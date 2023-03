Splashtop nommé dans la liste des meilleurs logiciels 2022 par TrustRadius

TrustRadius a nommé Splashtop dans sa liste des meilleurs logiciels, sur la base des avis et commentaires exceptionnels des clients concernant les solutions d’accès à distance et d’assistance sécurisées qu’il propose.

CUPERTINO, Californie - 2 novembre 2022 - Splashtop, un leader des solutions qui simplifient et rationalisent le monde du travail où que vous soyez, a annoncé aujourd’hui avoir été honoré en tant que lauréat du prix de la meilleure liste de logiciels 2022 de TrustRadius, l’une des 10 meilleures plates-formes d’évaluation de logiciels au monde. Cette année, Splashtop a remporté plusieurs prix basés sur le mérite par le biais de TrustRadius, notamment Top Rated, Solutions Leader, Best Value et Best Feature Set.

« Splashtop a été sélectionné pour la liste des meilleurs logiciels 2022 car il est le mieux adapté à tous les segments de marché : petites, moyennes et grandes entreprises », a déclaré Megan Headley, vice-présidente de la recherche chez TrustRadius. « Ces nominations sont basées directement sur les commentaires de leurs clients. Les clients de Splashtop, tous segments confondus, plébiscitent sa fonction d’accès SOS, qui permet aux techniciens à distance d’accéder aux appareils avec ou sans surveillance. »

Voici ce que les clients vérifiés de Splashtop disent sur TrustRadius:

« Nous utilisons Splashtop dans toute notre entreprise pour accéder à notre CRM, à nos systèmes de musique et aux ordinateurs que nous utilisons sur place lors des événements. Il nous permet d’accéder en toute sécurité à nos données pour assurer le bon fonctionnement de notre entreprise. Il est extrêmement facile à utiliser, et il est très simple de passer d’un compte à l’autre pour accéder à différents postes de travail. » Responsable général, Cutting Edge Entertainment (Divertissement, 11-50 employés)

« Nous utilisons Splashtop pour assister une main-d’œuvre hybride en pleine croissance (à distance et sur site). Ce sont les services informatiques qui s’en servent et en ont la charge. Nous accompagnons les employés en télétravail et dans nos autres agences, afin d’économiser du temps de trajet et éviter les interruptions. Splashtop nous a même permis de diagnostiquer et de réparer des tablettes et des téléphones à distance. » Administrateur informatique (Société bancaire, 51-200 employés)

« Ce qui est génial avec Splashtop, c’est que toutes les données restent au sein du réseau des uns et des autres, au lieu de se trouver sur des ordinateurs portables en mouvement. Toute cyber hygiène efficace repose sur plusieurs couches de sécurité et Splashtop constitue un outil important de notre stratégie, tant en interne que pour nos clients. » Consultant en technologie, ATC Tech Inc. (Technologies et services de l’information, 1-10 employés)

« Notre service informatique l’utilise pour télécommander toutes les machines de notre campus et assister les utilisateurs. Il nous permet d’accéder à distance aux machines des utilisateurs pour résoudre les problèmes. Cela nous fait gagner beaucoup de temps. Nous n’avons plus à faire le tour du campus pour nous rendre physiquement sur les appareils. Nous l’utilisions également pour appliquer des mises à jour lorsque notre solution de déploiement est indisponible. » Architecte des services aux utilisateurs, San Juan College (Gestion éducative, 501-1 000 employés)

« Nous sommes reconnaissants à notre communauté d’utilisateurs de nous avoir recommandés, et à TrustRadius pour cette distinction », a déclaré Mark Lee, directeur général de Splashtop. « Nous sommes fiers d’offrir les produits les plus conviviaux disponibles et une expérience client inégalée. »

Expérience utilisateur à distance optimisée

Splashtop permet aux utilisateurs d’accéder à leurs ordinateurs, applications et comptes, où qu’ils soient, de manière simple, économique et sécurisée. Ils bénéficient des capacités hautes performances dont ils ont besoin pour travailler partout dans le monde, avec une qualité HD 4K, des connexions rapides en temps réel et des fréquences de rafraîchissement jusqu’à 60 images par seconde.

Plateforme sécurisée dotée de nombreuses fonctionnalités

Les équipes du service d’assistance informatique et les fournisseurs de services gérés peuvent facilement gérer et prendre en charge les équipes distribuées grâce à la plate-forme d’accès et de support à distance tout-en-un, disponible pour le cloud et sur site. Splashtop offre plus de possibilités de travail à distance sécurisé, avec des flux de connexion simplifiés et une efficacité accrue pour les techniciens du service d’assistance et les utilisateurs finaux. Splashtop fait de la sécurité un élément fondamental de l’accès à distance, avec des connexions cryptées et un accès basé sur les autorisations aux ordinateurs et aux applications.

Contrats et tarification simples

Splashtop propose des contrats transparents et simples avec des prix clairs et sans hausse surprise des taux. Lorsque les utilisateurs ont besoin d’aide, ils bénéficient du service client inégalé de Splashtop - disponible par e-mail, chat et assistance téléphonique en direct - pour les aider à résoudre les problèmes et à se remettre rapidement au travail.

À propos de Splashtop

Splashtop est un leader dans les solutions qui simplifient et rationalisent le monde du travail partout. Ses solutions de travail flexible, d’apprentissage et de support informatique offrent une expérience aussi rapide, simple et sécurisée que devant une machine sur site. Splashtop offre des performances élevées avec une qualité 4k à 60fps; fonctions de sécurité avancées et conformité; une application d’accès et de support pour tous les appareils et systèmes d’exploitation; et une assistance mondiale instantanée avec accès direct à un expert. Plus de 30 millions d’utilisateurs, y compris ceux de 85% des entreprises du Fortune 500, profitent des produits Splashtop dans le monde. Splashtop.com

À propos de TrustRadius

TrustRadius est la plate-forme de recherche et d’examen la plus fiable pour les chefs d’entreprise afin de trouver et de sélectionner le logiciel adapté à leurs besoins. Les décideurs de tous les secteurs s’appuient sur les conseils et les recherches vérifiés et basés sur les pairs de TrustRadius. Les vendeurs engagent et convertissent les acheteurs les plus intentionnés en racontant leurs histoires uniques grâce à des critiques riches. Plus de 12 millions de visiteurs par an créent et interagissent avec du contenu d’avis et des données de haute qualité sur Trustradius.com. Basée à Austin, TX, TrustRadius a été fondée par des entrepreneurs prospères et est soutenue par Mayfield Fund, LiveOak Venture Partners et Next Coast Ventures.