Leaders en cybersécurité : questions-réponses avec Mark Lee et Sramana Mitra

Le PDG et évangéliste en chef de Splashtop, Mark Lee, rejoint Sramana Mitra, fondatrice et PDG de One Million by One Million (1Mby1M), pour une séance de questions-réponses sur l’histoire et la cybersécurité de Splashtop. Vous trouverez ci-dessous quelques points saillants de l’interview de Sramana Mitra sur son blog.

Sramana Mitra : Parlez-moi de ce que vous faites et parlez-moi de Splashtop ?

Mark Lee : Splashtop est ma deuxième startup. Le premier et l’actuel ont été fondés avec trois autres amis du MIT: Robert Ha, Thomas Deng et Philip Sheu. Ce sont trois de mes copains du MIT.

Nous nous connaissons depuis 30 ans.

Lorsque mes 3 co-fondateurs et moi avons commencé en 2006, la société s’appelait DeviceVM.



Nous avons ensuite changé notre entreprise pour le système d’exploitation du navigateur. Nous avions prédit que Chrome Book et Chrome OS seraient grands et avons été les premiers à créer un système d’exploitation de navigateur pour les OEM de PC. C’était l’activité initiale de l’entreprise. Nous avons changé notre activité vers l’accès à distance et le support à distance vers 2010.

Depuis lors, nous avons propulsé l’entreprise là où nous sommes aujourd’hui. Nous venons d’annoncer notre tournée de licornes en janvier. Ce fut un long voyage pour nous avec beaucoup de hauts et de bas. Nous sommes tous les quatre toujours ensemble en tant que grands amis et cofondateurs.

Sramana Mitra : C’est génial. Félicitations. Parlez-moi un peu de la raison pour laquelle les clients utilisent vos produits. Quels problèmes résolvez-vous?

Mark Lee : Notre thème principal est le travail à distance, l’apprentissage à distance et le support à distance. Je dirais que ce sont les trois principaux cas d’utilisation. Nous nous sommes principalement concentrés sur le marché des PME.

Lorsque les gens sont confinés, ils ont besoin d’accéder à leurs ordinateurs de bureau. Nous sommes dans de nombreux bureaux et cliniques de médecins, dentistes et comptables. Par exemple, les comptables ont besoin d’un accès à distance à leurs QuickBooks. Tous utilisent notre produit pour permettre le travail à distance.

La COVID a également accéléré notre croissance. Notre entreprise a augmenté de 170 % l’an dernier.

Dans le domaine de l’apprentissage à distance en particulier, plus de 250 collèges et écoles de la maternelle à la 12e année, MIT, Harvard, Stanford, UCLA, USC et autres collèges communautaires sont devenus nos clients au cours des sept derniers mois. Ils ont tous des laboratoires physiques, et ils doivent permettre aux étudiants d’être en mesure d’accéder à ces ordinateurs de laboratoire exécutant des logiciels spécialisés comme Adobe, AutoCAD, etc.

Il existe également un support à distance. Lorsque les employés sont tous à la maison, le service informatique doit être en mesure de soutenir à distance tous ces employés qui travaillent. C’est la même chose avec les enseignants, ils sont à la maison et ils peuvent rencontrer des problèmes.

L’informatique scolaire doit également pouvoir fonctionner à distance. Il y a toutes ces écoles et ces appareils d’étudiants qui ont besoin d’aide pour le dépannage au besoin. Nous avons vu ces trois marchés décoller.

Sramana Mitra : À quoi ressemble le paysage concurrentiel de ce que vous offrez ?

Mark Lee : Avant la COVID, nous étions principalement en concurrence avec LogMeIn et TeamViewer sur le marché. Nous avons réussi à les remplacer au cours des dernières années parce que nos produits ont de meilleures performances et qu’ils sont plus faciles à utiliser.

Nos produits sont plus rapides, meilleurs et plus rentables. Nous sommes également faciles à faire affaire avec et nous fournissons un support client très solide. Notre note globale de 97 utilisateurs par les évaluateurs tiers de Capterra est beaucoup plus élevée que les notes de nos concurrents. Les gens adorent notre produit.

C’est pourquoi la moitié des personnes qui essaient notre produit finissent par acheter. C’est aussi une approche en libre-service. Pendant COVID, tout s’est accéléré, mais en même temps, nous avons constaté que de nombreuses entreprises adoptent notre solution pour remplacer ou contourner leur VPN.

Traditionnellement, la plupart des entreprises utilisent VPN et RDP. Le VPN donne trop de privilèges à l’utilisateur final depuis son domicile. Une fois que vous êtes connecté au VPN, il y a beaucoup de mouvements latéraux potentiels de vos appareils domestiques qui pourraient être infectés par des logiciels malveillants qui traverseront le réseau de l’entreprise.

En outre, la performance est un gros problème avec VPN. Imaginez que vous êtes connecté à un VPN et que tout votre trafic domestique est acheminé vers votre réseau d’entreprise. Disons que nous organisons une réunion Zoom. Tout le trafic vidéo est acheminé vers votre réseau d’entreprise avant d’être envoyé sur Internet.

C’est un gros problème et un grand défi pour les réseaux d’entreprise de pouvoir prendre en charge autant de personnes sur les appels Zoom. Avec Splashtop, votre Zoom, Salesforce et toutes les autres sessions ne sont pas acheminées vers votre réseau d’entreprise comme le ferait un VPN. Vous venez de lancer l’application sur votre ordinateur personnel. Ce n’est que lorsque vous accédez aux actifs de l’entreprise que vous utiliserez les applications Splashtop dédiées à ce trafic. Il est beaucoup plus facile pour le service informatique de surveiller et de sécuriser l’ensemble de l’environnement.

Pourtant, je ne dirais pas que nous déchirons et remplaçons le VPN parce que le VPN a toujours sa valeur pour de nombreux autres usages. Cependant, le VPN n’a jamais été conçu pour l’accès à distance. Il n’évolue pas bien et présente de nombreux défis en matière de sécurité. Le marché évolue vers une vision différente de la confiance, une solution écosystémique différente pour combler les lacunes des solutions VPN actuelles.

