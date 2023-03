Les 5 meilleurs outils logiciels pour le télétravail en 2023

Avez-vous besoin de travailler hors du bureau ? Même lorsque vous travaillez à la maison, vous et votre équipe pouvez être productifs avec les bons outils logiciels.

Les journées de travail à domicile (WFH) sont de plus en plus courantes grâce aux progrès technologiques. Aujourd'hui plus que jamais, les travailleurs peuvent faire du télétravail depuis leur domicile les jours où ils sont malades, pour s'occuper de leur famille ou faire des courses.

Bien que la possibilité de travailler à domicile soit un grand avantage, il est important que vous et votre équipe ayez les bons outils logiciels en place pour vous assurer que vous pouvez toujours atteindre vos objectifs, même en comptabilisant les jours de la WFH.

Cela est particulièrement vrai lorsque des circonstances imprévues vous empêchent, vous ou un membre de votre équipe, de travailler au bureau pendant une période prolongée. Cela peut arriver à un individu ou à des entreprises entières, comme nous le constatons avec l'épidémie de coronavirus.

Cela dit, voici les 5 types d'outils logiciels dont vous et votre équipe avez besoin pour être productifs tout en profitant des avantages du travail à domicile :

Gestion de projet

Communication en temps réel

Collaboration

Suivi et gestion des équipes

Accès à distance

Les meilleurs outils logiciels pour travailler à domicile

Gestion de projet

Lorsque vous travaillez sur plusieurs projets qui impliquent différents acteurs responsables de tâches distinctes, il peut être difficile de rester organisé. Le travail à domicile peut rendre encore plus difficile l'organisation de chacun.

Les outils de gestion de projet permettent de suivre les feuilles de route des projets en temps réel grâce à des tableaux de bord en ligne. Cela signifie que même si vous travaillez à distance, vous savez toujours quelles sont les tâches qui vous sont assignées et quel est le statut des autres tâches du projet.

Les principaux outils de gestion de projet sont ProofHub, Trello, monday.com et Workfront.

Communication en temps réel

En parlant d'équipes qui se tiennent informées, vous devez également vous assurer que toutes les lignes de communication sont ouvertes et facilement accessibles. La partie accessibilité est particulièrement importante car si une personne qui participe à une journée de WFH manque une conversation importante et qu'elle n'a aucun moyen d'accéder à ce qui a été discuté, elle prendra du retard.

Les outils de communication en temps réel permettent à des équipes entières de poster des messages au sein de groupes pertinents. Il est donc facile pour un travailleur à distance de contribuer à une conversation, ou de rattraper les messages passés s'il était occupé plus tôt. D'autres outils vous permettent de parler comme si vous étiez face à face par le biais d'appels téléphoniques ou de chats vidéo hébergés sur Internet.

Les principaux outils de communication en temps réel sont Slack, Skype et Zoom.

Collaboration

Lorsque plusieurs personnes travaillent ensemble sur une tâche, il peut être presque impossible de collaborer lorsque quelqu'un travaille à distance. Les logiciels de collaboration permettent aux travailleurs distants de contribuer à des fichiers partagés afin qu'ils puissent toujours travailler avec une équipe en temps réel.

Les outils de collaboration les plus populaires sont Google Drive, Microsoft Teams et Confluence.

Suivi et gestion des équipes

C'est pour le chef d'équipe. Si vous avez besoin de la FMH, ou si des membres de votre équipe travaillent à domicile, il est important que vous puissiez toujours vous assurer que chacun des membres de votre équipe est engagé et contribue.

Il existe des outils qui vous permettent de sonder votre équipe sur son engagement et sur la façon dont elle se sent par rapport à son travail. Il existe également des outils qui vous permettent de connaître le degré d'activité de votre équipe en suivant les données relatives au clavier, à la souris, aux applications et à d'autres paramètres d'utilisation. Ces outils vous aident à maintenir la motivation de votre équipe, tout en vous alertant lorsqu'un membre de l'équipe prend du retard.

Les outils logiciels de suivi et de gestion des équipes comprennent Hubstaff, Officevibe et JotForm.

Logiciel d'accès à distance

Avez-vous déjà eu besoin d'accéder à un dossier ou à une application importante sur votre ordinateur de travail, pour ensuite être malchanceux parce que vous n'étiez pas au bureau ?

Un logiciel d'accès à distance vous permet d'accéder à vos ordinateurs de travail à tout moment. Vous pouvez accéder à votre ordinateur de travail depuis votre domicile et l'utiliser comme si vous étiez assis devant lui. Vous pouvez ouvrir n'importe quel fichier et utiliser n'importe quelle application sur votre ordinateur de travail tout en vous connectant à distance depuis n'importe quel autre appareil.

Le meilleur outil d’accès à distance pour travailler à domicile est Splashtop Business Access.

De plus, Splashtop offre des réductions sur l'accès à distance pour les licences en gros afin que des équipes entières puissent travailler à domicile.

Travailler à domicile avec l'accès à distance Splashtop

« Splashtop est très économique, simple et rapide à installer sur votre ordinateur. Il permet d’accéder facilement à distance et en toute sécurité aux postes de travail de votre entreprise, où que vous soyez. Je suis infiniment reconnaissante pour les services à distance de Splashtop, ils me facilitent la vie ! » - Christine Gray, Grayd-A Metal Fabricators

Splashtop Business Access est le meilleur logiciel d'accès à distance pour travailler à domicile. 20 millions de personnes dans le monde entier utilisent déjà Splashtop pour bénéficier de divers avantages, notamment

Sécurisez l'accès à distance à vos ordinateurs de travail à tout moment, même après les heures de travail normales.

Accès aux ordinateurs Windows, Mac et Linux à partir de tout autre appareil Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook.

Des outils d'amélioration de la productivité qui vous permettent de transférer des fichiers entre ordinateurs, d'imprimer des documents à distance, de partager votre écran, etc.

Travaillez de manière productive depuis votre domicile comme si vous étiez au bureau en utilisant votre ordinateur en personne.

Gérez plusieurs utilisateurs et ordinateurs sous votre compte Splashtop.

Vous voulez l'essayer ? Vous pouvez essayer Splashtop gratuitement dès maintenant. Configurez facilement votre ordinateur de bureau en quelques minutes et accédez à distance à votre ordinateur depuis chez vous ce soir ! Aucune carte de crédit ou engagement n'est nécessaire pour commencer un essai gratuit.

"Je peux accéder à mon bureau de travail depuis n'importe quel endroit et travailler en toute confiance. Cela me donne la flexibilité dont j'ai besoin pour concilier travail et vie privée". – Bobby Bottom, Électricité intégrée

