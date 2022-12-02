Splashtop potencia las soluciones instantáneas para todos los netbooks populares
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Los netbooks de Acer, ASUS, HP, Lenovo y LG se encienden en segundos usando Splashtop
LAS VEGAS, NV - 7 de enero de 2010 - En la Feria de Electrónica de Consumo 2010, DeviceVM, la empresa de software privada que está detrás de la galardonada plataforma de software instantáneo Splashtop™, anunció que la tecnología Splashtop ya se está implementando en todos los netbooks instantáneos populares de los principales fabricantes del mundo. DeviceVM trabaja en estrecha colaboración con sus socios OEM para crear una experiencia de encendido instantáneo única, basada en la tecnología Splashtop, para cada familia de netbooks.
La última confirmación del empuje de Splashtop es el despliegue del entorno de encendido instantáneo ASUS Express Gate, impulsado por Splashtop, en la serie de netbooks Eee PC, que incluye los modelos 1005HA, 1001HA, 1201HA y 1101HA, así como el recientemente anunciado netbook tablet EeePC T91MT con pantalla táctil.
"A medida que el mercado de los netbooks crece, Splashtop crece con él, y seguimos innovando hacia una experiencia más rápida y personal para el usuario final", dijo Mark Lee, cofundador y CEO de DeviceVM. "Splashtop ahora es compatible con interfaces de usuario táctiles, conectividad 3G y funciones para uso fuera de línea, para que los usuarios puedan aprovechar al máximo sus netbooks".
Para lograr la rápida conectividad a Internet 3G y el cambio fluido entre 3G y wifi que exigen los usuarios de netbooks, DeviceVM ha integrado Splashtop con las soluciones de conjuntos de chips 3G más populares del mercado, incluyendo los conjuntos de chips de Ericsson, Hojy, Huawei, Option, Qualcomm y ZTE. La empresa también trabaja en estrecha colaboración con los operadores inalámbricos para ofrecer una sólida funcionalidad de gestión de conexiones 3G.
Splashtop se ha implementado en varios netbooks Windows™ 7 como un entorno complementario instant-on, que proporciona una navegación y comunicación rápidas y seguras, a la vez que ofrece a los usuarios la opción de entrar en Windows para acceder a aplicaciones de productividad local como Microsoft Office™.
DeviceVM se dirige al mercado de netbooks en rápida expansión para anunciar por separado su producto Splashtop de segunda generación, que ofrece amplias capacidades de personalización a los usuarios de Splashtop, mejora el soporte táctil y proporciona servicios web optimizados a nivel regional.
Acerca de Splashtop
Splashtop es la galardonada plataforma instantánea que mejora la experiencia informática personal. Splashtop permite a los usuarios buscar y navegar por la web, acceder al correo electrónico y chatear con sus amigos segundos después de encender su PC.Splashtop está actualmente disponible en más de 30 millones de equipos a través de 400 modelos de netbooks, notebooks, placas base y ordenadores de sobremesa de los principales fabricantes, incluyendo Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG y Sony. Desde su debut en octubre de 2007, Splashtop ha recibido numerosos premios, entre ellos el prestigioso galardón al "Producto más innovador" de PC World, y el reconocimiento como "Lo mejor de las novedades" de Popular Science.Para obtener más información, visita https://www.splashtop.com.
Acerca de DeviceVM
DeviceVM, Inc. es una compañía de software privada, seleccionada por Dow Jones como una de las 50 mejores compañías para vigilar. Con su producto Splashtop de encendido instantáneo, DeviceVM está mejorando la experiencia diaria de los usuarios de computadoras. Fundada en 2006, DeviceVM tiene su sede en Silicon Valley con oficinas en Beijing, Hangzhou, Shanghai y Taipei.
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