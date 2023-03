Rencontrez l’équipe - Alexander Draaijer

Cette semaine, nous braquons les projecteurs sur Alexander Draaijer, directeur général, EMEA. Il vient de fêter son premier anniversaire à Splashtop - félicitations Alexander !

Q : Comment s'est passée votre première année chez Splashtop ?

J’ai célébré mon premier anniversaire le 1er février 2021. Le temps qui s’est écoulé depuis que j’ai commencé à travailler à Splashtop est passé en un clin d’œil, et j’ai savouré chaque instant avec passion tout au long de l’année écoulée.

Q : Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans votre travail chez Splashtop ?

Au cours de ma carrière, j’ai travaillé pour de nombreuses entreprises SaaS financées par des fonds américains et basées dans la Silicon Valley, comptant de 100 à 2 000 employés. Elles sont généralement connues pour avoir une culture d’entreprise difficile, des horaires de travail extrêmement longs, et si vous ne réussissez pas, vous êtes viré.

Bien que Splashtop ait été fondée dans la Silicon Valley, nous avons une culture d’entreprise unique et complètement différente. J’ai appris que Mark et les autres fondateurs avaient une chose en commun : ils ont tous grandi en Californie, de parents immigrés taïwanais. Je crois que leur éducation fait partie de la culture d’entreprise de Splashtop qui est contagieuse pour nous tous.

Je peux décrire au mieux leurs actions comme suit : une passion intrinsèque pour assister leurs clients avec le meilleur service et la meilleure technologie et pour donner à leurs employés le meilleur environnement possible. Ils sont tous très humbles, reconnaissants et désireux de se développer de manière durable.

Q : Qui vous inspire chez Splashtop ?

Cela paraît sans doute banal, mais les fondateurs de Splashtop et tous ceux qui ont contribué à la création de notre entreprise sont ceux qui m’inspirent le plus, ils donnent l’impression de porter tous le même ADN. La création d’une entreprise comporte de nombreux hauts et bas, mais l’équipe est incroyablement solide - ils sont tellement passionnés, même après plus de 15 ans ! Je veux faire partie de cette entreprise pour encore de nombreuses années.

Je travaille de longues journées, mais c’est ma propre décision car je veux créer un impact. Mais grâce à l’environnement qu’ils ont créé, j’ai l’impression de ne pas avoir travaillé un seul jour ! Mon rêve serait de reproduire leur culture dans nos activités en pleine expansion en Europe et de continuer sur cette voie pour devenir le premier acteur dans notre espace.

Q : Quelle activité vous calme instantanément ?

Faire du bateau ! Lorsque je fais du bateau avec ma femme et nos 4 enfants, je me détends complètement. Je suis très compétitif, ce qui fait monter mon adrénaline. Quel que soit le niveau d’adrénaline que je ressens ou à quel point je suis connecté à mon téléphone (ma femme dit que je suis accro), faire du bateau en famille me permet de tout oublier !

Q : Avez-vous une citation personnelle ?

« Ne sous-estimez jamais l’influence que vous pouvez avoir dans une situation donnée ». Pour moi, c’est devenu un mode de vie. La plupart du temps, vous avez une influence sur la situation dans laquelle vous vous trouvez. Si quelque chose tourne mal, pensez à ce que vous auriez pu faire différemment pour obtenir un résultat différent. Cela vous rend conscient de la façon dont vous pourrez changer votre approche à l’avenir.

Q : Avez-vous des talents cachés ?

Je suis un grand passionné de voitures ! J’ai en quelque sorte appris à reconnaître les voitures de sport au son de leur moteur. Quand je vois une belle voiture, j’ouvre la fenêtre pour écouter le bruit de son moteur. Parfois, lors d’une conversation informelle, je demande un moment de silence si je vois une belle voiture se garer. Grâce à ce talent caché, j’ai gagné trois fois un concours radiophonique hebdomadaire sur notre radio néerlandaise d’informations économiques (BNR) où l’on vous demande d’identifier le son de la voiture que l’on joue.

Carrières chez SplashtopRencontrez nos fondateurs