Splashtop annonce la prise en charge de l'accès à distance des ordinateurs Linux à partir de tout autre appareil

Les utilisateurs de Splashtop peuvent désormais accéder et contrôler à distance leurs ordinateurs Linux depuis des appareils Windows, Mac, iOS, Android et Chromebook.

San Jose, Californie, 7 janvier 2020 – Splashtop Inc, le leader mondial des solutions d'accès, de collaboration et d'assistance à distance, prend désormais officiellement en charge l'accès à distance aux ordinateurs Linux grâce aux solutions de bureau à distance primées de Splashtop.

Les abonnés aux produits de base de Splashtop peuvent désormais accéder à distance et contrôler leurs ordinateurs Linux depuis n'importe quel autre appareil Windows, Mac, iOS, Android et Chromebook. Grâce à l'application Splashtop Business, les utilisateurs peuvent ouvrir une session à distance sur l'ordinateur Linux de leur choix en quelques clics seulement.

Bureau à distance pour Linux avec Splashtop

Splashtop rend possible l’accès à distance aux ordinateurs sans surveillance avec le Splashtop Streamer. Une fois le Splashtop Streamer installé sur un ordinateur, un utilisateur peut se connecter à distance à cet ordinateur à tout moment. En plus de prendre désormais en charge Linux, le Splashtop Streamer peut également être installé et permettre l’accès à distance aux appareils Windows, Mac et Android.

Lors d'une session à distance, les utilisateurs peuvent prendre le contrôle de leur ordinateur Linux en temps réel, ouvrir n'importe quel fichier ou application, et fournir une assistance. Splashtop offre un accès à distance plus rapide et plus sûr aux ordinateurs Linux que les programmes VNC.

Solutions Splashtop pour le Bureau à distance Linux

L’accès à distance sans surveillance aux ordinateurs Linux est disponible dans les solutions Splashtop suivantes:

Splashtop Business Access – pour les professionnels et les petites équipes qui ont besoin d'un accès à distance à leur ordinateur depuis n'importe quel ordinateur, tablette ou smartphone.

Splashtop Remote Support – pour les MSP et les services informatiques qui ont besoin à tout moment d'un accès à distance à leurs ordinateurs gérés pour fournir une assistance à distance.

Splashtop SOS (SOS+10 et SOS Illimité) – pour les services d'assistance et les équipes de soutien qui doivent fournir une assistance à distance, à la demande, sur les ordinateurs, les tablettes et les appareils mobiles de leurs clients.

"En soutenant le contrôle à distance de Linux, nous poursuivons notre mission qui consiste à rendre les appareils du monde plus accessibles", a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop. "Linux est un système d'exploitation populaire sur le lieu de travail. Avec Splashtop, les professionnels pourront se sentir comme s'ils étaient assis devant leur ordinateur Linux tout en travaillant à distance. Les fournisseurs de services et les équipes informatiques peuvent travailler plus efficacement et gérer davantage de périphériques, car nos produits d'assistance à distance les plus rentables permettent d'accéder à des machines Windows, Mac, Android et Linux sans surveillance".

Disponibilité

Tout abonné nouveau ou actuel des packages Splashtop Business Access, Splashtop Remote Support, Splashtop SOS +10 ou SOS Unlimited peut déployer le Splashtop Streamer sur ses ordinateurs Linux pour un accès à distance illimité. Des essais gratuits pour chaque solution sont disponibles sur le site Web de Splashtop.

Le Splashtop Linux Streamer prend officiellement en charge les versions 16.04 et 18.04 d’Ubuntu, mais peut être utilisé avec d’autres distributions Linux qui ne sont pas prises en charge actuellement. En savoir plus sur l’accès à distance à Linux avec Splashtop: https://www.splashtop.com/linux

À propos de Splashtop

Basée dans la Silicon Valley, Splashtop Inc. offre le meilleur rapport qualité-prix et les meilleures solutions d’accès et de collaboration à distance aux ordinateurs. Les services de bureau à distance de Splashtop permettent aux gens d’accéder à leurs applications et données depuis n’importe quel appareil, n’importe où. Les services d’assistance à distance de Splashtop permettent aux services informatiques et aux MSP de prendre en charge les ordinateurs, les appareils mobiles, les équipements industriels et l’Internet des objets (IoT). Les solutions d’assistance à la demande de Splashtop permettent aux équipes d’assistance et d’assistance d’accéder à distance aux ordinateurs ainsi qu’aux appareils iOS et Android pour fournir une assistance. Les services de collaboration Splashtop, y compris Mirroring360 et Classroom, permettent un partage d’écran efficace, un-à-plusieurs, entre les appareils. Plus de 20 millions d’utilisateurs apprécient les produits Splashtop. En savoir plus sur https://www.splashtop.com