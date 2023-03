5 façons de protéger vos appareils personnels pendant les vacances

C’est la période la plus merveilleuse de l’année... en dehors des voyages de vacances. Selon les prévisions de fin d’année 2021 de AAA, plus de 109 millions d’Américains voyageront pour les vacances. Si vous prévoyez de travailler pendant votre voyage, assurez-vous d’emporter nos conseils de cybersécurité avec vos cadeaux et vos chandails chauds.

L’un des grands avantages de l’utilisation du logiciel d’accès à distance de Splashtop est que vos employés peuvent travailler en toute sécurité de n’importe où. Splashtop les maintient hors du réseau de l’entreprise tout en leur donnant la possibilité d’accéder à distance à leurs ordinateurs de bureau.

Avec des bureaux qui se vident et des personnes en déplacement, votre entreprise est plus à risque d’attaque pendant les vacances. Le FBI et la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) ont constaté « une augmentation des attaques de ransomware à fort impact » pendant les vacances et les week-ends. Alors, alors que vous dites au revoir à vos collègues en cette période des fêtes, partagez ces conseils importants pour protéger leurs appareils personnels et les données de votre organisation.

1. Reconnaître les risques liés aux appareils mobiles

Que vous utilisiez un iPhone, un téléphone Android, une tablette ou un autre appareil, il est important de le voir pour ce qu’il est : un ordinateur entièrement performant. Votre appareil mobile, en particulier ceux qui offrent des fonctionnalités et des applications ultra-pratiques dès la sortie de la boîte, est vulnérable à de multiples risques lors des transactions en ligne.

Que vous partagiez des publications sur les réseaux sociaux, effectuiez des transactions bancaires ou fassiez des achats, vous devez prendre toutes les précautions que vous prendriez normalement lorsque vous effectuez ces activités à partir de votre ordinateur personnel ou professionnel. En fait, vous devez en prendre plus. Lorsque vous vous déplacez dans des zones à fort trafic ou que vous êtes distrait par des activités de voyage, telles que le retrait d’articles pour les contrôles de sécurité de l’aéroport, vous devez tenir compte de la sécurité physique de votre appareil mobile.

Les voyages de vacances sont mouvementés. Ainsi, lorsque vous devez retirer des objets personnels et les placer dans des bacs pendant les contrôles de sécurité, placez votre appareil personnel et votre portefeuille dans le bac final. Cela les garde aussi près que possible de vous tout au long du contrôle de sécurité. Les articles moins nécessaires peuvent être placés dans les bacs précédents. Si quelqu’un vole votre ceinture dans le premier bac, c’est une perte dont vous pouvez vous remettre rapidement. Mais si vous êtes loin dans la file lorsque votre appareil mobile et votre portefeuille passent, un criminel qualifié pourrait être avec eux bien avant que vous ne réalisiez ce qui s’est passé.

2. Ne tombez pas dans le piège du Wi-Fi public gratuit

Le Wi-Fi public ne doit être utilisé que pour la navigation générale sur le Web. Une fois que vous décidez d’accéder aux informations commerciales, de magasiner, d’effectuer des opérations bancaires ou de faire quoi que ce soit qui nécessite un mot de passe, vous devez abandonner le Wi-Fi. Les pirates informatiques traînent constamment dans des endroits dotés d’une connexion Wi-Fi publique, dans l’espoir d’exploiter des données sensibles saisies par des voyageurs sans méfiance pour effectuer des transactions en ligne.

Curieusement, même les personnes qui connaissent les risques traitent souvent les temps de voyage de vacances comme si les menaces normales prenaient des vacances avec les leurs. Les criminels comptent sur vous pour être la personne qui dit: « Oh, c’est juste ce petit cadeau rapide que j’achète. » Rappelez-vous toujours que vos vacances ne sont pas des vacances pour les criminels. En fait, c’est généralement à ce moment-là qu’ils ont le plus de travail à faire.

Parfois, vous devez vous connecter à un compte ou faire un achat (disons pour un cadeau de dernière minute). Si vous n’avez absolument pas le choix, désactivez la connexion Wi-Fi de votre appareil et utilisez votre forfait de données personnelles (celui qui dit 4G ou 5G) pour vous connecter à Internet.

3. Évitez les bornes de recharge

Pouah! Votre téléphone n’a plus que 7% de puissance restante, et vous avez encore deux heures de vol à attraper! À moins que vous n’ayez votre propre chargeur portable, vous n’avez probablement pas de chance. Vous ne souhaitez pas connecter votre appareil à une station de charge que vous ne contrôlez pas complètement. Vous ne pouvez même pas charger votre téléphone en toute sécurité sur un ordinateur dans le centre d’affaires de l’hôtel ou un ordinateur à la bibliothèque locale. Ceux-ci peuvent être tout aussi dangereux.

Vous n’avez aucune idée du logiciel en cours d’exécution sur ces ordinateurs, et si l’un d’eux contient des logiciels malveillants, il peut interagir avec votre appareil mobile via le câble USB utilisé pour établir la connexion. Cela ouvre votre appareil à l’injection de logiciels malveillants et à la manipulation par l’ordinateur infecté.

4. Désactivez le Bluetooth lorsqu’il n’est pas utilisé

Êtes-vous une de ces personnes qui aime simplement parler mains libres via un écouteur ou sortir un clavier externe pour éviter de taper sur de minuscules touches de téléphone? De telles commodités sont géniales! Ils sont également entièrement exploitables lorsque vous ne les utilisez pas, mais Bluetooth est laissé « activé ». C’est à ce moment-là que les pirates peuvent s’introduire et s’associer à votre connexion Bluetooth, puis s’enfuir avec vos informations personnelles.

5. Chiffrez vos fichiers avant de voyager

Bien sûr, il est incroyablement pratique de copier certains fichiers sur votre appareil mobile. Peut-être que l’un est un fichier avec tous vos mots de passe, ou un groupe de fichiers associés à un contrat client potentiellement énorme qui nécessite votre participation. Quoi qu’il en soit, il ne devrait jamais vivre sur votre appareil mobile (ou tout autre ordinateur d’ailleurs) sans être entièrement crypté au préalable. De cette façon, si votre téléphone est piraté ou si vous le perdez, les criminels ne pourront pas mettre la main sur ces informations vitales.

Pas de voyage de vacances pour vous cette année?

Si vous prévoyez de rester à la maison pendant la période des fêtes, vous aurez probablement un peu de temps pour renforcer les défenses autour de votre bureau à domicile. Pour faciliter cet effort, consultez notre récent article, Top 10 des conseils pour un travail à distance sécurisé.

Joyeuses fêtes et bon voyage de la part de l’équipe Splashtop!

