Splashtop étend les possibilités de contrôle à distance pour tous les appareils Android 8.0+

Le logiciel d'accès à distance et d'assistance à distance Splashtop prend désormais en charge plus de 100 marques d'appareils Android

SAN JOSE, Californie, mardi 15 septembre 2020 - Splashtop Inc, le leader mondial des solutions d'accès et de support à distance, a annoncé aujourd'hui la disponibilité d'un accès à distance étendu et d'un support de contrôle à distance complet pour tous les appareils fonctionnant sous Android 8.0 et plus.

"Avec notre dernière mise à jour, nous avons étendu le support à plus de 100 marques d'appareils Android", a déclaré Mark Lee, PDG et cofondateur de Splashtop. "C'est très important pour réaliser notre vision de relier des milliards d'appareils entre eux, qu'ils fonctionnent sous Android, Windows, macOS, Linux, Chrome OS ou iOS".

Disponibilité

SOS Enterprise et Splashtop Remote Support Premium. L’assistance rapide pour Android est disponible dans tous les plans SOS Splashtop actuels. Des essais gratuits sont disponibles sur le site Web de Splashtop. Le technicien ou l’utilisateur final doit être en mesure d’installer le Splashtop Streamer ou l’application SOS sur l’appareil depuis le Google Play Store ou manuellement.

La liste croissante des marques d'appareils Android prises en charge comprend :

acer

Alcatel

Asus

blackberry

Essentiel

Google Pixel

Honor

HTC

Huaweui

Lenovo

LG

Motorola

Nokia

OnePlus

OPPO

Realmi

Samsung

Sony

Vivo

Xiaomi

ZTE

Prise en charge des appareils Android IoT, robustes et supplémentaires spécifiques aux fournisseurs

Splashtop Rugged & IoT.

CalAmp

CipherLab

Crossmatch Sentry

DataLogic

Portable

Honeywell

Intermec

Janam

Kyocera

MobileDemand

Newland

NextGen

Panasonic

Sonim

Zebra

Le contrôle à distance de Splashtop et l’accès aux appareils Android comprennent, sans toutefois s’y limiter: les smartphones, les tablettes, les appareils de point de vente, les kiosques et les décodeurs. Une fois connectés, les utilisateurs de Splashtop pourront visualiser et contrôler l’écran d’un androïde en direct comme s’ils étaient assis devant l’appareil. En savoir plus sur l’accès/le contrôle à distance Splashtop pour les appareils Android.

