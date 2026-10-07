Tirez le meilleur parti de votre essai AEM
Découvrez comment configurer rapidement AEM et commencer à l’utiliser pour automatiser les tâches, améliorer la visibilité et simplifier la gestion des terminaux pendant votre essai.
Date : 1 juillet 2026
Heure : 9am PT / 12:00pm ET / 5:00pm GMT
Durée : 30 minutes
Description : La gestion des terminaux ne devrait pas être chronophage ni réactive. Dans cette session, nous vous montrerons comment Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM) aide les équipes IT à automatiser les tâches de routine, à améliorer la sécurité des endpoints et à conserver une visibilité complète sur leur environnement.
Que vous cherchiez à réduire le travail manuel ou à renforcer votre stratégie de gestion des terminaux, ce webinar vous présentera des cas d’usage pratiques et des workflows concrets que vous pourrez appliquer immédiatement.
Ce que vous apprendrez :
Comment automatiser les correctifs, les mises à jour et la maintenance de routine
Façons de surveiller et de gérer de manière proactive l’état des endpoints
Comment les fonctions de gestion des endpoints complètent les fonctions de support à distance
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