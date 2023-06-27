Splashtop annonce le premier outil de support visuel en temps réel pour iOS et les appareils Android
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Les services d'assistance, les MSP, les administrateurs informatiques et les développeurs d'applications peuvent aider les clients à distance en leur permettant de visualiser en direct les écrans de leurs appareils iOS, Android et autres
San Jose, Californie (PRWEB) 24 mai 2017 - Splashtop, leader mondial du partage d’écran, du support et de la collaboration entre appareils, lance aujourd’hui Splashtop On-Demand Support (SOS), une solution de support à distance inédite sur le marché avec partage d’écran iOS en temps réel sur n’importe quel réseau, ainsi que la visualisation et le contrôle à distance haute performance d’appareils Android.
SOS permet au personnel du service clientèle et de l'assistance d'avoir une vue instantanée et en temps réel des écrans de leurs clients, quel que soit l'appareil utilisé. Les services d'assistance, les MSP, les administrateurs informatiques et les développeurs d'applications mobiles peuvent visualiser l'écran du téléphone portable en même temps que l'utilisateur et offrir une assistance précise et efficace.
Bien que ce concept ne soit pas nouveau pour les PC et les Mac, Splashtop offre la première solution disponible qui apporte cette capacité aux appareils iOS pour le marché de masse, et il fonctionne sur différentes applications ainsi que sur les écrans de réglages / configurations. Les appareils mobiles représentant aujourd'hui une grande partie de toutes les transactions commerciales, il peut améliorer considérablement l'expérience et la satisfaction des clients pour les services d'assistance, les MSP, les services informatiques et les développeurs de logiciels et d'applications, tout en réduisant le temps passé à appeler les clients.
"De nombreux départements informatiques et MSP sont confrontés au défi de soutenir en temps réel les utilisateurs d'iOS et d'Android sur Internet", a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop. "SOS est la seule solution clé en main de l'industrie pour fournir un partage d'écran iOS en temps réel sur l'Internet".
Les principales nouveautés de Splashtop On-Demand Support (SOS) sont les suivantes :
Visualiser en direct et à distance les écrans des smartphones et des tablettes iOS et Android des clients pour les aider à résoudre leurs problèmes d'appareils mobiles
Contrôler à distance les smartphones et tablettes Samsung
Démonstration à distance et soutien des applications mobiles d'entreprise
Élévation au niveau de privilège d'administrateur Windows pour interagir avec le contrôle des comptes d'utilisateurs (UAC) et effectuer des opérations de niveau administrateur
La technologie de visualisation à distance en direct de Splashtop On-Demand Support offre deux avantages distincts par rapport aux autres solutions d'assistance à distance du marché
Les solutions alternatives ne prennent en charge que le partage des captures d'écran statiques de l'écran iOS avec le technicien. Grâce à SOS, le technicien visualise l'écran de l'appareil en temps réel avec le client sur Internet
Pour permettre le partage d'écran des applications iOS développées en interne pour la formation ou l'assistance, il est souvent n�écessaire d'obtenir un emballage du SDK iOS auprès du fournisseur. Cela entraîne des frais de développement et d'assurance qualité importants ainsi que des risques de fiabilité. Splashtop live diffuse l'expérience iOS complète en temps réel, sans emballage d'application ou SDK coûteux. Toutes les applications iOS développées en interne peuvent être prises en charge instantanément.
"J'aime vraiment pouvoir voir ce que l'utilisateur voit sur son écran iOS. Cela aide beaucoup plus de donner à l'utilisateur des instructions pour résoudre son problème. C'est tellement mieux que la solution que j'utilisais auparavant", déclare Lars M. Schreiber, de L'AVENIR e.K.. "La fonctionnalité la plus intéressante est sans aucun doute le visionnage en direct avec AirPlay sur iOS. Beaucoup de mes clients utilisent des iPhones et des iPads et avec TeamViewer, je n'ai jamais vraiment pu aider car l'utilisateur n'était pas en mesure d'expliquer ce qu'il voyait. Maintenant, je peux le voir aussi. La possibilité de contrôler à distance les appareils Android est un bonus de luxe", a-t-il ajouté.
Splashtop On-Demand Support est un complément aux solutions MDM / EMM existantes telles que VMWare AirWatch, MobileIron, Citrix XenMobile, IBM MaaS360, SAP Afaria, Cisco Meraki, Microsoft Intune, et autres.
Prix et disponibilité
Splashtop On-Demand Support est disponible immédiatement sur le site web de Splashtop à un prix de lancement limité de 199 $ par an par licence de technicien simultané. Après l'offre de lancement, le prix régulier sera de 299 $ par an et par technicien. Les achats effectués pendant la période d'introduction bloquent le prix inférieur pour les renouvellements futurs et les licences supplémentaires. Chaque technicien peut exécuter jusqu'à 10 sessions simultanées depuis son poste de travail. Des offres spéciales à durée limitée pour les clients existants de SOS et les clients de Splashtop Remote Support Plus sont disponibles en contactant les ventes Splashtop à sales@splashtop.com ou (778) 569-0889. Un tarif spécial pour l'ajout d'entreprise MDM / EMM est également disponible.
Un essai gratuit, complètement fonctionnel est disponible sur https://www.splashtop.com/sos.
À propos de Splashtop
Splashtop Inc. offre la meilleure expérience de productivité, d'assistance et de collaboration entre écrans. Les services de bureau à distance de Splashtop permettent aux utilisateurs d'accéder à leurs applications et à leurs données depuis n'importe quel appareil, où qu'ils se trouvent. Splashtop Remote Support permet aux services informatiques et aux PSM de prendre en charge les ordinateurs, les téléphones portables, les équipements industriels et l'Internet des objets (IoT). Les services de collaboration Splashtop, dont Mirroring360 et Classroom, permettent un partage d'écran efficace de 1 à plusieurs entre les appareils. Plus de 30 millions d'utilisateurs profitent aujourd'hui des produits Splashtop, et des partenaires fabricants tels qu'Acer, Asus, Dell, Epson, HP, InFocus, Intel, Lenovo, LG, Panasonic, Promethean, Sharp, Toshiba et d'autres ont intégré Splashtop sur plus de 100 millions d'appareils.
Splashtop a remporté le prestigieux prix du "Produit le plus innovant" de PC World, le "Best of What's New" de Popular Science, le "Best of CES" du magazine LAPTOP, et est finaliste du Red Herring 100 Amérique du Nord. Parmi les partenaires de Splashtop figurent AT&T, NTT DOCOMO, KDDI et SoftBank, ainsi que de nombreux revendeurs. La société a son siège social à San Jose, en Californie, et possède des bureaux internationaux en Chine, au Japon et à Taïwan. Pour plus d'informations, visitez le site https://www.splashtop.com. Tous les noms de marques et de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.
Accès à distance aux appareils iOS et Android avec Splashtop On-Demand Support
"Splashtop On-Demand Support est la seule solution clé en main de l'industrie pour fournir un partage d'écran iOS en temps réel sur Internet".