Splashtop apporte une assistance à distance sur demande aux appareils Sonim

L’équipe d’assistance Sonim peut désormais accéder, soutenir et contrôler à distance les appareils Sonim en utilisant le service Splashtop On-Demand Support (SOS) intégré à l’application Sonim SCOUT.

Sonim (Nasdaq: SONM) pour intégrer la technologie d’assistance à distance de Splashtop dans l’application SCOUT de la société. Grâce à l’application, l’équipe d’assistance Sonim sera en mesure de voir et de contrôler à distance l’écran des appareils mobiles durcis de l’entreprise au moment où l’utilisateur demande de l’assistance pour dépanner et résoudre les problèmes rapidement, sans frais pour le client.

L'application SCOUT fait partie de SonimWare, un ensemble complet d'outils logiciels, d'applications et d'utilitaires récemment lancé, qui est prêt à aider les entreprises et les organisations à améliorer la gestion et la productivité de leurs écosystèmes mobiles.

L’intégration de la technologie Splashtop avec Sonim prend en charge les appareils Android Sonim XP3, XP5s et XP8 et présente bon nombre des mêmes caractéristiques et fonctionnalités que celles des solutions d’assistance à distance de Splashtop, notamment:

Accès avec code de session – les utilisateurs finaux ouvrent simplement l’application Sonim SCOUT sur leur appareil Sonim et lancent la fonction Support pour obtenir leur code de session unique, puis fournissent le code à leur technicien d’assistance Sonim qui l’utilise pour accéder à l’appareil de l’utilisateur final à distance et en toute sécurité.

Haute performance – l’accès à distance rapide permet au technicien de voir et de contrôler l’appareil Sonim à distance en temps réel.

Une sécurité solide – toutes les sessions à distance sont protégées par des fonctions de sécurité, y compris TLS et le cryptage AES 256 bits, garantissant la sécurité des données et la conformité aux réglementations de l’industrie.

"Le partenariat avec Splashtop a été un choix facile pour Sonim, car nous cherchions à apporter une assistance à distance à SonimWare", a déclaré Jay Maniar, vice-président, produit - entreprise XPerience, Sonim Technologies. "Non seulement ils fabriquent un produit de classe mondiale qui nous permettra de mieux servir nos clients, mais ils continuent également à innover ce produit pour répondre aux besoins en constante évolution des travailleurs de terrain."

"Nous sommes ravis de nous associer à Sonim pour offrir notre meilleure technologie d'assistance à distance aux appareils Sonim", a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop." Les utilisateurs de Sonim bénéficieront d'un outil d'assistance à distance assisté qui réduira les coûts et améliorera la satisfaction des clients."

L’application Sonim SCOUT est disponible gratuitement sur tous les appareils Sonim. Pour en savoir plus sur SonimWare et Sonim SCOUT, cliquez ici. Pour en savoir plus sur Splashtop Remote Support, cliquez ici.

À propos de Splashtop

splashtop.com

À propos de Sonim Technologies

sonimtech.com.