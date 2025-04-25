Kit de Prensa de Splashtop
¿Te interesa obtener un presupuesto o revisar Splashtop en un artículo o vídeo? ¡Estaremos encantados de atender tus solicitudes de manera útil y oportuna!
Contacto de relaciones públicas
Adrienne Hisoler
Splashtop Inc.
adrienne.hisoler@splashtop.com
Datos clave de Splashtop
Splashtop ofrece las mejores soluciones de acceso remoto y soporte remoto de su clase y con la mejor rentabilidad para instituciones académicas, profesionales de negocios, MSPs, departamentos de TI y servicios de asistencia. Los servicios de escritorio remoto de Splashtop permiten a las personas acceder a sus aplicaciones y datos desde cualquier dispositivo, en cualquier lugar, y son conocidos por ser seguros, fiables y dignos de confianza. Splashtop es una alternativa popular a VPN/RDP, VNC, RD Gateway y otro software de acceso remoto. De hecho, Splashtop ha obtenido una sorprendente puntuación general de satisfacción del usuario de 97 de Capterra. Más de 30 millones de usuarios, incluido el 85 % de las empresas de Fortune 500, disfrutan de los productos Splashtop en todo el mundo.
Detalles de la Clave:
Fundada en 2006
Con sede en Cupertino, California, y oficinas adicionales en Japón, Taiwán, China, Singapur y Ámsterdam
Más de 200 empleados en todas las ubicaciones
Utilizado por más de 30 millones de personas en todo el mundo y cientos de miles de empresas e instituciones educativas
Conoce al Equipo de Gestión de Splashtop
Nuestros productos
Splashtop Remote Access
Acceso remoto a la computadora para empresas, equipos e individuos.
Splashtop Remote Support
Software de soporte remoto para TI, soporte y asistencia técnica.
Splashtop Enterprise
Solución de acceso remoto y soporte remoto todo en uno para computadoras y dispositivos.