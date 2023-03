Splashtop étend le support de l'accès à distance à d'autres distributions Linux

Les utilisateurs de Splashtop peuvent désormais accéder et contrôler à distance leurs ordinateurs Linux depuis des appareils Windows, Mac, iOS, Android et Chromebook.

SAN JOSE, Californie, 26 mars 2020 – Splashtop Inc, le leader mondial des solutions d'accès et de support à distance, a ajouté de nouvelles distributions Linux qui peuvent être accédées et contrôlées à distance à l'aide des outils d'accès à distance de Splashtop. Les plates-formes de bureau Linux prises en charge comprennent désormais :

Nouveau ! CentOS 7 et 8

Nouveau ! Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.3-8.1

Nouveau ! Fedora 29-31

Bureau Ubuntu 16.04 et 18.04

Les ordinateurs fonctionnant sur ces distributions Linux sont désormais accessibles et contrôlés depuis l’application Splashtop Business sur les appareils Windows, Mac, iOS, Android et Chromebook.

Mark Lee, PDG de Splashtop, a déclaré : "En prenant en charge davantage de distributions Linux comme CentOS, RHEL et Fedora, nous étendons désormais Splashtop à une grande majorité d'utilisateurs de Linux. Les utilisateurs peuvent accéder à distance aux ordinateurs Linux comme s'ils étaient assis juste en face d'eux. Récemment, nous avons vu un nombre croissant de clients utilisant VNC (et même VPN) passer à Splashtop car ils ont rencontré des problèmes de performance et d'évolutivité, des entreprises entières travaillant désormais à distance depuis leur domicile".

Une alternative supérieure à la CNV

Les utilisateurs de Linux peuvent passer de VNC car Splashtop fournit une alternative 10 fois plus rapide, plus sécurisée, plus facile à configurer et à utiliser pour accéder à distance aux ordinateurs Linux.

Les solutions de Splashtop pour le bureau à distance Linux

L'accès à distance sans surveillance à Linux est disponible en :

Splashtop Remote Support – Accès et gestion des ordinateurs sans surveillance et à tout moment pour les MSP et les IT

Splashtop SOS – SOS+10 et SOS Unlimited offrent un accès sans surveillance à tout moment à 10 ordinateurs ou à un nombre illimité d'ordinateurs. SOS, avec une licence par technicien simultané, comprend également un support rapide assisté pour les ordinateurs et les appareils mobiles pour les services d'assistance

Splashtop Business Access – Accès à distance aux ordinateurs pour les particuliers et les professionnels

Connexions sécurisées avec Splashtop

Les entreprises du monde entier, y compris les grandes banques, les forces de l’ordre et les agences gouvernementales, utilisent Splashtop en toute sécurité. Les fonctionnalités de sécurité de Splashtop incluent l’authentification à deux facteurs, TLS 1.2, le cryptage AES 256 bits et plus encore.

À propos de Splashtop

Basée dans la Silicon Valley, Splashtop Inc. offre le meilleur rapport qualité-prix et les meilleures solutions d’accès et de collaboration à distance aux ordinateurs. Les services de bureau à distance de Splashtop permettent aux gens d’accéder à leurs applications et données depuis n’importe quel appareil, n’importe où.

Les services Splashtop remote support permettent aux services informatiques et aux MSP de prendre en charge les ordinateurs, les téléphones portables, les équipements industriels et l'Internet des objets (IoT). Les solutions de support à la demande Splashtop permettent aux équipes de support et d'assistance d'accéder à distance aux ordinateurs ainsi qu'aux appareils iOS et Android pour fournir une assistance.

Les services de collaboration Splashtop, dont Mirroring360 et Classroom, permettent un partage d'écran efficace, de un à plusieurs, entre les appareils. Plus de 20 millions d'utilisateurs profitent des produits Splashtop. En savoir plus sur le site https://www.splashtop.com.