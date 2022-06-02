Splashtop demostrará la nueva integración del acceso remoto con Freshworks Freshservice en Refresh 19
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Las Vegas, NV. - 4 de septiembre de 2019 - Splashtop Inc. líder mundial en soluciones de acceso remoto, colaboración y asistencia remota, mostrará sus últimas ofertas de software de asistencia remota para servicios de asistencia, TI, equipos de asistencia y proveedores de servicios gestionados, incluida su próxima integración con Freshservice en Freshworks' Refresh 19.
Refresh 19 es la conferencia mundial de usuarios de Freshworks para que los socios, los líderes de la industria y los clientes se reúnan para aprender más sobre la industria CX. Se llevará a cabo el 4 y 5 de septiembre en Las Vegas, Nevada. Splashtop será patrocinador Silver del evento y estará ubicado en el stand S1 en el salón de exposiciones.
Nueva integración de soporte bajo demanda con Freshservice
Splashtop hará una demostración de su nueva integración Splashtop On-Demand Support (Splashtop SOS) con Freshservice en el stand de Splashtop. Con esta integración, los usuarios de Freshservice pueden iniciar sesiones de acceso remoto desde con el ticket de Freshservice. Los técnicos podrán ver y controlar a distancia los ordenadores de sus clientes en tiempo real. Las características incluyen:
Hacer clic para iniciar una breve sesión de soporte remoto desde un ticket de Freshservice
Acceder y controlar remotamente ordenadores Windows y Mac
Registrar automáticamente los detalles de la sesión de acceso remoto en el ticket de Freshservice para cumplir los requisitos de auditoría
Mark Lee, CEO de Splashtop, cuenta: "Estamos muy emocionados de patrocinar Refresh 19. Hemos escuchado lo importante que es para los clientes de Freshservice tener la solución adecuada de acceso y soporte remoto integrada con su sistema de gestión de servicios. Nuestra integración de Splashtop SOS les ofrece la solución de mejor valor".
Disponibilidad
Se espera que la integración de Splashtop con Freshservice esté disponible pronto a través de Freshworks Marketplace. La aplicación de integración funciona con Splashtop SOS Unlimited, que está disponible para comprar o probar gratis en el sitio web de Splashtop. Cualquier persona que pase por el stand de Splashtop para escanear su credencial será notificada tan pronto como esté disponible. Aquellos que no asistan al evento pueden enviar un correo electrónico a sales@splashtop.com para recibir una notificación cuando la aplicación de integración esté disponible para descargar. Tras el lanzamiento, también estará disponible un enlace desde https://www.splashtop.com/partners/integrations/freshservice
Acerca de Splashtop SOS
Splashtop SOS simplifica la prestación de asistencia remota. Conéctate a los dispositivos Windows, Mac, iOS y Android de los usuarios con un simple código de sesión. No hace falta perder tiempo ni dinero desplazándose hasta la ubicación física del usuario, basta con conectarse remotamente y tomar el control en el momento en que te necesiten. Diagnostica y soluciona el problema rápidamente y deja contentos a tus clientes. Puedes probarlo gratuitamente en: https://www.splashtop.com/sos
Acerca de Refresh 19
Refresh es la conferencia mundial de usuarios de Freshworks. Refresh 19 ofrece dos días llenos de sesiones inspiradoras, talleres técnicos prácticos, creación de redes y ¡mucha diversión! Participa en sesiones sobre las últimas tendencias y las mejores prácticas en servicio de asistencia/atención al cliente, gestión de la experiencia del cliente, gestión del servicio de TI y mucho más. Más información en: https://refresh.freshworks.com/las-vegas/
Acerca de Splashtop
Con sede en Silicon Valley, Splashtop Inc. ofrece la mejor relación calidad-precio y las mejores soluciones de colaboración y acceso remoto a ordenadores. Los servicios de escritorio remoto Splashtop permiten a las personas acceder a sus aplicaciones y datos desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar. Los servicios de asistencia remota de Splashtop permiten a TI y a los MSP dar asistencia a ordenadores, móviles, equipos industriales e Internet de las cosas (IoT). Las soluciones de soporte bajo demanda de Splashtop permiten a los equipos de soporte y asistencia acceder remotamente a ordenadores, así como a dispositivos iOS y Android, para ofrecer soporte. Los servicios de colaboración Splashtop, incluidos Mirroring360 y Aula, permiten compartir pantallas de forma eficaz, de uno a muchos, en todos los dispositivos. Más de 20 millones de usuarios disfrutan de los productos Splashtop. Más información en https://www.splashtop.com