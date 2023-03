Gestion des mises à jour de Windows avec Splashtop Remote Support Premium

Les professionnels IT et les MSPs savent qu'il est important de maintenir les ordinateurs des utilisateurs à jour avec les mises à jour Windows pour des raisons de sécurité et de compatibilité. Les entreprises utilisent souvent les politiques de mise à jour de Windows pour s'assurer que les mises à jour sont installées.

Comment pouvez-vous être sûr que tous vos ordinateurs gérés, de différentes versions de Windows, sont à jour avec les mises à jour importantes de Windows?

Utilise les alertes et les fonctions de gestion des mises à jour de Splashtop Remote Support Premium pour t'assurer que tes ordinateurs Windows, de Windows XP à Windows 11, sont à jour et sécurisés.

Si vous souhaitez essayer les fonctionnalités et les étapes ci-dessous, vous pouvez commencer un essai gratuit de Remote Support Premium.

Surveiller la mise à jour du statut Windows

Avec Splashtop Remote Support Premium, vous pouvez vous assurer que les versions Windows de vos ordinateurs gérés sont à jour. Vous le pouvez:

Surveille l'état de la politique de mise à jour de Windows par ordinateur et sois alerté des problèmes éventuels comme lorsque l'option "Microsoft Update" n'est pas sélectionnée ou que le paramètre "Mises à jour importantes" est passé sur une option spécifique (Installer les mises à jour automatiquement, Télécharger les mises à jour mais me laisser choisir quand les installer, ou Vérifier les mises à jour mais me laisser choisir si je dois les télécharger et les installer).

Surveiller la mises à jour de la disponibles et être alerté lorsqu'une mise à jour en attente est détectée . Tu peux choisir d'être alerté uniquement des mises à jour importantes en attente, des mises à jour facultatives ou des deux.

Ces alertes peuvent être définies dans le cadre d'un profil d'alerte et appliquées à des ordinateurs individuels ou à des groupes d'ordinateurs.

Vérifier et appliquer les mises à jour de Windows pour les ordinateurs gérés

Avec Splashtop Remote Support Premium, vous pouvez vérifier à distance l'état de Windows Update sur vos ordinateurs gérés et gérer les mises à jour en sélectionnant l'élément de menu contextuel "Rechercher les mises à jour" sur n'importe quel ordinateur de la liste dans votre tableau de bord de gestion (sans avoir à vous connecter à distance à l'ordinateur en tant qu'utilisateur).

Les informations de Windows Update affichées sur la page des mises à jour comprennent:

Dernière mise à jour

Statut actuel

Mise à jour de la politique

Possibilité de vérifier les mises à jour

Liste des mises à jour disponibles

Options de redémarrage après que des mises à jour ont été installées (le cas échéant)

Définir une notification si l'installation de la mise à jour ne se termine pas

C'est un excellent moyen de voir l'état des mises à jour sur un ordinateur individuel, de sélectionner les mises à jour qui sont installées et de gérer quelques options supplémentaires autour des mises à jour pour assurer la meilleure expérience utilisateur et s'assurer que les mises à jour sont bien installées.

La capture d'écran qui suit montre à quoi ressemble un exemple d'ordinateur.

Cette vidéo montre comment accéder à la fonction Windows Updates dans Splashtop Remote Support Premium

How to Set Up Windows Updates - Splashtop Remote Support Premium

Comme quoi vous le voyez?

Si vous disposez déjà de Remote Support Premium, essayez-le dès maintenant. Rendez-vous dans l'onglet Ordinateurs de votre console my.splashtop à l'adresse https://my.splashtop.com/computers pour commencer.

Si vous ne disposez pas encore de Remote Support Premium, vous pouvez l'essayer gratuitement sans carte de crédit ou l'acheter à un bon prix.

Essai gratuit

Acheter