L’alternative performante et complète à Microsoft Remote Help
Bénéficiez d’un accès sans surveillance sous Windows, Mac, Linux et bien d’autres systèmes, quel que soit le locataire, tout en conservant une piste d’audit complète de chaque session.
Une meilleure alternative à Remote Help : conçue pour offrir une téléassistance optimisée à chaque utilisateur et sur chaque appareil
Microsoft Remote Help est l’outil d’assistance à distance intégré à Intune. Il est inclus dans les offres Microsoft 365 E3 et E5 et convient bien à l’assistance de base au sein d’un même locataire Microsoft, principalement sur les PC Windows appartenant à l’entreprise.
Splashtop Remote Support permet aux équipes informatiques et aux prestataires de services gérés (MSP) d’aider n’importe quel utilisateur, quelle que soit la plateforme utilisée, avec ou sans Intune. L’accès avec et sans surveillance, les outils intégrés à la session et l’enregistrement des sessions contribuent tous à rendre les sessions de téléassistance plus rapides et plus efficaces.
Comparaison des fonctionnalités de Splashtop et de Microsoft Remote Help
Caractéristique
Microsoft Remote Help
Splashtop Remote Support
Accès sans surveillance
Limité aux PC Windows physiques appartenant à l’entreprise et à certains appareils Android. Pas de Mac, de machines virtuelles ni de BYOD. Nécessite une autorisation personnalisée, deux programmes Microsoft supplémentaires et l’activation du bureau à distance.
Accès sans surveillance sur Windows, Mac, Linux, Android, les serveurs et les machines virtuelles. Déployez l’agent via Intune ou installez-le sur n’importe quel appareil.
Prise en charge multiplateforme
Windows et macOS, avec une prise en charge limitée d’Android. Pas de prise en charge de Linux, iOS, iPadOS ou Chromebook, et l’application Web est en lecture seule.
Windows, Mac, Linux, iOS, iPadOS, Android et Chromebook, ainsi qu’un accès via un navigateur à des ordinateurs distants.
Transfert de fichiers et copier-coller
✗
Le transfert de fichiers n’est possible que lors de sessions sans surveillance, et non lors de l’assistance en direct d’un utilisateur. Le copier-coller ne fonctionne que pour le texte.
✔
Transférez des fichiers et copiez-collez du texte et des fichiers aussi bien lors de sessions sous surveillance que sans surveillance.
Élévation de privilèges et redémarrage
✗
Élévation de privilèges sous Windows uniquement. La session prend fin au redémarrage de l’appareil.
✔
Obtenez des privilèges administrateur et gérez les invites de l’UAC, puis redémarrez et reconnectez-vous automatiquement.
Communication vocale, masquage de l’écran et redirection du clavier
✗
Non disponible.
✔
Communiquez avec l’utilisateur, masquez l’écran distant pour préserver la confidentialité et envoyez des raccourcis clavier, y compris pour les claviers non anglophones.
Enregistrement des sessions et journaux d’audit
✗
Aucun enregistrement de session. Les données de base relatives à la session (utilisateur, appareil utilisé, durée) sont conservées pendant 30 jours ; aucun journal de discussion, de fichier ou de ligne de commande n’est conservé.
✔
Enregistrement des sessions ainsi que les journaux des discussions, des transferts de fichiers et des commandes, conservés pendant une durée de 90 jours à 1 an et exportables.
Assistance aux utilisateurs hors de votre locataire
✗
Le technicien, l’utilisateur et l’appareil doivent tous appartenir au même locataire Microsoft. Les MSP, les services d’assistance externalisés, les prestataires et les partenaires ne peuvent pas l’utiliser.
✔
Aidez toute personne utilisant un appareil d’entreprise ou un appareil BYOD grâce à un code de session, quel que soit le locataire ou l’organisation, sans qu’un compte Microsoft soit nécessaire.
Licences
Inclus dans les offres Microsoft 365 E3 et E5. Les autres offres, notamment Business Premium, nécessitent un module complémentaire par utilisateur pour chaque technicien et chaque utilisateur qu’il assiste.
La licence est attribuée par technicien ; le coût évolue donc en fonction de la taille de votre équipe d’assistance, et non de celle de votre entreprise.
Pourquoi choisir Splashtop plutôt que Microsoft Remote Help ?
Assistance sans limite de locataires, permettant ainsi aux MSP, aux services d’assistance externalisés, aux prestataires et aux partenaires d’aider les utilisateurs de n’importe quelle organisation.
Accès sans surveillance sur toutes les principales plateformes, y compris Mac, Linux, les serveurs et les machines virtuelles, et pas seulement sur les PC Windows d’entreprise.
Une piste d’audit complète comprenant l’enregistrement des sessions et les journaux des discussions, des transferts de fichiers et des commandes, conservée pendant un an maximum.
Les outils pour résoudre le problème dès la première intervention, notamment le transfert de fichiers, la communication vocale, l’élévation de privilèges, le masquage de l’écran et la persistance après redémarrage.
Fonctionne en parallèle avec Intune, déployé via votre configuration Intune existante, ce qui vous permet de conserver les outils que vous utilisez déjà.
Une assistance de qualité supérieure via le chat, l’e-mail et le téléphone est incluse pour tous les clients.
Foire aux questions : Splashtop vs Microsoft Remote Help
Dois-je remplacer Intune pour utiliser Splashtop ?
Puis-je fournir une assistance à des utilisateurs n’appartenant pas à mon locataire Microsoft ?
Les MSP peuvent-ils utiliser Splashtop pour assister plusieurs clients ?
Splashtop propose-t-il un accès sans surveillance sur Mac et Linux ?
Splashtop enregistre-t-il les sessions à distance ?
Remote Help n’est-il pas déjà inclus dans Microsoft 365 ?
Prêt à accélérer votre service d’assistance ?
Aidez n’importe quel utilisateur sous Windows, Mac, Linux, iOS ou Android, quel que soit son locataire ou son organisation, chaque session étant enregistrée et consignée.