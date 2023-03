L’économiste de cette semaine parle de la bataille des 4 géants de l’Internet - Apple, Google, Facebook et Amazon, et de la survie du plus grand:

Mon point de vue est que « l’innovation » est la seule formule de survie. Même les plus grosses chutes au sol... regardez à quelle vitesse les empires Nokia, RIM et HP tombent si rapidement. Chaque géant a sa formule de succès (google = recherche, amazon = valeur / commodité, Apple = expérience premium, fb = graphiques sociaux), mais si une transformation du modèle biz vient perturber leur formule et qu’ils ne parviennent pas à innover, n’importe quel géant trébuchera et tombera. En dehors du monde occidental, Samsung est devenu une puissance mondiale. Lenovo est déjà #1 dans le monde entier en PC dépassant HP, et en Chine, il est déjà #2 dans le téléphone portable et se dirige vers #1. Ensuite, voir Huawei et ZTE. Les innovations et la concurrence se produisent à l’échelle mondiale à un rythme sans précédent.

Ensuite, tous les géants décrits dans l’article concernent les consommateurs... Les consommateurs sont en fait de nature frickle. La durée de vie des appareils mobiles est inférieure à 2 ans. Qui mène la guerre plate-forme / appareil aujourd’hui pourrait changer rapidement dans 1-2 ans. De grandes batailles se préparent en fait dans le monde de l’entreprise mobile où il y a encore plus d’argent en jeu. L’open source, le cloud computing, le Big Data et la mobilité modifient l’économie de la livraison et de la collaboration d’applications et de données, exerçant une pression énorme sur Cisco, Microsoft, Oracle, SAP et VMware du monde. Aux yeux des services cloud d’entreprise pour les clients, les partenaires et les employés, les appareils ne sont que des marchandises, qu’ils soient Andorid, iOS ou Windows. Des solutions cloud d’entreprise innovantes vont transformer tous les secteurs dans les années à venir. Sans innovations, tout grand géant d’aujourd’hui sera laissé pour compte.

