Fin de vie de Windows 7 & Windows Server 2008 - Utilisez Splashtop pour trouver tous les appareils nécessitant une mise à jour du système d'exploitation

Les équipes informatiques et les MSPs peuvent utiliser Splashtop Remote Support pour télécharger une liste de leurs ordinateurs et serveurs gérés afin de voir facilement sur quel système d’exploitation chaque appareil fonctionne.

À l'approche de la fin de vie de Windows 7 et de Windows Server 2008, le 14 janvier 2020, il est important pour les équipes informatiques et les PSM de savoir lesquels de leurs ordinateurs et serveurs fonctionnent encore avec l'un des anciens systèmes d'exploitation afin de pouvoir prendre la décision de les mettre à niveau, de les remplacer ou de les entretenir.

Les PC fonctionnant sous Windows 7 et les serveurs fonctionnant sous Windows 2008 continueront à fonctionner après la date limite, mais Microsoft ne fournira plus de mises à jour logicielles, de correctifs de sécurité ou d'assistance technique aux appareils fonctionnant sous ces systèmes d'exploitation.

Si vous êtes un MSP ou un professionnel de l'informatique, vous savez que cela peut représenter une énorme responsabilité pour vous et vos clients, car les machines fonctionnant sur d'anciens systèmes d'exploitation deviendront plus sensibles aux virus et aux logiciels malveillants. Si vous ne l'avez pas encore fait, il est essentiel que vous vous assuriez que vos appareils gérés sont tous mis à jour avec des systèmes d'exploitation plus récents.

Si vous êtes dans cette situation, vous vous sentez peut-être stressé par la fin de vie. Avec autant de clients et de machines à gérer en plus de votre charge de travail habituelle, il peut être difficile de tout gérer.

Heureusement, les MSP et les équipes informatiques utilisant Splashtop Remote Support peuvent facilement dissiper la confusion, s’organiser et se mettre sur la bonne voie avec quelques actions simples.

Comment exporter une liste des systèmes d'exploitation sur lesquels vos appareils fonctionnent avec Splashtop

Si vous êtes un utilisateur de Splashtop Remote Support, vous pouvez rapidement exporter une liste d’inventaire de tous les ordinateurs et serveurs gérés sous votre compte. Cela vous permettra de voir sur quel système d’exploitation chaque appareil fonctionne. Vous pouvez facilement filtrer cette liste pour trouver toutes les machines nécessitant une mise à jour.

Voici un bref processus étape par étape sur la façon dont vous pouvez utiliser cette fonction pour vous débarrasser du stress et déterminer exactement quelles machines doivent être mises à jour.

( Si vous n’êtes pas actuellement un utilisateur de Splashtop Remote Support, vous pouvez commencer un essai gratuit dès maintenant pour utiliser cette fonctionnalité vous-même. En savoir plus ci-dessous )

Étape 1 – Connectez-vous à votre compte Splashtop dans la console web

La console web Splashtop est l'endroit où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour organiser vos utilisateurs, vos appareils et vos ordinateurs/serveurs gérés.

Étape 2 – Sous l'onglet "Gestion", sélectionnez "Tous les ordinateurs"

Sur la page Tous les ordinateurs, vous trouverez une liste de tous les appareils que vous gérez. Il s'agit de tous les appareils sur lesquels votre Splashtop Streamer est installé.

Étape 3 – En bas de la page, cliquez sur "Exporter", puis sélectionnez "Inventaire des systèmes/matériels"

Le téléchargement de la liste d'inventaire du système/matériel vous donnera un fichier CSV qui peut être ouvert dans Excel. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, ce fichier liste chaque appareil géré ligne par ligne, "Système d'exploitation" étant l'une des colonnes de la feuille.

Étape 4 – Trier ou rechercher tous les appareils fonctionnant sur un système d'exploitation proche de sa fin de vie

Vous pouvez facilement filtrer la liste pour n'afficher que les ordinateurs fonctionnant sous Windows 7 ou les serveurs sous Windows Server 2008. Vous pouvez même faire un tableau croisé dynamique pour compter le nombre d'ordinateurs par version de système d'exploitation.

Et voilà ! Vous savez maintenant exactement quels sont les périphériques gérés qui fonctionnent encore sous Windows 7 ou Windows Server 2008.

Plusieurs autres fonctionnalités de Splashtop peuvent vous aider à gérer le processus de mise à jour. Par exemple, la fonction de regroupement vous permettra de regrouper tous ces appareils afin que vous puissiez les trouver facilement ou y accéder à distance depuis votre compte.

Vous pouvez également modifier les autorisations d'accès de vos utilisateurs pour affecter des collègues à certaines machines et les charger de mettre à jour le système d'exploitation.

En savoir plus sur Splashtop Remote Support

Splashtop Remote Support vous offre un accès à distance rapide, fiable et sécurisé à vos terminaux. Connectez-vous à partir de n'importe quel appareil à tout moment, même sans la présence d'un utilisateur final, pour fournir une assistance. Chaque année, des milliers de MSP et d'équipes informatiques passent à Splashtop pour bénéficier d'outils de support à distance au meilleur prix.

En plus des fonctionnalités utiles telles que le transfert de fichiers par glisser-déposer, le chat, le redémarrage à distance, l’enregistrement de session, la gestion des ordinateurs et des utilisateurs, etc., vous pouvez également obtenir des fonctionnalités de surveillance et de gestion supplémentaires.

Ces fonctionnalités supplémentaires incluent l’inventaire système, les alertes configurables, les mises à jour Windows, la commande à distance, l’affichage des journaux des événements, la planification des actions, l’état de sécurité des terminaux, l’accès Android sans surveillance, etc.

Sans oublier que Splashtop peut vous faire économiser jusqu’à 80% sur votre coût annuel par rapport à d’autres outils d’accès à distance comme TeamViewer ou LogMeIn.

Obtenez ces fonctionnalités dès maintenant en commençant un essai gratuit de Splashtop Remote Support.

