Splashtop annonce le premier outil de support visuel en temps réel pour iOS et les appareils Android

San Jose, Californie (PRWEB) 24 mai 2017

Splashtop, leader mondial de l'accès, du support et de la collaboration entre écrans sur plusieurs appareils, lance aujourd'hui Splashtop On-Demand Support (SOS) , une première solution de support à distance du secteur avec partage d'écran en temps réel d'écrans iOS sur n'importe quel réseau. comme vue et contrôle à distance haute performance des appareils Android.

SOS permet au personnel du service clientèle et de l'assistance d'avoir une vue instantanée et en temps réel des écrans de leurs clients, quel que soit l'appareil utilisé. Les services d'assistance, les MSP, les administrateurs informatiques et les développeurs d'applications mobiles peuvent visualiser l'écran du téléphone portable en même temps que l'utilisateur et offrir une assistance précise et efficace.

Bien que ce concept ne soit pas nouveau pour les PC et les Mac, Splashtop offre la première solution disponible qui apporte cette capacité aux appareils iOS pour le marché de masse, et il fonctionne sur différentes applications ainsi que sur les écrans de réglages / configurations. Les appareils mobiles représentant aujourd'hui une grande partie de toutes les transactions commerciales, il peut améliorer considérablement l'expérience et la satisfaction des clients pour les services d'assistance, les MSP, les services informatiques et les développeurs de logiciels et d'applications, tout en réduisant le temps passé à appeler les clients.

"De nombreux départements informatiques et MSP sont confrontés au défi de soutenir en temps réel les utilisateurs d'iOS et d'Android sur Internet", a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop. "SOS est la seule solution clé en main de l'industrie pour fournir un partage d'écran iOS en temps réel sur l'Internet".

Les nouvelles fonctionnalités clés de Splashtop On-Demand Support (SOS) incluent:

Visualiser en direct et à distance les écrans des smartphones et des tablettes iOS et Android des clients pour les aider à résoudre leurs problèmes d'appareils mobiles

Contrôler à distance les smartphones et tablettes Samsung

Démonstration à distance et soutien des applications mobiles d'entreprise

Élévation au niveau de privilège d'administrateur Windows pour interagir avec le contrôle des comptes d'utilisateurs (UAC) et effectuer des opérations de niveau administrateur

La technologie de visualisation à distance en direct de Splashtop On-Demand Support offre deux avantages distincts par rapport aux autres solutions d'assistance à distance du marché

Les solutions alternatives ne prennent en charge que le partage des captures d'écran statiques de l'écran iOS avec le technicien. Grâce à SOS, le technicien visualise l'écran de l'appareil en temps réel avec le client sur Internet

Pour permettre le partage d'écran des applications iOS développées en interne pour la formation ou l'assistance, il est souvent nécessaire d'obtenir un emballage du SDK iOS auprès du fournisseur. Cela entraîne des frais de développement et d'assurance qualité importants ainsi que des risques de fiabilité. Splashtop live diffuse l'expérience iOS complète en temps réel, sans emballage d'application ou SDK coûteux. Toutes les applications iOS développées en interne peuvent être prises en charge instantanément.

"J'aime vraiment pouvoir voir ce que l'utilisateur voit sur son écran iOS. Cela aide beaucoup plus de donner à l'utilisateur des instructions pour résoudre son problème. C'est tellement mieux que la solution que j'utilisais auparavant", déclare Lars M. Schreiber, de L'AVENIR e.K.. "La fonctionnalité la plus intéressante est sans aucun doute le visionnage en direct avec AirPlay sur iOS. Beaucoup de mes clients utilisent des iPhones et des iPads et avec TeamViewer, je n'ai jamais vraiment pu aider car l'utilisateur n'était pas en mesure d'expliquer ce qu'il voyait. Maintenant, je peux le voir aussi. La possibilité de contrôler à distance les appareils Android est un bonus de luxe", a-t-il ajouté.

Splashtop On-Demand Support est un complément aux solutions MDM / EMM existantes telles que VMWare AirWatch, MobileIron, Citrix XenMobile, IBM MaaS360, SAP Afaria, Cisco Meraki, Microsoft Intune, et autres.

Prix et disponibilité

L’assistance Splashtop On-Demand est disponible immédiatement sur le site Web de Splashtop pour un prix de lancement limité de 199 dollars par an et par licence de technicien simultanée. Après l’offre spéciale de lancement, le prix régulier sera de 299 $ par année par technicien. Les achats effectués pendant la période de lancement bloquent le prix inférieur pour les futurs renouvellements et les licences supplémentaires. Chaque technicien peut exécuter jusqu’à 10 sessions simultanées à partir de son poste de travail. Des offres spéciales d’une durée limitée pour les clients SOS existants et les clients de Splashtop Remote Support Plus sont disponibles en contactant Splashtop Sales au sales@splashtop.com ou au 1-408-886-7177. Des tarifs d’entreprise complémentaires MDM / EMM spéciaux sont également disponibles.

Un essai gratuit, complètement fonctionnel est disponible sur https://www.splashtop.com/sos.

À propos de Splashtop

Splashtop Inc. offre la meilleure expérience de productivité, de support et de collaboration multi-écrans. Les services de bureau à distance de Splashtop permettent aux gens d’accéder à leurs applications et données depuis n’importe quel appareil, n’importe où. Les services d’assistance à distance de Splashtop permettent à l’informatique et au MSP de prendre en charge les ordinateurs, les appareils mobiles, les équipements industriels et l’Internet des objets (IoT). Les services de collaboration Splashtop, y compris Mirroring360 et Classroom, permettent un partage d’écran efficace de 1 à plusieurs sur plusieurs appareils. Plus de 25 millions d’utilisateurs profitent des produits Splashtop aujourd’hui, et les partenaires de fabrication tels que Acer, ASUS, Dell, Epson, HP, InFocus, Intel, Lenovo, LG, Panasonic, Promethean, Sharp, Toshiba et d’autres ont regroupé Splashtop sur plus de 100 millions d’appareils.

Splashtop a remporté le prestigieux prix du "Produit le plus innovant" de PC World, le "Best of What's New" de Popular Science, le "Best of CES" du magazine LAPTOP, et est finaliste du Red Herring 100 Amérique du Nord. Parmi les partenaires de Splashtop figurent AT&T, NTT DOCOMO, KDDI et SoftBank, ainsi que de nombreux revendeurs. La société a son siège social à San Jose, en Californie, et possède des bureaux internationaux en Chine, au Japon et à Taïwan. Pour plus d'informations, visitez le site https://www.splashtop.com. Tous les noms de marques et de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.