La solution d'accès à distance de la prochaine génération est-elle la réponse à notre nouvelle normalité ?

La possibilité de s'adapter rapidement et facilement à des milliers d'utilisateurs/appareils, sans avoir à gérer le trafic et à entraver la productivité de ces utilisateurs.

Prise en charge de l'authentification multifactorielle et de l'authentification des dispositifs pour une sécurité robuste.

Cryptage de tout le trafic réseau, enregistrement et surveillance des sessions à distance.

La possibilité d'automatiser les mises à jour des logiciels d'infrastructure et de terminaux.

Surveiller la sécurité et la conformité.

La possibilité pour les IT d'accéder facilement à la piste d'audit, à l'enregistrement des sessions, à la gestion des transferts de fichiers (c'est-à-dire la possibilité de désactiver et d'activer le transfert de fichiers) et à d'autres contrôles de gestion.