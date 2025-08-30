La solution d'accès à distance de la prochaine génération est-elle la réponse à notre nouvelle normalité ?

« Plutôt que de se rabattre sur l’hypothèse que le VPN traditionnel est l’approche par défaut, les entreprises intéressées à faire travailler leurs employés avec succès à domicile, à long terme, se doivent de rechercher et d’évaluer des plates-formes d’accès à distance évolutives de nouvelle génération », a déclaré le PDG de Splashtop, Mark Lee, dans une récente chronique de conseils d’experts pour les membres du Cutter Consortium.
Dans l’article, Mark a expliqué en outre pourquoi les VPN sont problématiques, comment ils peuvent – et devraient – être remplacés, par des solutions d’accès à distance dans le cloud pour permettre aux entreprises de réussir à long terme : « Ces solutions d’accès à distance basées sur le cloud peuvent offrir une productivité, une sécurité, une conformité, une flexibilité et une rentabilité à la demande améliorées qui peuvent aider les organisations à réussir à long terme. »
Avec tant de solutions d'accès à distance dans le marché, comment choisir la bonne? Nous avons résumé ci-dessous les critères et caractéristiques clés d'une solution d'accès à distance de nouvelle génération.
Voici à quoi devrait ressembler une solution d’accès à distance fiable de nouvelle génération :Et voici les principales caractéristiques qu’une solution d’accès �à distance de nouvelle génération devrait inclure :
La possibilité de s'adapter rapidement et facilement à des milliers d'utilisateurs/appareils, sans avoir à gérer le trafic et à entraver la productivité de ces utilisateurs.
Soutien pour AVEC afin que les télétravailleurs n'aient pas besoin de se fier aux appareils fournis par l'entreprise pour travailler en toute sécurité depuis leur domicile ou n'importe où.
Prise en charge de l'authentification multifactorielle et de l'authentification des dispositifs pour une sécurité robuste.
Cryptage de tout le trafic réseau, enregistrement et surveillance des sessions à distance.
La possibilité d'automatiser les mises à jour des logiciels d'infrastructure et de terminaux.
Surveiller la sécurité et la conformité.
Soutien SSO pour faire respecter la politique de mots de passe de l'entreprise
La possibilité pour les IT d'accéder facilement à la piste d'audit, à l'enregistrement des sessions, à la gestion des transferts de fichiers (c'est-à-dire la possibilité de désactiver et d'activer le transfert de fichiers) et à d'autres contrôles de gestion.
Haute performance et facilité d'utilisation.
Une expérience d'accès à distance cohérente entre les systèmes d'exploitation et les appareils les plus courants.
Un modèle d'abonnement et des services à la carte.
Heureusement, Splashtop répond à tous ces besoins. Nos solutions d’accès à distance sont conçues spécifiquement pour permettre aux entreprises de répondre à leurs besoins à long terme en matière de travail à domicile. Pour en savoir plus, cliquez ici.