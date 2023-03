Comment garder les employés productifs tout en travaillant à domicile

Le monde est passé du modèle traditionnel de travail dans un immeuble de bureaux physique. Bien que le travail à distance existe depuis un certain temps, il est devenu plus important depuis que la pandémie a forcé les employés de bureau à travailler à domicile pour des raisons de sécurité.

Pour certaines organisations, la productivité des employés n’est plus la même depuis qu’ils ont commencé à travailler à distance. Les chefs d’entreprise et les dirigeants ont mis en place différentes mesures et mis en place des logiciels pour aider à augmenter la productivité de leurs employés.

Si vous cherchez d’autres façons d’aider les employés à être productifs pendant qu’ils travaillent à distance, voici quelques conseils sur la façon dont vous pouvez le faire!

Les chefs d’entreprise et les dirigeants peuvent stimuler la productivité de leurs employés en essayant les conseils suivants:

Encourager les employés à avoir des postes de travail dédiés à la maison

Comme ils travaillent à domicile, ils sont tenus d’être distraits par des choses à la maison. Il peut s’agir de leurs animaux de compagnie, de la télévision, de leur conjoint, de leurs enfants ou de toute autre chose. Ils peuvent minimiser leurs distractions en ayant des postes de travail dédiés.

Encouragez-les à avoir des endroits séparés dans leurs maisons destinés au travail. Certaines organisations paient à leurs employés des frais supplémentaires pour installer leur poste de travail à la maison.

Fixer des objectifs d’équipe

Fixer des objectifs et les mettre d’accord motivera vos travailleurs à distance. Fixez-vous des objectifs à court et à long terme pour vous et votre équipe afin de vous assurer qu’ils savent ce que l’on attend d’eux et à quel moment. Récompensez les employés qui atteignent leurs objectifs en leur donnant une reconnaissance appropriée lors des réunions d’équipe. Les logiciels de gestion de projet peuvent être parfaits pour définir des objectifs et suivre les progrès avec les travailleurs à distance.

Encouragez vos employés à rester en bonne santé

La santé et le bien-être de vos employés devraient signifier beaucoup pour vous si vous voulez que leur productivité suive. Encouragez-les à prendre soin de leur corps, à bien manger et à bien se reposer.

Vous pouvez organiser un programme de bien-être pour vous et vos employés. Cela pourrait être du yoga, de l’exercice, des habitudes alimentaires et des sortes de choses; n’importe quoi pour s’assurer qu’ils prennent soin de leur corps. Vous pourriez en faire une compétition amicale et lancer une incitation! Même quelque chose d’aussi simple que de les encourager à prendre quelques minutes pour faire une courte promenade chaque jour peut être excellent pour la santé d’un travailleur à distance, à la fois mentalement et physiquement.

Rendre le travail flexible et plus détendu pour eux

Ne faites pas tout au travail, travail, travail. Organisez régulièrement des discussions virtuelles et des rencontres avec votre équipe où tout le monde peut se détendre et parler de choses comme si vous étiez en pause à la fontaine à eau. Restez en contact étroit avec eux et rendez-vous accessible à eux.

Aidez-les lorsqu’ils vous contactent pour les aider à résoudre les problèmes, et faites-le pour eux dès que vous le pouvez.

Fournissez les bons outils technologiques et de productivité à vos employés

Vos employés doivent être en mesure de travailler efficacement lorsqu’ils sont à la maison. Et cela signifie qu’ils ont besoin des bons outils qui leur permettront de remplir toutes leurs fonctions. Ils ont besoin d’ordinateurs portables, d’outils et de logiciels collaboratifs, d’outils et de logiciels de gestion de projet, etc. Voici le top 5 des outils logiciels pour travailler à domicile.

Assurez-vous que vos travailleurs distants ont accès aux ressources informatiques de bureau

Certains travailleurs à distance ne peuvent pas accéder à toutes les applications logicielles ou fichiers dont ils ont besoin depuis leur domicile. Cela peut être dû au fait que leurs appareils ne sont pas capables d’exécuter les applications que leurs ordinateurs de travail peuvent, telles que les logiciels de montage vidéo, les programmes de CAO et la conception graphique. Ou c’est peut-être parce que la licence de ces applications sur les appareils personnels d’un employé est trop chère.

Avec le logiciel d’accès à distance Splashtop, vous pouvez permettre à vos employés d’accéder et de contrôler en toute sécurité leurs ordinateurs de travail depuis leurs appareils personnels de n’importe où. Cela leur permet de travailler de n’importe où dans le monde tout en se sentant assis devant leur ordinateur de bureau. Découvrez l’accès à distance Splashtop pour le travail à domicile.

Avec de plus en plus de personnes travaillant à domicile, les équipes et les organisations doivent s’assurer que leurs membres et leurs employés disposent des ressources appropriées pour être productifs pendant qu’ils travaillent à domicile. Vous pouvez augmenter la productivité de l’équipe si vous le faites correctement.

