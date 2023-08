L'importance négligée de la sécurité Wi-Fi dans les écoles

Le Wi-Fi constitue l'épine dorsale de nos établissements d'enseignement, permettant tout, des portails de devoirs en ligne aux réunions virtuelles des professeurs. La plupart des administrateurs de la maternelle à la 12e année ont confiance dans la sécurité de leurs réseaux Wi-Fi et estiment que leurs mesures de cybersécurité existantes sont adéquates.

Malheureusement, cette confiance peut souvent être mal placée. La sécurité du Wi-Fi, bien que souvent négligée, pourrait être le point faible du système de sécurité du réseau de ton école. En effet, selon Comparitech.com, Les attaques de ransomware contre les écoles et collèges américains ont coûté 9,45 milliards de dollars en 2022.

L'illusion de la sécurité Wi-Fi

Les écoles s'appuient souvent sur plusieurs solutions de sécurité telles que des outils de prévention contre les logiciels malveillants et le phishing. Bien que ces solutions constituent des éléments clés d'une stratégie de sécurité solide, elles ne protègent pas nécessairement le réseau Wi-Fi de l'école contre toutes les menaces.

L'idée que le réseau Wi-Fi est intrinsèquement sûr, et que les autres mesures de sécurité offrent une protection suffisante, est une fausse idée dangereuse. C'est particulièrement le cas lorsque le personnel de TI, souvent basé hors du campus, peut négliger par inadvertance la sécurité du Wi-Fi.

Les dangers de la vulnérabilité du Wi-Fi

Voici un rappel à la réalité : Les réseaux Wi-Fi peuvent être exploités par des acteurs internes ou externes pour obtenir un accès non autorisé aux systèmes, ce qui entraîne de graves complications. En écoutant ou en interceptant les données Wi-Fi (une pratique connue sous le nom d'attaque Man-in-the-Middle, ou MITM), les personnes malveillantes peuvent voler les informations d'identification des enseignants et des administrateurs.

Cela peut conduire à un accès non autorisé au réseau non protégé de l'administration/du personnel, à des manipulations des systèmes de notation, voire à des arrêts complets du système qui entravent les activités académiques telles que les examens.

En plus de cela, Les attaques MITM pourraient également constituer une passerelle pour d'autres attaques, où des ransomwares peuvent être déployés, ou des données personnelles peuvent être volées à des fins nuisibles. Il ne s'agit pas d'une simple théorie ; des violations de ce type se sont déjà produites et se reproduiront si les bonnes mesures ne sont pas prises.

Sécurité du réseau : Maintenir la visibilité et le contrôle

Un autre aspect important de la sécurité du réseau est le maintien de la visibilité et du contrôle de l'accès au réseau, ce qui pourrait inclure la gestion de l'accès des anciens employés ou étudiants. Les accès malveillants peuvent conduire à des violations indésirables, à des fuites d'informations sensibles et peuvent contourner les filtres de réseau mis en place, en particulier dans les établissements d'enseignement. TI est essentiel d'examiner et de mettre à jour régulièrement les contrôles d'accès pour s'assurer que seules les personnes autorisées ont accès à l'information.

"Attaques de jumeaux maléfiques" (alias écoutes Wi-Fi) : Une menace cachée dans les réseaux Wi-Fi des écoles

Un type d'attaque de réseau Wi-Fi particulièrement alarmant mais souvent négligé est l'attaque "evil twin". Dans ce scénario, un réseau Wi-Fi malhonnête est créé qui imite le réseau légitime par son nom et son apparence. Ce réseau malveillant agit comme un "jumeau diabolique" du réseau original, en trompant les utilisateurs pour qu'ils se connectent à TI au lieu de se connecter au réseau légitime. Cette astuce est d'une simplicité inquiétante et nécessite un minimum de compétences techniques, ce qui fait de TI une tactique réalisable même pour les élèves férus de technologie.

Des enseignants qui ne se doutent de rien peuvent se connecter sans le savoir à ce réseau malveillant pendant qu'ils effectuent leurs tâches quotidiennes. Une fois connecté, l'appareil de l'enseignant est exposé. La personne qui exploite le réseau jumeau maléfique peut surveiller les activités en ligne de l'enseignant, intercepter des données sensibles telles que les identifiants de connexion, et potentiellement accéder à des ressources confidentielles.

Répondre aux exigences de conformité

Les écoles primaires et secondaires sont tenues de respecter plusieurs réglementations essentielles, notamment la loi sur la protection de la vie privée en ligne des enfants (COPPA), la loi sur la protection de l'Internet des enfants (CIPA), la loi sur les droits et la confidentialité en matière d'éducation familiale (FERPA) et la loi sur la portabilité et la responsabilité en matière d'assurance maladie (HIPAA).

Ces lois exigent que les écoles assurent la sécurité en ligne des élèves, préservent la confidentialité des dossiers des élèves et protègent les informations relatives à la santé. La mise en place d'un cadre de sécurité Wi-Fi robuste fait partie intégrante du respect de ces exigences réglementaires.

Le rôle de RADIUS dans la conformité et la sécurité Wi-Fi

RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) peut jouer un rôle essentiel en aidant ton école à se conformer à ces normes. TI le fait en fournissant un accès sécurisé et authentifié à tes réseaux Wi-Fi. Un produit de contrôle d'accès robuste comme Foxpass Serveur RADIUS qui s'intègre à tes systèmes existants et nécessite un temps d'installation minimal.

Avec RADIUS, lorsqu'un utilisateur tente d'accéder au réseau, ses informations d'identification sont authentifiées et son appareil est évalué pour répondre aux normes de sécurité. Cela diminue la probabilité d'un accès non autorisé et atténue ainsi le risque d'infractions et de fuites de données. Par conséquent, TI aide à répondre aux exigences de confidentialité prévues par la FERPA, la COPPA et l'HIPAA en limitant l'accès aux données sensibles des élèves et aux informations de santé.

Le contrôle qu'offre l'authentification RADIUS peut également contribuer à la conformité CIPA. En s'assurant que seuls les utilisateurs autorisés ont accès au réseau, les écoles peuvent mieux gérer et surveiller les activités en ligne, en fournissant les garanties nécessaires pour empêcher l'accès à des contenus en ligne inappropriés.

Sécurise ton école maintenant

La complaisance en matière de sécurité peut avoir des conséquences dévastatrices pour les écoles primaires et secondaires. TI est temps d'évaluer tes mesures de sécurité actuelles et de considérer les lacunes qui peuvent exister, en particulier dans ton réseau Wi-Fi. N'attends pas qu'une brèche se produise pour réaliser l'importance de la sécurité du Wi-Fi.

Mets en œuvre dès aujourd'hui des solutions telles que Foxpass RADIUS pour t'assurer que le réseau de ton école est vraiment sécurisé, conforme et préparé pour l'avenir. N'oublie pas que la sécurité ne consiste pas seulement à protéger les systèmes et les données, mais aussi à préserver l'avenir de nos élèves. Lorsqu'il s'agit de la sécurité Wi-Fi dans les écoles primaires et secondaires, il vaut mieux prévenir que guérir.