CompTIA se félicite de l'inscription de Splashtop sur sa liste de membres

Splashtop rejoint la principale association de l'industrie des technologies de l'information avec une expertise dans les technologies d'accès et de support à distance

[San Jose, Californie. — 15 juin 2019 —] Splashtop, le leader mondial des solutions d’accès, de collaboration et d’assistance à distance, a annoncé aujourd’hui qu’il est devenu membre Premier de CompTIA, la principale association professionnelle à but non lucratif pour l’industrie mondiale des technologies de l’information (TI).

"Des entreprises telles que Splashtop sont le moteur de l'industrie technologique, qui emploie environ 50 millions de personnes dans le monde et contribue à l'économie mondiale à hauteur de 5 000 milliards de dollars par an", a déclaré Nancy Hammervik, vice-présidente exécutive pour les relations industrielles chez CompTIA. "Avec son engagement à apporter l'innovation aux clients, des opportunités de carrière pour son personnel et des avantages économiques et sociaux à sa communauté, Splashtop est un ajout important à notre nombre croissant de membres".

"Nous sommes ravis de rejoindre CompITA et d'utiliser notre expertise combinée pour aider à faire avancer le secteur des IT", a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop. "CompITA a fait un excellent travail en rassemblant la communauté informatique pour favoriser la croissance et l'innovation, et Splashtop a beaucoup à offrir en termes de connaissances et de solutions de pointe pour l'industrie".

Splashtop dans l’industrie informatique

Splashtop est spécialisé dans l’accès à distance et la technologie d’assistance à distance, spécialement conçue pour les utilisateurs informatiques. Splashtop propose plusieurs solutions d’accès à distance conçues pour répondre à des cas d’utilisation informatiques spécifiques, notamment:

Splashtop Business Access - pour les professionnels des affaires et les petites équipes qui ont besoin d'un accès à distance à leurs ordinateurs.

Splashtop Remote Support - pour les MSPs et les ITs qui ont besoin d'un accès sans surveillance à tout moment à leurs ordinateurs gérés pour fournir une assistance à distance.

Splashtop SOS - pour les services d'assistance et les équipes de soutien qui doivent fournir une assistance à distance à la demande sur les appareils de leurs clients (y compris les ordinateurs, les tablettes et les appareils mobiles) au moment où l'aide est nécessaire.

Splashtop à la ChannelCon 2019

Splashtop exposera à la ChannelCon 2019; Le rassemblement annuel de CompTIA des principaux leaders d’opinion de l’industrie technologique, à Las Vegas, NV, du 5 au 7 août. Les participants peuvent s’arrêter au stand #117 dans le hall d’exposition pour voir les solutions logicielles de Splashtop Remote Support en action, apprendre comment améliorer la prestation de services et découvrir comment augmenter les revenus des MSP en revendant l’accès à distance. Les partenaires/clients de Splashtop peuvent s’inscrire gratuitement à l’événement en utilisant le code VIP invité Splashtop CC19SPLASH à https://www.comptia.org/channelcon.

Les membres de CompTIA ont accès à des outils et des ressources pour les aider à rester à la pointe de l'industrie technologique, y compris l'éducation et la formation sur les dernières innovations, des recherches complètes sur les tendances de l'industrie, des outils de meilleures pratiques commerciales et d'autres ressources précieuses de gestion d'entreprise. L'association offre également aux membres des possibilités d'interaction et de réseautage, où les entreprises se réunissent avec leurs pairs pour relever les défis commerciaux et traiter d'autres questions ayant un impact sur le secteur. Enfin, CompTIA est le principal fournisseur de certifications de compétences indépendantes des fournisseurs pour les professionnels de la technologie dans le monde entier.

À propos de Splashtop

Basée dans la Silicon Valley, Splashtop Inc. offre le meilleur rapport qualité-prix et les meilleures solutions d’accès et de collaboration à distance aux ordinateurs. Les services de bureau à distance de Splashtop permettent aux gens d’accéder à leurs applications et données depuis n’importe quel appareil, n’importe où. Les services d’assistance à distance de Splashtop permettent à l’informatique et aux MSPs de prendre en charge les ordinateurs, les appareils mobiles, les équipements industriels et l’Internet des objets (IoT). Les solutions d’assistance à la demande de Splashtop permettent aux équipes d’assistance et d’assistance d’accéder à distance aux ordinateurs ainsi qu’aux appareils iOS et Android pour fournir une assistance. Les services de collaboration Splashtop, y compris Mirroring360 et Classroom, permettent un partage d’écran efficace, un-à-plusieurs, entre les appareils. Plus de 20 millions d’utilisateurs apprécient les produits Splashtop. Pour en savoir plus, consultez https://www.splashtop.com.

À propos de CompTIA

La Computing Technology Industry Association (CompTIA) est une voix de premier plan et un défenseur de l’écosystème mondial des technologies de l’information de 5 billions de dollars; et les plus de 50 millions de professionnels de l’industrie et de la technologie qui conçoivent, mettent en œuvre, gèrent et protègent la technologie qui alimente l’économie mondiale. Grâce à l’éducation, à la formation, aux certifications, au plaidoyer, à la philanthropie et aux études de marché, CompTIA est la plaque tournante pour faire progresser l’industrie de la technologie et sa main-d’œuvre. www.comptia.org