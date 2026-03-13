SITS The Service Desk and IT Support Show

SITS Le salon Service Desk et support IT
11 et 12 mai 2022 - Londres, Royaume-Uni
Splashtop est ravi de présenter Splashtop Remote Support et Splashtop SOS aux techniciens intéressés par l'une des solutions d'accès et de support à distance offrant le meilleur rapport qualité-prix.
Lors du principal événement européen pour les professionnels de la gestion des services informatiques et du support, Splashtop est ravi de présenter Splashtop Remote Support et Splashtop SOS pour les techniciens intéressés par l'une des solutions d'accès à distance et de téléassistance offrant le meilleur rapport qualité-prix. Plus de 3 700 décideurs TI assisteront à la rencontre des équipes des principaux fournisseurs de l'industrie. Splashtop SOS a récemment publié de nombreuses nouvelles intégrations de plateformes help desk IT telles que celles avec ServiceNow, Zendesk, Freshservice, Freshdesk et Syncro, qui seront présentées à SITS. Tous les intégrations partenaires de Splashtop sont disponibles ici.
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