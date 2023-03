Splashtop étend ses fonctionnalités de support d'accès à distance aux Chromebooks

Les professionnels de l'informatique et de l'assistance peuvent désormais lancer des connexions à distance avec n'importe quel Chromebook

SAN JOSE, Californie, mardi 28 juillet 2020 - Splashtop Inc., le leader mondial des solutions d’accès et d’assistance à distance, a publié de nouvelles fonctionnalités d’accès à distance au Chromebook. Les professionnels de l’informatique et de l’assistance peuvent désormais lancer des connexions à distance aux Chromebooks et voir le plein écran de n’importe quel ordinateur Chromebook distant en temps réel, afin d’aider rapidement et facilement les utilisateurs à résoudre leurs problèmes. Il peut également être utilisé par les enseignants pour visualiser à distance le contenu de l’écran de l’appareil Chromebook d’un élève en temps réel afin de les aider dans des situations d’apprentissage individuelles.

Une mise à jour opportune à l’ère de l’apprentissage à distance

La nouvelle fonctionnalité d’accès à distance de Splashtop pour Chromebook arrive à un moment où les étudiants de la maternelle à la 12e année à l’enseignement supérieur utilisent de plus en plus les Chromebooks pour leurs études.

"Au cours de cette pandémie, nous avons constaté une augmentation de l'utilisation des Chromebooks pour soutenir les initiatives d'apprentissage à distance et la continuité académique", a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop "En conséquence, les équipes de support informatique académique sont confrontées à un nombre écrasant de demandes pour fournir un support à distance aux Chromebooks. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité de Splashtop, ce défi peut désormais être relevé", a déclaré M. Lee.

Un complément aux solutions Splashtop pour l’apprentissage à distance

La nouvelle fonctionnalité de Splashtop permettant de visualiser à distance les appareils Chromebook est un complément aux nombreuses solutions d’accès à distance proposées par Splashtop aux établissements universitaires. Il s’agit notamment des éléments suivants :

Accès à distance aux ordinateurs de l’école pour les élèves – Permet aux étudiants de Accédez à distance aux ordinateurs et aux applications du laboratoire du campus depuis n’importe quel appareil (y compris les Chromebooks)

Accès à distance à l’ordinateur pour les professeurs et les enseignants – Les enseignants et les professeurs peuvent accéder à distance aux ordinateurs de leur école de n’importe où

Outils d’assistance à distance – Pour les équipes informatiques de l’école pour prendre en charge à distance les ordinateurs et les appareils des élèves et des enseignants, ainsi que pour travailler à distance

Disponibilité

L’accès à distance au Chromebook est disponible dans tous les plans Splashtop SOS et Splashtop Remote Support Premium. Il prend en charge l’accès aux modèles de Chromebook qui peuvent exécuter des applications Android. Cette fonctionnalité est en lecture seule et n’inclut pas la possibilité de contrôler à distance les Chromebooks. En savoir plus sur Splashtop Remote Access to Chromebooks.

À propos de Splashtop

Splashtop offre le meilleur rapport qualité-prix et les meilleures solutions d’accès et d’assistance à distance à 30+ millions d’utilisateurs, 200 000 entreprises, agences gouvernementales, MSP et établissements d’enseignement supérieur comme Stanford et Harvard. Les solutions d’accès à distance abordables et faciles à utiliser basées sur le cloud et sur site de Splashtop offrent une sécurité et une fiabilité de niveau entreprise.