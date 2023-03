Splashtop fait une démonstration des innovations en matière de logiciels de support à distance lors de la conférence annuelle HDI 2019

[Orlando, Floride - 8 Avril 2019 -] Splashtop Inc, le leader mondial des solutions d'accès, de collaboration et de support à distance, présentera ses dernières offres logicielles SaaS de support à distance pour les services d'assistance technique, IT, les équipes de support et les fournisseurs de services gérés lors de la conférence annuelle HDI 2019, qui se tiendra du 9 au 11 Avril à Orlando, en Floride. La conférence et l'exposition HDI rassemblent un groupe diversifié d'experts, de praticiens, de leaders d'opinion et de fournisseurs de solutions, tous unis autour d'un objectif unique: dynamiser et donner aux professionnels des services et de l'assistance les moyens de faire une réelle différence dans leur carrière et leur organisation. Splashtop sera présent au stand n° 635 dans le hall d'exposition.

Nouvelle intégration du support à la demande avec les solutions PSA populaires

Splashtop présentera sa nouvelle intégration Splashtop On-Demand Support (Splashtop SOS) avec ServiceNow lors de démonstrations sur le stand Splashtop. Cette nouvelle intégration permet aux professionnels du support technique utilisant ServiceNow de démarrer rapidement une session à la demande avec un utilisateur final directement depuis la console ServiceNow. Les fonctionnalités incluent:

Cliquez pour démarrer une session d'assistance rapide à partir d'un incident ServiceNow

Accéder à distance aux appareils Windows, Mac, iOS et Android

Enregistrer automatiquement les détails de la session d'accès à distance dans l'incident ServiceNow pour répondre aux exigences de l'audit

L’intégration du support à la demande Splashtop pour ServiceNow est disponible dès maintenant sur le ServiceNow Store et peut être utilisée avec une version d’essai ou payante de Splashtop SOS. Contactez sales@splashtop.com pour plus d’informations sur l’achat de SOS à utiliser avec ServiceNow. L’intégration est également disponible entre Splashtop SOS et d’autres solutions d’automatisation de services professionnels, notamment Autotask PSA de Datto et Spiceworks Help Desk.

"Lors de la conférence annuelle de l'HDI de l'année dernière et en tant que sponsor du chapitre local de l'HDI de la baie de San Francisco, nous avons entendu les membres de l'HDI parler de l'importance de l'intégration entre leur solution de gestion des services et leur solution d'accès et de support à distance", a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop. "Nous sommes ravis d'être de retour à la conférence annuelle du HDI cette année, et de réaliser l'intégration demandée entre le support à la demande de Splashtop et ServiceNow".

Splashtop SOS simplifie l’assistance à distance. Connectez-vous aux appareils Windows, Mac, iOS et Android des utilisateurs avec un simple code de session. Plus besoin de perdre du temps et de l’argent à vous déplacer, il vous suffit de vous connecter à distance et de prendre le contrôle dès qu’on a besoin de vous. Diagnostiquez et résolvez les problèmes rapidement pour garantir la satisfaction de vos clients. Cette solution offre également un excellent rapport qualité-prix, puisqu’elle est proposée à partir de €189 par technicien et par an, pour un nombre illimité de sessions d’assistance à la demande. Obtenez un essai gratuit à l’adresse suivante : https://www.splashtop.com/sos.

Surveillance et gestion informatiques simplifiées pour les équipes informatiques et d’assistance avec Splashtop Remote Support Premium

Les professionnels de l’informatique et du service d’assistance peuvent apprendre à être plus proactifs en utilisant les capacités de surveillance et de gestion à distance de Splashtop Remote Support Premium. Cette solution regroupe la technologie populaire d’accès à distance aux ordinateurs de Splashtop avec des fonctionnalités de gestion et de surveillance qui aident à identifier et à rechercher rapidement les problèmes afin qu’ils puissent être résolus rapidement. Les fonctionnalités de Remote Support Premium présentées sur le stand Splashtop incluront:

Nouveau! Déploiement et gestion de la technologie Bitdefender Antimalware sur les ordinateurs terminaux

Alertes configurables, y compris les nouvelles alertes pour les événements Windows

Gestion de Windows Update pour assurer la sécurité et le bon fonctionnement des ordinateurs

Commande à distance pour exécuter des commandes à distance en arrière-plan sur les ordinateurs Windows et Mac

Visualisez les journaux d'événements et l'inventaire du système de manière intuitive grâce au filtrage, au tri et à la modification des journaux

En savoir plus sur Splashtop Remote Support Premium sur https://www.splashtop.com/remote-support

À propos de Splashtop

Basée dans la Silicon Valley, Splashtop Inc. offre le meilleur rapport qualité-prix et les meilleures solutions d’accès et de collaboration à distance aux ordinateurs. Les services de bureau à distance de Splashtop permettent aux gens d’accéder à leurs applications et données depuis n’importe quel appareil, n’importe où. Les services d’assistance à distance de Splashtop permettent aux services informatiques et aux MSP de prendre en charge les ordinateurs, les appareils mobiles, les équipements industriels et l’Internet des objets (IoT). Les solutions d’assistance à la demande de Splashtop permettent aux équipes d’assistance et d’assistance d’accéder à distance aux ordinateurs ainsi qu’aux appareils iOS et Android pour fournir une assistance. Les services de collaboration Splashtop, y compris Mirroring360 et Classroom, permettent un partage d’écran efficace, un-à-plusieurs, entre les appareils. Plus de 20 millions d’utilisateurs apprécient les produits Splashtop. Pour en savoir plus, consultez https://www.splashtop.com.

ServiceNow et les autres marques de ServiceNow sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de ServiceNow, Inc aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les autres noms de sociétés, noms de produits et logos peuvent être des marques commerciales des sociétés respectives avec lesquelles ils sont associés.