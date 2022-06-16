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Splashtop Lanza una Nueva Integración de Soporte Remoto con Jira

Este contenido se tradujo automáticamente usando IA solo como referencia. En caso de cualquier discrepancia o ambigüedad, la versión original en inglés prevalecerá como fuente autorizada.

Los técnicos de Jira pueden ahora acceder remotamente/soportar/controlar las computadoras de sus usuarios finales usando el servicio de soporte de Splashtop On-Demand (SOS).

San José, California, 26 de junio de 2020 - Splashtop Inc., líder mundial en soluciones de acceso remoto, colaboración y soporte remoto, se ha asociado con Atlassian para llevar la tecnología de soporte bajo demanda de Splashtop a la plataforma Jira.

Splashtop On-Demand Support es una solución optimizada para el soporte de TI y los Helpdesks que buscan una solución de soporte remoto rápida y fácil de usar, con un alto rendimiento y una seguridad robusta. Con SOS, cualquier usuario puede acceder de forma remota a cualquier dispositivo en el momento en que necesite ayuda, sin necesidad de instalación previa.

La integración permitirá a los técnicos de Jira Cloud iniciar una conexión de escritorio remoto a los ordenadores de sus usuarios y proporcionarles asistencia directamente desde Jira Issues utilizando el servicio Splashtop On-Demand Support (Splashtop SOS). Una vez conectados, los técnicos podrán ver y controlar los ordenadores de sus usuarios en tiempo real, sin necesidad de que éstos tengan ningún software preinstalado.

Características principales del Splashtop SOS para Jira

  • Iniciar rápidamente una sesión remota en la computadora del usuario desde dentro de un issue.

  • Se admiten todas las funciones de Splashtop en una sesión remota, por ejemplo transferencia de archivos, reinicio remoto, chat, multimonitor, copiar y pegar, compartir escritorio técnico, etc.

  • Insertar automáticamente los registros de la sesión en el asunto después de cerrar la sesión de soporte.

  • Las sesiones remotas están completamente encriptadas.

"Estamos orgullosos de agregar Splashtop On-Demand Support a Jira ", dijo Mark Lee, CEO de Splashtop. "Al traer SOS a la plataforma de Jira, estamos conectando a los usuarios de Jira con los dispositivos de sus clientes, y al hacerlo, ayudamos a mejorar la satisfacción de los clientes al proporcionar un servicio de soporte remoto más rápido y confiable".

Disponibilidad
La aplicación de integración de Splashtop SOS está disponible en Atlassian Marketplace. La aplicación de integración funciona con Splashtop SOS Unlimited, que está disponible para comprar o probar gratis en el sitio web de Splashtop. Puedes encontrar más información, incluidas las instrucciones de configuración, en  Splashtop.com/partners/integrations/Jira.

Acerca de Splashtop
Splashtop ofrece la mejor relación calidad-precio y las mejores soluciones de acceso remoto y asistencia remota a profesionales, MSP, Departamentos de TI y Helpdesks. Las soluciones de acceso remoto basadas en la nube y locales de Splashtop, asequibles y fáciles de usar, ofrecen seguridad y fiabilidad de nivel empresarial. Splashtop es una alternativa popular a VPN/RDP, VNC, RD Gateway, y otros programas de acceso remoto. Más de 30 millones de usuarios, 200.000 empresas y agencias gubernamentales disfrutan de los productos Splashtop en todo el mundo.