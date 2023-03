Splashtop reçoit un prix aux IT Europa Channel Awards 2022

IT Europa décerne à Splashtop le prix de meilleure solution d’application verticale de l’année pour un projet innovant impliquant des solutions de support à distance et de réalité augmentée pour l’Internet des objets (IoT).

CUPERTINO, Californie, 24 mai 2022 – Aujourd’hui, Splashtop célèbre sa récente victoire aux IT Europa Channel Awards, pour la meilleure solution d’application verticale de l’année. Le prix récompense Splashtop pour son application client innovante avec le groupe de restaurants Peter Pane et Paniceus Systems, leur fournisseur de services informatiques.

Paniceus Systems a utilisé les solutions Splashtop Enterprise et de réalité augmentée pour faire progresser ses capacités d’assistance à distance, ce qui lui a permis de réduire considérablement le temps de trajet et les coûts associés au support de 46 sites Peter Pane en Allemagne et en Autriche. Les améliorations de l’efficacité qui en ont résulté ont amélioré l’expérience du support client et réduit considérablement les temps d’arrêt des appareils de 50 %, tout en restant conformes au RGPD.

L’assistance à distance primée de Splashtop avec les solutions de réalité augmentée permet aux organisations de réduire les coûts et d’accroître la satisfaction de leurs clients en:

Résoudre les tickets d’assistance plus rapidement – Qu’il s’agisse d’aider un utilisateur final directement via la plate-forme d’assistance tout-en-un intuitive de Splashtop, ou de tirer parti Splashtop AR Pour guider visuellement le personnel sur site vers la résolution, l’informatique peut considérablement améliorer les mesures de support telles que les temps de traitement moyens (AHT) et les taux de première correction (FTFR).

Réduction des temps d’arrêt pour les appareils IoT – Bénéficiez d’un accès sans surveillance en permanence pour dépanner les appareils IoT au moment où cela est nécessaire, y compris les ordinateurs portables, les kiosques, les affichages dynamiques, les systèmes de point de vente (POS) et les dispositifs d’enregistrement électronique (ELD).

Réduction des interventions sur site – Dotez les techniciens à distance expérimentés d’un outil de réalité augmentée interactif pour guider virtuellement le personnel non technique sur site afin de résoudre plus rapidement les problèmes technologiques sur site.

« Les IT Europa Channel Awards 2022 ont inclus une fois de plus un certain nombre de nouvelles catégories pour refléter l’évolution de notre secteur et c’est formidable de les voir gagner du terrain d’année en année alors que les fournisseurs et les partenaires choisissent de participer à ce processus de remise de prix pour obtenir une reconnaissance du secteur. Nous sommes ravis de voir Splashtop parmi les nombreux gagnants », a déclaré Michael O’Brien, directeur général d’IT Europa.

Chaque année, les IT Europa Channel Awards – anciennement connus sous le nom de European IT & Software Excellence Awards – récompensent les principaux fournisseurs de solutions, vendeurs, fournisseurs de services gérés (MSP), revendeurs à valeur ajoutée (VAR), intégrateurs de systèmes et distributeurs pour leur excellence dans les canaux européens.

« C’est vraiment un honneur pour nous d’être nommés meilleure solution d’application verticale de l’année. Le cas de Peter Pane est un exemple parfait de la façon dont la technologie peut non seulement améliorer, mais aussi réinventer notre façon de travailler et d’échanger les uns avec les autres, quel que soit notre emplacement physique », a déclaré Alexander Draaijer, directeur général de Splashtop EMEA. « Nous sommes reconnaissants envers IT Europa pour cette distinction et envers notre client Paniceus Systems de nous avoir fait confiance pour ce projet révolutionnaire. »

Le logiciel d’assistance à distance en réalité augmentée de Splashtop permet aux techniciens à distance de voir et de résoudre facilement et plus rapidement les problèmes technologiques sur site afin de réduire les temps d’arrêt et les coûts d’exploitation, d’augmenter la productivité et d’améliorer la satisfaction des clients / employés. Paniceus Systems et Peter Pane ont été parmi les premiers utilisateurs à tirer parti de la solution avec IoT Remote Access & Support.

« Le plus important pour nous était d’avoir une solution sécurisée, intuitive et facile à utiliser », a déclaré Björn Runge, responsable informatique chez Paniceus Systems, fournisseur informatique des restaurants Peter Pane. « Splashtop est très facile à utiliser à tous les niveaux : mise en œuvre, déploiement sur les sites, configuration personnalisée selon les besoins. Avec Splashtop AR, je peux virtuellement venir en aide aux utilisateurs, pointer des éléments à l’écran et ajouter des annotations dans la vidéo partagée. Cela rend le support beaucoup plus facile. Je recommande Splashtop à tout le monde. »

Splashtop est l’un des principaux fournisseurs de solutions d’accès et de support à distance sécurisés pour les petites et moyennes entreprises (PME), ainsi que pour les grandes entreprises, dans tous les secteurs verticaux du monde, y compris les médias et le divertissement, les services financiers, la vente au détail et l’hôtellerie, les transports et plus encore. Splashtop a récemment reçu le prix Top Product Award 2022 de TrustRadius, un prix entièrement basé sur les commentaires des clients. Pour en savoir plus, visitez Splashtop.com.

À propos de Splashtop

Splashtop est un leader en matière d’accès et d’assistance à distance sécurisés. Ses solutions de travail flexible, d’apprentissage et de support informatique offrent une « expérience en personne » aussi rapide, simple et sécurisée que devant une machine sur site. Splashtop offre des performances élevées avec une qualité 4k à 60fps; fonctions de sécurité avancées et conformité; une application d’accès et de support pour tous les appareils et systèmes d’exploitation; et une assistance mondiale instantanée avec accès direct à un expert. Plus de 30 millions d’utilisateurs, y compris ceux de 85% des entreprises du Fortune 500, profitent des produits Splashtop dans le monde. Pour en savoir plus, consultez www.splashtop.com.