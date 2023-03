4 mesures simples pour se protéger contre les logiciels malveillants visant Microsoft Teams

La campagne d'attaques malveillantes visant Microsoft Teams est une nouvelle façon de cibler des millions d'utilisateurs de Microsoft. Découvrez comment vous protéger et protéger votre entreprise.

Les pirates informatiques s'en prennent une fois de plus aux applications Microsoft. Leur vecteur d'attaque le plus récent cible les utilisateurs de Microsoft Teams en insérant des documents malveillants dans les fils de discussion. Une fois ouverts, les documents exécutent des chevaux de Troie qui peuvent prendre le contrôle des machines des utilisateurs finaux. Des renseignements sur ces nouvelles attaques ont été publiés dans un récent rapport produit par des chercheurs d'Avanan, une société de Check Point. Ses chercheurs ont suivi la nouvelle campagne d'attaque qui a débuté en janvier 2022 et qui, en peu de temps, a mené des milliers d'attaques.

Comment les entreprises sont-elles infiltrées ?

Selon le rapport d’Avanan, « ils peuvent compromettre une adresse e-mail et l’utiliser pour accéder à Teams. Ils peuvent voler les informations d’identification Microsoft 365, ce qui leur donne carte blanche pour accéder à Teams et au reste de la suite Office. Même sans que les utilisateurs ouvrent le fichier malveillant, les pirates ont déjà la possibilité de compromettre l’organisation victime d’origine. Ils peuvent écouter à la fois les discussions inter-organisationnelles ainsi que les discussions avec les organisations partenaires.

« En utilisant un fichier exécutable, ou un fichier qui contient des instructions pour que le système s’exécute, les pirates peuvent installer des fichiers DLL et permettre au programme de s’auto-administrer et de prendre le contrôle de l’ordinateur », indique le rapport. « En joignant le fichier à une attaque Teams, les pirates ont trouvé un nouveau moyen de cibler facilement des millions d’utilisateurs. »

À partir de Teams, il est facile pour l’attaque de se propager en raison d’une mauvaise sécurité par défaut. « Les protections par défaut des équipes font défaut, car l’analyse des liens et des fichiers malveillants est limitée », indique le rapport. « De nombreuses solutions de sécurité de la messagerie n’offrent pas de protection robuste pour Teams. »

Que pouvez-vous faire pour protéger votre entreprise contre les logiciels malveillants visant Microsoft Teams ?

La bonne nouvelle est que vous pouvez prendre plusieurs mesures simples pour réduire la vulnérabilité de Microsoft Teams. Il faut comprendre que Microsoft Teams fait partie de la suite Office 365 et peut fonctionner sur Windows, Mac, Linux, iOS et Android. Tout comme Zoom, c'est un excellent outil de collaboration, mais ces deux outils sont vulnérables en raison de leur ouverture par défaut qui permet le partage sans restriction de fichiers et de données entre un nombre illimité d'utilisateurs. En fait, Microsoft a conçu Teams avec un modèle de permissions ouvert. Par conséquent, chaque membre de l'équipe peut partager des fichiers. Et l'ouverture de l'application est telle que tout invité extérieur à l'entreprise peut également le faire.

1. Reconfigurer les paramètres définis par défaut (notamment le partage de fichiers)

La première chose à faire est donc de configurer les paramètres globaux de Teams pour ne pas conserver les paramètres par défaut. En particulier, modifiez les préférences de votre entreprise en matière de partage de fichiers. Vous pouvez même aller jusqu'à désactiver complètement le partage de fichiers dans Teams pour une sécurité optimale. Pourquoi pas ? Après tout, si quelqu'un veut montrer un fichier, il peut utiliser le partage d'écran. Si d'autres personnes en ont besoin, il faudra alors envoyer le fichier directement par e-mail.

2. Utiliser Microsoft Defender pour Office 365

Deuxièmement, utilisez Microsoft Defender pour Office 365. Il protège l’ensemble d’Office 365 contre les menaces avancées, telles que la compromission de la messagerie professionnelle et le phishing des informations d’identification. Il enquête également automatiquement et corrige les attaques. Maintenant qu’un grand nombre de vos employés sont passés au travail à distance, beaucoup utilisent probablement Office 365 depuis leur domicile. Cette couche de sécurité supplémentaire protège les fichiers qui ont déjà été analysés de manière asynchrone par le moteur de détection de virus commun dans Microsoft 365.

3. Utilisez les pièces jointes sécurisées de Microsoft pour SharePoint, OneDrive et Microsoft Teams

Troisièmement, utilisez le produit Microsoft appelé Pièces jointes fiables pour SharePoint, OneDrive et Microsoft Teams. Il permet de détecter et de bloquer les fichiers existants identifiés comme malveillants dans les sites d’équipe et les bibliothèques de documents. Pour l’activer, voir Activer les pièces jointes approuvées pour SharePoint, OneDrive et Microsoft Teams.

Selon Microsoft, lorsque Safe Attachments est activé et identifie un fichier comme malveillant, le fichier est verrouillé à l’aide de l’intégration directe avec les magasins de fichiers. Bien que le fichier bloqué soit toujours répertorié dans la bibliothèque de documents et dans les applications Web, mobiles ou de bureau, les utilisateurs ne peuvent pas ouvrir, copier, déplacer ou partager le fichier. Mais ils peuvent supprimer le fichier bloqué.

Les fichiers identifiés comme malveillants par les pièces jointes approuvées apparaîtront dans les rapports pour Microsoft Defender pour Office 365 et dans l’Explorateur (et les détections en temps réel). Ces fichiers sont également disponibles en quarantaine, mais uniquement pour les membres de votre équipe disposant de droits d’administration. Pour plus d’informations, voir Gérer les fichiers mis en quarantaine dans Defender pour Office 365.

4. Apprenez à vos employés à rester vigilants

Enfin, formez vos employés à se méfier des activités suspectes sur Teams. La plupart des utilisateurs font automatiquement confiance à Teams et aux nombreux invités de réunion qui les rejoignent, même s’ils viennent de l’extérieur de l’entreprise. « Par exemple, une analyse d’Avanan des hôpitaux qui utilisent Teams a révélé que les médecins partagent les informations médicales des patients pratiquement sans limites sur la plate-forme Teams », indique le rapport d’Avanan. « Le personnel médical connaît généralement les règles de sécurité et les risques liés au partage d’informations par e-mail, mais les ignore lorsqu’il s’agit de Teams. Dans leur esprit, tout peut être envoyé sur Teams. »

Lorsqu’il s’agit d’ouvrir des fichiers, tout le monde – quelle que soit sa position dans votre organisation – doit avoir ses dossiers traités avec prudence.

Soyez conscient et informé

Nous espérons que ces conseils de sécurité Microsoft Teams vous seront utiles. Pour plus de conseils de sécurité de bon sens et des nouvelles sur la sécurité, consultez le flux de sécurité de Splashtop.