Splashtop s'associe à SyncroMSP pour lancer une nouvelle intégration d'accès à distance
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Les utilisateurs de Syncro ont désormais un accès en un seul clic au principal outil d’assistance à distance pour les MSP
San Jose, Californie, 22 janvier 2020 - Splashtop Inc., le leader mondial des solutions d’accès à distance, de collaboration et d’assistance à distance, s’est associé à Syncro pour apporter un accès à distance Splashtop en un clic à la plate-forme Syncro.
L’intégration permet l’utilisation des outils d’accès à distance sans surveillance de Splashtop depuis la plate-forme RMM de Syncro. Même sans la présence d’un utilisateur final, les utilisateurs de Syncro pourront initier des connexions à distance rapides, fiables et sécurisées à n’importe lequel de leurs ordinateurs gérés en un seul clic.
Caractéristiques principales de SyncroFreshworks
Démarrez rapidement une session de contrôle à distance sur n'importe quel ordinateur de Syncro.
Accès et contrôle à distance d'ordinateurs Windows et Mac gérés.
Simplifiez les tâches quotidiennes grâce aux fonctionnalités de Splashtop, notamment le transfert de fichiers par glisser-déposer, le chat, le redémarrage à distance, le partage du bureau du technicien, et bien plus encore.
Utilisez l'application Splashtop Business pour accéder à des ordinateurs distants depuis n'importe quel appareil Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook.
"Splashtop est le logiciel d'accès à distance le plus rentable pour les MSP", a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop. "En nous associant avec Syncro, dont la plate-forme RMM est très bien notée dans la communauté des MSP, nous offrons conjointement aux MSP une offre de grande valeur. Grâce à Splashtop, les utilisateurs de Syncro pourront facilement fournir une assistance à distance à leurs appareils à un prix abordable".
"Syncro est connu pour écouter les MSP puis pour publier rapidement de nouvelles fonctionnalités en fonction de ces réactions. Récemment, les MSP qui sont passés d'autres plateformes à la nôtre ont demandé une intégration avec Splashtop. Travailler avec l'équipe de Splashtop a été très facile, et nous sommes ravis d'annoncer cette intégration. Les MSP peuvent désormais se connecter à distance aux appareils de leurs clients de manière transparente grâce à notre solution de surveillance et de gestion à distance (RMM) et à la connexion fiable de Splashtop au bureau distant". – Ian Alexander, directeur général de Syncro
Disponibilité
L’intégration de Splashtop avec Syncro est disponible pour les utilisateurs de Syncro qui s’abonnent à Splashtop Remote Support ou Splashtop On-Demand Support (Splashtop SOS+10, ou Splashtop SOS Unlimited). L’intégration peut également être évaluée à l’aide d’une version d’essai gratuite de Splashtop Remote Support ou de Splashtop SOS. Vous trouverez de plus amples informations, y compris les instructions d’installation, à l’adresse https://www.splashtop.com/partners/integrations/syncro.
À propos de Splashtop
Basé dans la Silicon Valley, Splashtop Inc. Offre le meilleur rapport qualité-prix et les meilleures solutions d’accès et de collaboration à distance à plus de 20 millions d’utilisateurs. Les services de bureau à distance de Splashtop permettent aux gens d’accéder à leurs applications et données depuis n’importe quel appareil, n’importe où. Les services d’assistance à distance de Splashtop permettent aux services informatiques et aux MSP de prendre en charge les ordinateurs, les appareils mobiles, les équipements industriels et l’Internet des objets (IoT). Les solutions d’assistance à la demande de Splashtop permettent aux équipes d’assistance et d’assistance d’accéder à distance aux ordinateurs ainsi qu’aux appareils iOS et Android pour fournir une assistance. Les services de collaboration Splashtop, y compris Mirroring360 et Classroom, permettent un partage d’écran efficace, un-à-plusieurs, entre les appareils.
En savoir plus sur https://www.splashtop.com