprise de retail.
« Il est très facile à installer et à utiliser, et l’expérience d’achat a également été très bonne. Aucun problème n’est survenu lors de la mise en service et la gestion a été très facile par la suite. C’est simple, rapide et fiable. » - Responsable informatique, Entreprise du secteur de la santé.
« Excellent produit pour les services informatiques qui ont besoin d’un accès à distance aux machines, quel que soit l’endroit où elles se trouvent, avec une grande fiabilité et de nombreuses fonctionnalités, à des prix justes et stables. » - Responsable informatique, Entreprise spécialisée dans l’éducation.
Les récompenses Winter Best Of de TrustRadius sont entièrement basées sur les commentaires des clients. Pour en savoir plus sur les solutions d’accès et de support à distance primées de Splashtop, consultez Splashtop.com ou lisez les avis sur TrustRadius.
À propos de Splashtop
Splashtop est un leader dans le domaine des solutions informatiques sécurisées qui simplifient et rationalisent le monde du télétravail. Ses solutions à distance et sur site pour le travail, l’apprentissage et la téléassistance offrent une expérience aussi rapide, simple et sécurisée que d’être devant un ordinateur sur place. La technologie brevetée haute performance de Splashtop est capable est capable de fournir une qualité 4K HD, de prendre en charge plusieurs moniteurs et d’atteindre 60 images par seconde avec une latence ultra-faible. Splashtop est livré avec des fonctions de sécurité et de conformité avancées, une compatibilité étendue avec les appareils et un service client réactif. Plus de 30 millions d’utilisateurs et 250 000 entreprises, dont 85 % des sociétés du Fortune 500, profitent des produits Splashtop dans le monde entier. Visitez www.splashtop.com.
À propos de TrustRadius
TrustRadius est la plateforme d'évaluation et de collecte d'opinions la plus appréciée par les chefs d’entreprise pour trouver et sélectionner des logiciels adaptés à leurs besoins. Des décideurs de tous les secteurs s’appuient sur les opinions et les évaluations de TrustRadius qui sont vérifiées et basées sur les avis d'autres professionnels. Les vendeurs y rencontrent et convertissent des acheteurs à forte intention en racontant leur parcours unique grâce à des évaluations détaillées. Plus de 12 millions de visiteurs par an créent et lisent du contenu et des données d’évaluation de haute qualité sur Trustradius.com. Basée à Austin (Texas, États-Unis), TrustRadius a été fondée par de brillants entrepreneurs et bénéficie du soutien de Mayfield Fund, LiveOak Venture Partners et Next Coast Ventures.