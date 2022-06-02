Splashtop se asocia con Freshworks para lanzar una nueva integración de soporte remoto
Este contenido se tradujo automáticamente usando IA solo como referencia. En caso de cualquier discrepancia o ambigüedad, la versión original en inglés prevalecerá como fuente autorizada.
Los usuarios de Freshworks pueden ahora acceder remotamente a las computadoras de tus clientes desde un ticket usando el servicio SOS Splashtop.
San José, California, 14 de Enero de 2020 – Splashtop Inc., el líder mundial en soluciones de acceso remoto, colaboración y soporte remoto, se ha integrado con Freshworks para brindar una solución de soporte remoto rápida, confiable y segura a los usuarios tanto del software ITSM de Freshworks, Freshservice, como del software de soporte al cliente de Freshworks, Freshdesk. Con la integración de Splashtop, los agentes podrán conectarse instantáneamente a las computadoras de sus usuarios y controlarlas para brindarles apoyo, todo desde el interior de Freshworks.
La integración permite utilizar Splashtop On-Demand Support (Splashtop SOS) desde un ticket en Freshservice o Freshdesk. Con un simple clic, el técnico puede generar un enlace único que puede enviar a su cliente. Siguiendo el enlace, el cliente descarga y ejecuta la app SOS, que da al técnico acceso y control total de su dispositivo.
Características Principales de Splashtop SOS para Freshworks
Haz clic para iniciar una rápida sesión de soporte remoto desde un ticket de Freshservice o Freshdesk en Freshworks, sin necesidad de instalar nada en el dispositivo cliente
Accede y controla a distancia un número ilimitado de ordenadores Windows y Mac
Aprovecha las características de soporte en Splashtop SOS como transferencia de archivos, reinicio remoto, chat, compartir el escritorio del técnico y más
Registra automáticamente los detalles de la sesión de acceso remoto en el ticket para apoyar los requisitos de auditoría
"Estamos encantados de incorporar Splashtop a Freshworks", dijo Mark Lee, director general de Splashtop. "Splashtop SOS es la solución de soporte remoto asistido con mejor relación calidad-precio. Los usuarios de Freshservice y Freshdesk pueden ahorrar hasta un 70% o más si eligen Splashtop en lugar de otros productos de asistencia remota más caros. Además, obtendrán todas las herramientas que necesitan para poder ofrecer una asistencia más rápida a sus clientes, mejorando la eficacia y la satisfacción del cliente."
"Los clientes de hoy exigen la mejor interacción posible con los equipos de servicio. La integración con Splashtop añade valor a la asistencia informática y permite a los agentes ofrecer asistencia práctica, sin estar limitados por la geografía", dijo Anand Venkatraman, vicepresidente de Asociaciones Globales de Freshworks. "Freshworks Marketplace se ha convertido en un caldo de cultivo de la innovación y esta integración es uno de esos ejemplos de solución de un problema empresarial crítico."
Disponibilidad
Las aplicaciones de integración de Splashtop SOS con Freshservice y Freshdesk están disponibles de forma gratuita en Freshworks Marketplace. Las aplicaciones de integración funcionan con Splashtop SOS con el complemento de integración PSA Ticketing & ITSM. Splashtop SOS está disponible para comprar o probar gratis en el sitio web de Splashtop. Puedes encontrar más información, incluidas las instrucciones de configuración, en: https://www.splashtop.com/partners/integrations/freshservice y https://www.splashtop.com/partners/integrations/freshdesk
Acerca de Splashtop SOS
Splashtop SOS simplifica la prestación de asistencia remota. Conéctate a los dispositivos Windows, Mac, iOS y Android de los usuarios con un simple código de sesión. No hace falta perder tiempo ni dinero desplazándose hasta la ubicación física del usuario; basta con conectarse remotamente y tomar el control en cuanto te necesiten. Diagnostica y soluciona el problema rápidamente y deja contentos a tus clientes. Puedes probarlo gratuitamente en: https://www.splashtop.com/sos.
Acerca de Splashtop
Con sede en Silicon Valley, Splashtop Inc. ofrece la mejor relación calidad-precio y las mejores soluciones de colaboración y acceso remoto a ordenadores. Los servicios de escritorio remoto Splashtop permiten a las personas acceder a sus aplicaciones y datos desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar. Los servicios de asistencia remota de Splashtop permiten a TI y a los MSP dar asistencia a ordenadores, móviles, equipos industriales e Internet de las cosas (IoT). Las soluciones de soporte bajo demanda de Splashtop permiten a los equipos de soporte y asistencia acceder remotamente a ordenadores, así como a dispositivos iOS y Android, para ofrecer soporte. Los servicios de colaboración Splashtop, incluidos Mirroring360 y Aula, permiten compartir pantallas de forma eficaz, de uno a muchos, en todos los dispositivos. Más de 20 millones de usuarios disfrutan de los productos Splashtop. Más información en https://www.splashtop.com
Acerca de Freshworks Marketplace
Freshworks Marketplace es el primer ecosistema de socios de compromiso con el cliente totalmente integrado del sector SaaS. Lanzado en 2018, el Mercado está formado por más de 350 socios de más de 40 países que revenden, personalizan e implantan soluciones y prestan asistencia a clientes de todo el mundo. Freshworks Marketplace cuenta con más de 700 aplicaciones desarrolladas por ISV (proveedores de software independientes) y SI (integradores de sistemas).
Acerca de Freshworks
Freshworks proporciona un innovador software de captación de clientes para empresas de todos los tamaños, que facilita a los equipos la captación, el cierre y la conservación de sus clientes para toda la vida. Los productos SaaS de Freshworks proporcionan una visión de 360 grados del cliente, están listos para usar, son fáciles de utilizar y ofrecen un rápido retorno de la inversión. Con sede en San Mateo (EE.UU.), los más de 2.500 miembros del equipo de Freshworks trabajan en oficinas repartidas por todo el mundo. Para más información, visita www.freshworks.com