Les critiques sont arrivées et Splashtop remporte la meilleure convivialité

Si vous recherchez une solution logicielle d’accès à distance, alors Splashtop est la bonne solution pour vous.

98% de facilité d’utilisation

98% Facilité d’administration

97 % répondent aux exigences

Sur 40 entreprises évaluées, Splashtop a obtenu les scores les plus élevés dans l’indice d’utilisabilité G2 pour le bureau à distance, printemps 2021. Cela signifie qu’en ce qui concerne la facilité d’utilisation des solutions de bureau à distance, Splashtop est à la hauteur.

« Quand j’utilisais TeamViewer, cela me mettait souvent à la porte du logiciel, mais Splashtop ne l’a jamais fait. De plus, le prix est super !



Notre équipe dévouée d’ingénieurs et de concepteurs de produits a travaillé pour créer cette solution d’accès à distance de pointe en pensant à vous. Nos distingués partenaires et clients nous disent à quel point il a été facile de mettre en œuvre Splashtop. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous sommes leur choix préféré pour les solutions d’accès à distance.

G2 est le marché de logiciels le plus important et le plus fiable, aidant chaque mois 5,5 millions de personnes à prendre des décisions logicielles plus intelligentes basées sur des évaluations authentiques par les pairs.

Les meilleurs professionnels de l’industrie tels que la comptabilité, les professionnels de l’informatique, la construction, la vente en gros et les soins de santé - qui sont tous des clients réels - ont participé au processus d’examen G2, ce qui a permis de déterminer ce score de meilleure utilisabilité. Pour en savoir plus, consultez le site Web de G2.

