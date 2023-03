Splashtop rejoint le programme de partenariat de ServiceNow

Splashtop prévoit d'intégrer ses solutions d'accès et d'assistance à distance aux ordinateurs avec les solutions de gestion des services informatiques de ServiceNow

San Jose, Californie - 27 mars 2019 - Splashtop Inc. a le plaisir d’annoncer son adhésion au programme de partenariat technologique de ServiceNow. Cette participation permet à Splashtop de recommander, de recevoir une formation et de fournir des solutions de mise en œuvre aux clients de ServiceNow. L’adhésion au programme permet également à Splashtop d’accéder aux outils et aux ressources de ServiceNow, ce qui aidera l’entreprise à accélérer ses engagements en matière d’automatisation de services informatiques. Splashtop se réjouit de fournir les produits et les solutions ServiceNow afin de rendre le travail plus agréable pour les utilisateurs.

Splashtop offre un accès à distance sécurisé et abordable et des solutions de support à distance qui sont idéales pour les petites et moyennes entreprises ainsi que pour les services d'assistance et les équipes de support.

IT, les bureaux de service et les équipes d'assistance peuvent accéder à distance aux appareils Windows, Mac, iOS et Android des utilisateurs afin de fournir une assistance assistée en utilisant Splashtop On-Demand Support (SOS).

Les MSPs et l'assistance informatique peuvent utiliser Splashtop Remote Support pour un accès à distance à tout moment ainsi que pour la surveillance et la gestion des ordinateurs d'extrémité.

Les particuliers et les professionnels peuvent accéder à distance à leurs ordinateurs depuis un autre ordinateur ou appareil mobile avec Splashtop Business Access

Les produits commerciaux Splashtop offrent des capacités de support informatique à distance sécurisées tout en donnant aux employés la possibilité d'accéder à leur propre ordinateur depuis n'importe quel endroit.

"Nous sommes ravis de participer au programme de partenariat technologique ServiceNow", a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop. "En participant à ce programme, Splashtop sera en mesure de fournir des intégrations qui rendront les outils d'assistance à distance de Splashtop facilement accessibles depuis les solutions de gestion des services informatiques (ITSM) de ServiceNow afin d'accroître l'efficacité des services pour les clients de ServiceNow".

Pour en savoir plus sur l’assistance à distance et les offres d’accès à distance de Splashtop, rendez-vous sur www.splashtop.com.

À propos de Splashtop

Basée dans la Silicon Valley, Splashtop Inc. offre le meilleur rapport qualité-prix et les meilleures solutions d’accès et de collaboration à distance aux ordinateurs. Les services de bureau à distance de Splashtop permettent aux gens d’accéder à leurs applications et données depuis n’importe quel appareil, n’importe où. Les services d’assistance à distance de Splashtop permettent aux services informatiques et aux MSP de prendre en charge les ordinateurs, les appareils mobiles, les équipements industriels et l’Internet des objets (IoT). Les solutions d’assistance à la demande de Splashtop permettent aux équipes d’assistance et d’assistance d’accéder à distance aux ordinateurs ainsi qu’aux appareils iOS et Android pour fournir une assistance. Les services de collaboration Splashtop, y compris Mirroring360 et Classroom, permettent un partage d’écran efficace, un-à-plusieurs, entre les appareils. Plus de 20 millions d’utilisateurs apprécient les produits Splashtop. Pour en savoir plus, consultez https://www.splashtop.com.

ServiceNow, le logo ServiceNow, Now, Now Platform et les autres marques de ServiceNow sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de ServiceNow, Inc aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les autres noms de sociétés, noms de produits et logos peuvent être des marques commerciales des sociétés respectives avec lesquelles ils sont associés.