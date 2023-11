Splashtop triomphe à nouveau, en décrochant les 2023 Best Of Awards de TrustRadius.

CUPERTINO, Californie, 8 novembre 2023 -Splashtop, entreprise pionnière et plusieurs fois primée dans le domaine de l'Accès à distance et de la technologie d'assistance, annonce fièrement l'obtention du prix Best Of 2023 de TrustRadius, réaffirmant ainsi sa position de leader du secteur. C'est la troisième année consécutive que Splashtop obtient cette reconnaissance prestigieuse, ce qui souligne son engagement inébranlable à fournir des produits de premier ordre et un excellent soutien à la clientèle.

Megan Headley, vice-présidente de la recherche chez TrustRadius, a souligné l'importance des commentaires des clients dans les prix TrustRadius Best Of, en déclarant : "Les évaluateurs ont une fois de plus exprimé leurs sentiments d'excellence, en choisissant Splashtop pour le meilleur ensemble de fonctionnalités, le meilleur rapport qualité-prix et la meilleure relation dans la catégorie bureau à distance".

Avec sa gamme de solutions d' Accès à distance et d'assistance performantes et sécurisées, Splashtop facilite des opérations transparentes et des flux de travail TI rationalisés, permettant aux utilisateurs de maximiser leur efficacité et leur productivité depuis n'importe quel endroit et n'importe quel appareil. L'interface conviviale permet des connexions rapides et fiables sur toutes les plateformes et tous les systèmes d'exploitation, pour le travail à distance, l' assistance TI et la gestion des points d'extrémité; le tout renforcé par une architecture de sécurité robuste qui a récemment valu à l'Entreprise la prestigieuse certification ISO 27001.

Mark Lee, directeur général de Splashtop, a souligné l'engagement de l'entreprise à fournir des fonctionnalités haut de gamme à un prix abordable, avec une sécurité de niveau entreprise et une assistance clientèle en direct.

"Nous sommes extrêmement fiers de recevoir cette reconnaissance prestigieuse de TrustRadius pour la troisième année consécutive, et nous ne pourrions être plus heureux que nos clients apprécient la valeur que nous leur apportons." a déclaré Mark Lee. "Nous pensons que l'accès à de puissantes solutions à distance devrait permettre aux gens de débloquer de nouvelles possibilités d'efficacité et de productivité depuis n'importe où. Chez Splashtop, il ne s'agit pas seulement de fournir une technologie de pointe ; il s'agit d'offrir à nos utilisateurs une expérience transparente et cybersécurisée, à un prix équitable." Lee poursuit : "Tout aussi crucial est notre dévouement inébranlable à l'assistance à la clientèle, avec des équipes internationales qui offrent une assistance en direct cinq jours par semaine, sans frais supplémentaires. Cette touche humaine garantit que nos utilisateurs reçoivent une assistance rapide et personnalisée, ce qui favorise un sentiment de confiance et de fiabilité à l'égard de nos services."

Commentaires de la communauté des utilisateurs de Splashtop :

"Je peux facilement accéder à n'importe quel système d'Entreprise' sur le réseau local ou externe depuis n'importe où, rapidement et facilement. Cela permet d'effectuer la maintenance et les mises à jour, ainsi que de dépanner et de corriger les problèmes que les utilisateurs peuvent rencontrer." - TI Admin, Vente au détail Société.

"C'était tellement facile à configurer et à utiliser, et l'expérience d'achat était très bonne aussi. Je ne me souviens pas avoir eu de problèmes pour le faire fonctionner et le gérer par la suite a été très facile. C'est simple, rapide et fiable." - Gestionnaire TI, Soins de santé Entreprise.

"Excellent produit pour les départements TI qui ont besoin d'Accès à distance aux machines où qu'elles soient, avec une grande fiabilité et des fonctionnalités, un prix juste et cohérent." - TI Manager, Education Management Entreprise.

Les récompenses Winter Best Of de TrustRadius sont entièrement basées sur les commentaires des clients. Pour en savoir plus sur les solutions d’accès et de support à distance primées de Splashtop, consultez Splashtop.com ou lisez les avis sur TrustRadius.

À propos de Splashtop

Splashtop est un chef de file en matière de solutions TI sécurisées qui simplifient et rationalisent le monde du travail en tout lieu. Ses solutions à distance et sur place pour le travail, l'apprentissage et l'assistance TI offrent une expérience aussi rapide, simple et sécurisée que d'être devant une machine sur place. La technologie brevetée et très performante de Splashtop est capable d'atteindre la qualité 4K HD, la prise en charge de plusieurs moniteurs et 60fps avec une latence ultra-faible. Splashtop est doté de fonctions de sécurité avancées, d'une large prise en charge des appareils et d'un service clientèle réactif. Plus de 30 millions d'utilisateurs, 250k entreprises, dont celles de 85% des entreprises du Fortune 500, profitent des produits Splashtop dans le monde entier. Visite le site www.Splashtop.com.

À propos de TrustRadius

TrustRadius est la plateforme d'évaluation et de collecte d'opinions la plus appréciée par les chefs d’entreprise pour trouver et sélectionner des logiciels adaptés à leurs besoins. Des décideurs de tous les secteurs s’appuient sur les opinions et les évaluations de TrustRadius qui sont vérifiées et basées sur les avis d'autres professionnels. Les vendeurs y rencontrent et convertissent des acheteurs à forte intention en racontant leur parcours unique grâce à des évaluations détaillées. Plus de 12 millions de visiteurs par an créent et lisent du contenu et des données d’évaluation de haute qualité sur Trustradius.com. Basée à Austin (Texas, États-Unis), TrustRadius a été fondée par de brillants entrepreneurs et bénéficie du soutien de Mayfield Fund, LiveOak Venture Partners et Next Coast Ventures.