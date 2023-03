Splashtop et Bridge Digital s’associent pour fournir un accès et un soutien à distance à l’industrie des médias et du divertissement

Offrir des flux de travail sécurisés, performants et à faible latence et un support informatique à distance pour permettre une expérience de travail productive de n’importe où pour le suivi et l’évaluation

Cupertino, CA et Nashville, TN – 9 décembre 2021 – Splashtop, Inc., un leader des solutions d’accès et d’assistance à distance sécurisés, et Bridge Digital, Inc., experts des flux de travail vidéo numériques et des technologies pour les faire fonctionner, ont annoncé un partenariat pour fournir les solutions basées sur le cloud et sur site de Splashtop aux clients de Bridge Digital dans le domaine des médias et du divertissement (M & E).

« Splashtop fournit un accès à distance hautement sécurisé, ce qui est la caractéristique et l’exigence les plus importantes lorsque nous travaillons avec nos clients », a déclaré Mickey Charles, de Bridge Digital. « Nous recherchons continuellement des solutions qui sont à la fois efficaces en interne et fournissent des produits de flux de travail efficaces à nos clients. Il y a des produits sur le marché aujourd’hui qui prétendent avoir une haute sécurité lorsqu’ils traitent avec les clients, mais ils ont quelques trous. Nous sommes particulièrement diligents sur les outils que nous utilisons et recommandons lors de l’accès à distance à un client. Splashtop offre le niveau plus élevé de sécurité des produits que nous et nos clients apprécions. »

Splashtop permet un travail à distance sécurisé et de haute qualité et une assistance conçue pour que les entreprises de M & E puissent accéder à des ordinateurs et des logiciels haut de gamme à partir de n’importe quel appareil. L’industrie du S&E, en particulier, a besoin d’accéder à distance à des logiciels gourmands en ressources pour le montage, le rendu, la diffusion, la synchronisation audio-vidéo, les effets visuels, les effets sonores, la peinture, la sculpture et d’autres activités de post-production. Splashtop aide à se connecter en toute sécurité aux ordinateurs sur site pour travailler et collaborer de manière transparente - avec des capacités haute performance, y compris le streaming 4k jusqu’à 60 FPS tout en minimisant automatiquement la latence. Splashtop est également entièrement optimisé pour l’accélération GPU NVIDIA et AMD et les processeurs Intel.

« En 2020, les studios ont dû rapidement adopter le travail à distance comme solution de fortune aux confinements et aux fermetures de bureaux. Plus d’un an plus tard, c’est toujours une nécessité, mais l’accent est passé de l’adoption du travail à distance à l’optimisation du flux de travail à distance », a déclaré Justin Windsor, chef de la chaîne de Splashtop. « Nous sommes ravis que Bridge Digital ait rejoint notre communauté de partenaires et nous sommes impatients de fournir nos solutions aux clients de S&E. »

À propos de Splashtop :

Splashtop Inc. fournit des logiciels et des services d’accès et de support à distance sécurisés aux entreprises, aux établissements universitaires et de recherche, aux agences gouvernementales, aux petites entreprises, aux MSP, aux services informatiques et aux particuliers. L’approche d’accès à distance basée sur le cloud, sécurisée et facile à gérer de Splashtop remplace de plus en plus les approches héritées telles que les réseaux privés virtuels (VPN) tout en obtenant un Net Promoter Score (NPS) de 93, une norme pour évaluer la satisfaction des clients. Plus de 30 millions d’utilisateurs, y compris ceux de 85% des entreprises du Fortune 500, utilisent les produits Splashtop dans le monde. Visitez splashtop.com pour plus d’informations.

À propos de Bridge Digital Inc :

Bridge Digital Inc. aide les entreprises de l’industrie des médias et du divertissement à créer, gérer, distribuer et monétiser leurs actifs vidéo plus efficacement. Nos solutions couvrent l’ensemble du flux de travail des médias numériques, de l’ingestion à la livraison finale. Nous nous concentrons sur l’utilisation stratégique de la technologie pour accélérer vos flux de travail, étendre vos capacités et améliorer la qualité pour un meilleur retour sur investissement.