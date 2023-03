Splashtop ajoute le transfert de fichiers par glisser-déposer, l'enregistrement des sessions et autres fonctionnalités/améliorations dans les solutions de bureau à distance

– La dernière version des applications Splashtop Business pour Windows et Mac introduit plusieurs fonctionnalités très demandées. –

San Jose, Californie, 24 janvier 2019 – Splashtop, Inc, le leader mondial des solutions d’accès à distance, de collaboration et d’assistance à distance, a présenté aujourd’hui le transfert de fichiers par glisser-déposer et l’enregistrement de session dans la dernière version des applications Splashtop Business. Ces fonctionnalités, ainsi que d’autres nouvelles fonctionnalités et améliorations de performance, sont désormais disponibles dans certains packages Splashtop Business Access, Splashtop Remote Support et Splashtop SOS.

Le transfert de fichiers par glisser-déposer rend le transfert de fichiers entre les ordinateurs locaux et distants plus facile que jamais. En accédant à un ordinateur distant, les utilisateurs peuvent simplement utiliser leur souris ou leur pavé tactile pour sélectionner et faire glisser le(s) fichier(s) souhaité(s) de l'ordinateur local vers l'ordinateur distant, et vice versa. Les utilisateurs peuvent également effectuer un transfert de fichiers par glisser-déposer entre les ordinateurs Windows et Mac, ce que n'offrent pas la plupart des autres solutions d'accès à distance.

L'enregistrement de session permet aux utilisateurs d'enregistrer leurs sessions d'accès à distance en cliquant sur un bouton de la barre d'outils pour démarrer et arrêter l'enregistrement, tous les enregistrements étant automatiquement sauvegardés sur l'ordinateur local. Cela permet aux utilisateurs d'enregistrer facilement les sessions à des fins de formation, de conservation des enregistrements, de création de vidéos, etc.

Parmi les autres nouvelles fonctionnalités et améliorations de la version 3.3.0.0 de Splashtop, citons:

Transfert de fichiers par copier-coller (Windows uniquement)

Une vitesse de transfert de fichiers considérablement améliorée

Transfert des fichiers sans démarrer une session d'accès à distance

Améliorations de l'UX pour le transfert de fichiers

Redémarrage programmé (Remote Support Premium)

Alertes pour les événements Windows (Remote Support Premium)

macOS Mojave Dark Mode Support

« Avec l’ajout du transfert de fichiers par glisser-déposer et copier-coller, ainsi que les améliorations apportées à la vitesse et à l’expérience utilisateur, Splashtop offre la fonctionnalité de transfert de fichiers la plus performante de l’industrie de l’accès à distance », a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop. « Les produits de base de Splashtop coûtent déjà jusqu’à 80% de moins cher que nos principaux concurrents. Les nouvelles fonctionnalités et améliorations ajoutées dans notre dernière version poursuivent notre engagement à fournir à nos clients des solutions d’accès et de support à distance offrant le meilleur rapport qualité-prix. »

Splashtop Remote Support Premium, publié en août dernier pour offrir des fonctions supplémentaires de surveillance et de gestion ainsi qu'une assistance à distance, reçoit également de nouvelles mises à jour dans la version 3.3.0.0 avec le redémarrage programmé et les alertes pour les événements Windows.

Disponible dès maintenant

Les nouveaux abonnés de Splashtop Business Access, Splashtop Remote Support et Splashtop SOS recevront automatiquement la nouvelle version des applications Splashtop. Les abonnés actuels peuvent en savoir plus sur la version, comment les mises à jour seront déployées et quelles fonctionnalités s’appliquent à quels packages à https://www.splashtop.com/splashtop-new-features-january-2019. Les nouvelles fonctionnalités sont également disponibles dans les essais gratuits de Splashtop Business Access, Remote Support ou SOS.

À propos de Splashtop

Basée dans la Silicon Valley, Splashtop Inc. offre le meilleur rapport qualité-prix et les meilleures solutions d’accès et de collaboration à distance aux ordinateurs. Les services de bureau à distance de Splashtop permettent aux gens d’accéder à leurs applications et données depuis n’importe quel appareil, n’importe où. Les services d’assistance à distance de Splashtop permettent aux services informatiques et aux MSP de prendre en charge les ordinateurs, les appareils mobiles, les équipements industriels et l’Internet des objets (IoT). Les solutions d’assistance à la demande de Splashtop permettent aux équipes d’assistance et d’assistance d’accéder à distance aux ordinateurs ainsi qu’aux appareils iOS et Android pour fournir une assistance. Les services de collaboration Splashtop, y compris Mirroring360 et Classroom, permettent un partage d’écran efficace, un-à-plusieurs, entre les appareils. Plus de 20 millions d’utilisateurs apprécient les produits Splashtop. Pour en savoir plus, consultez https://www.splashtop.com.