Splashtop étend les possibilités de contrôle à distance pour tous les appareils Android 8.0+
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Le logiciel d'accès à distance et d'assistance à distance Splashtop prend désormais en charge plus de 100 marques d'appareils Android
SAN JOSE, Californie, 15 septembre 2020 – Splashtop Inc., leader mondial des solutions d'accès à distance et de téléassistance, a annoncé aujourd'hui la disponibilité d'un accès à distance étendu et d'un support de contrôle à distance complet pour tous les appareils fonctionnant sous Android 8.0 et supérieur.
"Avec notre dernière mise à jour, nous avons étendu le support à plus de 100 marques d'appareils Android", a déclaré Mark Lee, PDG et cofondateur de Splashtop. "C'est très important pour réaliser notre vision de relier des milliards d'appareils entre eux, qu'ils fonctionnent sous Android, Windows, macOS, Linux, Chrome OS ou iOS".
Disponibilité
L'accès à tout moment et sans surveillance aux appareils Android est disponible dans les forfaits Splashtop Remote Support. Le support assisté rapide pour Android est disponible dans tous les plans Splashtop SOS actuels. Des essais gratuits sont disponibles sur le site Web de Splashtop. Le technicien ou l'utilisateur final doit pouvoir installer le Splashtop Streamer ou l'application SOS sur l'appareil depuis le Google Play Store ou manuellement.
La liste croissante des marques d'appareils Android prises en charge comprend :
acer
Alcatel
Asus
blackberry
Essentiel
Google Pixel
Honor
HTC
Huaweui
Lenovo
LG
Motorola
Nokia
OnePlus
OPPO
Realmi
Samsung
Sony
Vivo
Xiaomi
ZTE
Prise en charge des appareils Android IoT, robustes et supplémentaires spécifiques aux fournisseurs
Splashtop travaille également avec les fabricants d’appareils pour prendre en charge le contrôle à distance des appareils Android avec des modules complémentaires sur mesure avec Splashtop Rugged & IoT.
CalAmp
CipherLab
Crossmatch Sentry
DataLogic
Portable
Honeywell
Intermec
Janam
Kyocera
MobileDemand
Newland
NextGen
Panasonic
Sonim
Zebra
Le contrôle à distance de Splashtop et l’accès aux appareils Android comprennent, sans toutefois s’y limiter: les smartphones, les tablettes, les appareils de point de vente, les kiosques et les décodeurs. Une fois connectés, les utilisateurs de Splashtop pourront visualiser et contrôler l’écran d’un androïde en direct comme s’ils étaient assis devant l’appareil. En savoir plus sur l’accès/le contrôle à distance Splashtop pour les appareils Android.
À propos de Splashtop
Splashtop offre le meilleur rapport qualité-prix et le meilleur logiciel d’accès à distance et d’assistance à distance basé sur le cloud et sur site à plus de 30+ millions d’utilisateurs dans le monde - professionnels, MSP, informatique, services d’assistance, établissements d’enseignement supérieur et agences gouvernementales. Pour en savoir plus, consultez www.splashtop.com.