Splashtop Lanza una Nueva Integración de Soporte Remoto con Jira
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Los técnicos de Jira pueden ahora acceder remotamente/soportar/controlar las computadoras de sus usuarios finales usando el servicio de soporte de Splashtop On-Demand (SOS).
San José, California, 26 de junio de 2020 - Splashtop Inc., líder mundial en soluciones de acceso remoto, colaboración y soporte remoto, se ha asociado con Atlassian para llevar la tecnología de soporte bajo demanda de Splashtop a la plataforma Jira.
Splashtop On-Demand Support es una solución optimizada para el soporte de TI y los Helpdesks que buscan una solución de soporte remoto rápida y fácil de usar, con un alto rendimiento y una seguridad robusta. Con SOS, cualquier usuario puede acceder de forma remota a cualquier dispositivo en el momento en que necesite ayuda, sin necesidad de instalación previa.
La integración permitirá a los técnicos de Jira Cloud iniciar una conexión de escritorio remoto a los ordenadores de sus usuarios y proporcionarles asistencia directamente desde Jira Issues utilizando el servicio Splashtop On-Demand Support (Splashtop SOS). Una vez conectados, los técnicos podrán ver y controlar los ordenadores de sus usuarios en tiempo real, sin necesidad de que éstos tengan ningún software preinstalado.
Características principales del Splashtop SOS para Jira
Iniciar rápidamente una sesión remota en la computadora del usuario desde dentro de un issue.
Se admiten todas las funciones de Splashtop en una sesión remota, por ejemplo transferencia de archivos, reinicio remoto, chat, multimonitor, copiar y pegar, compartir escritorio técnico, etc.
Insertar automáticamente los registros de la sesión en el asunto después de cerrar la sesión de soporte.
Las sesiones remotas están completamente encriptadas.
"Estamos orgullosos de agregar Splashtop On-Demand Support a Jira ", dijo Mark Lee, CEO de Splashtop. "Al traer SOS a la plataforma de Jira, estamos conectando a los usuarios de Jira con los dispositivos de sus clientes, y al hacerlo, ayudamos a mejorar la satisfacción de los clientes al proporcionar un servicio de soporte remoto más rápido y confiable".
Disponibilidad
La aplicación de integración de Splashtop SOS está disponible en Atlassian Marketplace. La aplicación de integración funciona con Splashtop SOS Unlimited, que está disponible para comprar o probar gratis en el sitio web de Splashtop. Puedes encontrar más información, incluidas las instrucciones de configuración, en Splashtop.com/partners/integrations/Jira.
Acerca de Splashtop
Splashtop ofrece la mejor relación calidad-precio y las mejores soluciones de acceso remoto y asistencia remota a profesionales, MSP, Departamentos de TI y Helpdesks. Las soluciones de acceso remoto basadas en la nube y locales de Splashtop, asequibles y fáciles de usar, ofrecen seguridad y fiabilidad de nivel empresarial. Splashtop es una alternativa popular a VPN/RDP, VNC, RD Gateway, y otros programas de acceso remoto. Más de 30 millones de usuarios, 200.000 empresas y agencias gubernamentales disfrutan de los productos Splashtop en todo el mundo.