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Tirez le meilleur parti de votre essai AEM

Découvrez comment configurer rapidement AEM et commencer à l’utiliser pour automatiser les tâches, améliorer la visibilité et simplifier la gestion des terminaux pendant votre essai.

Date : 1 juillet 2026 

Heure : 9am PT / 12:00pm ET / 5:00pm GMT 

Durée : 30 minutes  

Description : La gestion des terminaux ne devrait pas être chronophage ni réactive. Dans cette session, nous vous montrerons comment Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM) aide les équipes IT à automatiser les tâches de routine, à améliorer la sécurité des endpoints et à conserver une visibilité complète sur leur environnement.

Que vous cherchiez à réduire le travail manuel ou à renforcer votre stratégie de gestion des terminaux, ce webinar vous présentera des cas d’usage pratiques et des workflows concrets que vous pourrez appliquer immédiatement.

Ce que vous apprendrez :

  • Comment automatiser les correctifs, les mises à jour et la maintenance de routine

  • Façons de surveiller et de gérer de manière proactive l’état des endpoints

  • Comment les fonctions de gestion des endpoints complètent les fonctions de support à distance

Picture of Kaius Vu - Product Manager


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