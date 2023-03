Splashtop SOS : la meilleure solution d’assistance à distance à la demande

Splashtop SOS vous permet d’offrir un support à distance en toute simplicité. Connectez-vous aux appareils Mac, Windows, iOS et Android de vos utilisateurs au moment où ils en ont besoin avec un simple code de session.

Une fois connecté, vous pouvez prendre le contrôle de l’appareil et résoudre le problème. La plateforme ultraperformante de Splashtop garantit des connexions rapides en temps réel, ce qui vous permet de remédier facilement au problème rencontré et de fournir un service de qualité supérieure à vos utilisateurs.

Commencez votre essai gratuit dès aujourd’hui !