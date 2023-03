Rencontrez l’équipe - Nityasha Wadalkar

Cette semaine, nous braquons les projecteurs sur Nityasha Wadalkar, notre Senior Product Marketing Manager ! Nous sommes incroyablement chanceux de l’avoir dans l’équipe.

Q : Depuis combien de temps êtes-vous chez Splashtop ?

R : Depuis octobre 2019, donc plus de 1,5 an maintenant. Hmm.. C’est beaucoup plus long! Nous avons un environnement en évolution rapide, donc j’ai l’impression d’avoir accompli beaucoup plus ici qu’ailleurs.

Q : Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans votre travail chez Splashtop ?

R: Il y a tellement de choses que j’aime dans mon travail chez Splashtop. Je vais souligner 3 choses – la culture d’encouragement, d’autonomisation et de camaraderie qui découle du leadership; les processus d’embauche qui font preuve de prévoyance et se traduisent par des collègues formidables et talentueux; et la liberté et le soutien nécessaires pour mettre en œuvre de nouvelles idées.

Q: Qu’aimez-vous dans le marketing produit?

R: J’ai un diplôme d’ingénieur et de MBA, et j’aime pouvoir appliquer (certaines) compétences des deux en marketing de produits pour les solutions logicielles. Chez Splashtop, j’apprends de nouvelles choses tous les jours grâce à la variété des tâches et à l’interaction avec des collègues de différentes équipes. Et c’est important!

Q: Combien de langues pouvez-vous parler?

R : De nombreuses langues sont parlées dans ma famille élargie. Je parle couramment l’hindi, le marathi et le kannada, mais je parle mieux l’anglais. À un moment donné à l’université, je parlais couramment l’allemand, mais je ne peux pas le revendiquer maintenant!

Q: Qu’aimez-vous faire en dehors du travail?

R: Moi (et ma famille de 4 personnes) aimons voyager et le plein air. J’ai parcouru l’Himalaya depuis que je suis enfant, j’ai adoré la plongée sous-marine en Malaisie (ah les beaux récifs coralliens) et, plus récemment, j’ai profité des excursions en camping-car et du camping avec les enfants alors que nous cochons la liste des parcs nationaux aux États-Unis. J’aime aussi lire, mais le temps paisible a été insaisissable!

