Mark Lee sur la mise en place d'un système sécurisé pour le télétravail

Le génie du télétravail est sorti de sa bouteille : Maintenant, comment le garder en sécurité?

Les crises ont une façon de changer les priorités, rapidement. Lorsque la pandémie COVID-19 a frappé, les entreprises qui s'attendaient à ce que leurs travailleurs se présentent à un endroit particulier pour faire leur travail se sont soudainement empressées de permettre à la plupart ou à la totalité de leurs employés de travailler à domicile.

Les réticences que les entreprises pouvaient avoir auparavant à l'idée de permettre aux gens de travailler à domicile - craintes concernant la sécurité de l'entreprise, inquiétude que des employés hors de vue fassent des gaffes et soient moins productifs, doutes pratiques concernant la technologie impliquée - ont été écartées par la crise pandémique.

Et c’est ainsi que le génie du travail à domicile est sorti de sa bouteille... Fait intéressant, les entreprises pourraient ne pas être enthousiastes à l’idée de le remettre dans la bouteille, même si elles le pouvaient.

Non seulement la productivité n'est pas amoindrie, mais dans de nombreux cas, elle est même plus élevée qu'auparavant.

Les ressources onéreuses qui se trouvent sur site, telles que les postes de travail haut de gamme, peuvent être utilisées 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par des personnes qui y ont accès dans différents fuseaux horaires ou équipes.

Moins d'employés sur place signifie que les entreprises peuvent réduire les coûts de leurs installations.

Les travailleurs réduisent leur temps et leurs coûts de déplacement, ce qui a également des effets positifs sur l'environnement.

Les entreprises peuvent plus facilement attirer et retenir les travailleurs, surtout les plus jeunes, qui apprécient le meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée qu'ils peuvent trouver en travaillant à domicile.

La nécessite d'installer une infrastructure sécurisée pour le télétravail a t-elle été oubliée?

Dans leur empressement à mettre en place des stratégies de travail à domicile dans des conditions de crise, de nombreuses organisations n'ont pas eu le luxe de donner la priorité à d'importantes questions d'infrastructure et de sécurité. Elles se sont souvent tournées vers les réseaux privés virtuels (VPN), le protocole Microsoft RDP (Remote Desktop Protocol) ou l'informatique en réseau virtuel (VNC) - tous notoirement difficiles et longs à mettre en œuvre, à configurer, à gérer et à faire évoluer, particulièrement rapidement. Ils ont également adopté divers outils de vidéoconférence et de collaboration lorsque les questions de sécurité et de respect de la vie privée n'ont pas été entièrement examinées. Maintenant qu'il semble que le travail à domicile pourrait devenir une nouvelle norme, il est temps de prendre du recul et de réexaminer l'infrastructure et les outils de travail à distance pour s'assurer qu'ils fonctionnent comme il se doit sur le long terme.

La première priorité des entreprises doit toujours être la sécurité.

Déjà, les inquiétudes concernant la vie privée et la sécurité ont amené les écoles et les entreprises, dont Tesla, à interdire l'utilisation de la vidéoconférence Zoom. Et alors que les VPN vantent leurs capacités de sécurité, la réalité est que la sécurité des VPN dépend des appareils fournis par les entreprises ainsi que de la mise à jour manuelle de l'infrastructure et des logiciels. En mars 2020, le département américain de la sécurité intérieure (DHS) a lancé un avertissement : "Comme les VPN fonctionnent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, les organisations sont moins susceptibles de les tenir à jour avec les dernières mises à jour et correctifs de sécurité".

Pour dire les choses plus simplement, supposer que les VPN sont le meilleur moyen de permettre aux employés de travailler à domicile est en fait une grande erreur. Une erreur qui peut s'avérer très dangereuse. En fait, l'ancien VPN n'a jamais été conçu ni optimisé pour l'accès à distance au bureau.

Quelle est l'alternative ?

---> Des solutions conçues spécifiquement pour l’accès à distance, et en particulier des solutions d’accès à distance qui offrent la sécurité robuste dont les organisations auront besoin car de plus en plus de leurs employés travaillent à domicile.

Capacité de signature unique (SSO), garantissant que les mots de passe des employés répondent aux exigences de conformité et de sécurité

Authentification des dispositifs ; la plupart des VPN n'ont pas cette capacité

Authentification à plusieurs facteurs

Prise en charge de BYOD (apportez votre propre appareil) plutôt que d'exiger des utilisateurs distants qu'ils utilisent des appareils fournis par l'entreprise pour assurer la sécurité

La capacité de connexion par clic, par opposition à la configuration pénible, aux longs délais de connexion et aux performances souvent lentes des solutions basées sur le VPN

les mises à jour automatisées de l'infrastructure et des logiciels, car le recours à une mise à jour manuelle, comme cela est nécessaire avec les VPN, non seulement expose à des risques de sécurité, mais entraîne également des temps d'arrêt et des problèmes de compatibilité

Solution performante et à faible latence capable de prendre en charge la vidéo HD en continu, améliorant ainsi la productivité des utilisateurs

Évolutivité rapide et facile pour des milliers d'utilisateurs

Aucune obligation de mettre en place un matériel de passerelle à chaque site distant

Possibilité pour les informaticiens de contrôler les transferts de fichiers et l'impression à distance (c'est-à-dire de les activer ou de les désactiver)

Journaux lisibles, enregistrement des sessions, facilité de suivi et de rapport

Il ne vous surprendra pas d’apprendre que les produits d’accès à distance et de soutien à distance Splashtop fournissent tous ces critères, et plus encore.

Les solutions d'accès à distance de Splashtop ont été créer pour permettre aux professionnels et aux entreprises d'être plus flexible dans leur fonction de travail. A cause du COVID19, cette flexibilité du travail est devenue plus importante que jamais vue qu'elle permet aux entreprises une sorte de continuité des activités face à toutes sortes de défis tel que le COVID19.

Avec COVID-19, le génie du travail à domicile est définitivement sorti de sa bouteille. Nous vous invitons à découvrir comment nos solutions performantes d'accès à distancepeuvent non seulement aider à surmonter cette tempête immédiate, mais aussi faire du travail à domicile un élément positif pour les organisations bien après la fin de cette crise pandémique.

