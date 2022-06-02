Splashtop se asocia con Bitdefender para proporcionar seguridad de punto final líder en la industria a los IT y MSPs
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Ahora los proveedores de servicios de TI y los proveedores de servicios múltiples pueden aprovechar fácilmente la tecnología punta de seguridad de puntos finales de Bitdefender para proteger los puntos finales de sus clientes a través de Splashtop Remote Support.
[San José, California - 2 de abril de 2019 -] Splashtop, el líder mundial en soluciones de acceso remoto, colaboración y soporte remoto, se ha asociado con Bitdefender, líder mundial en software de ciberseguridad y antivirus. Las herramientas de seguridad antimalware de Bitdefender están ahora totalmente integradas con Splashtop Remote Support, dando a los equipos de TI y a los MSP la capacidad de proteger sus ordenadores gestionados con la tecnología de seguridad de punto final líder en la industria.
Con la integración de las herramientas de seguridad antimalware de Splashtop Remote Support y Bitdefender, los usuarios de Splashtop Remote Support podrán gestionar y desplegar sin problemas la tecnología Bitdefender en sus puntos finales desde la consola de Splashtop. Una vez implementada, la tecnología Bitdefender mantendrá los puntos finales seguros con antimalware de última generación, antivirus y otras potentes capacidades de seguridad. Y los usuarios de Splashtop Remote Support podrán ver el estado de protección de sus equipos gestionados en cualquier momento en la consola Splashtop.
Mark Lee, CEO de Splashtop, cuenta: "Estamos muy contentos de asociarnos con Bitdefender y de proporcionar a nuestros clientes una solución de seguridad para puntos finales de primera clase. La gestión y la supervisión de la seguridad de los puntos finales es vital para el éxito de los MSP y los equipos de TI, y nuestra asociación con Bitdefender garantiza que podemos ofrecer eso a nuestros clientes".
Splashtop Remote Support está diseñado para que los MSP y los equipos de soporte de TI puedan monitorear, gestionar y acceder en remoto a los ordenadores y servidores de sus clientes. Además de proporcionar soporte y mantenimiento en remoto, los MSP necesitan asegurar que los puntos finales de sus clientes estén a salvo de las ciberamenazas. Un ataque podría dañar permanentemente la reputación del MSP y costar miles o millones de dólares arreglarlo. La integración con la tecnología Bitdefender ofrece a los usuarios del soporte remoto de Splashtop una potente solución para proporcionar el alto nivel de seguridad necesario en el entorno actual.
José López, vicepresidente de licencias tecnológicas de Bitdefender, explica: "El Bitdefender MSP Security Suite ofrece una completa solución de punto final con una gestión unificada y un único agente. Con el aprendizaje, la detección, la investigación y la respuesta afinables de las máquinas, los MSP ya pueden combatir amenazas sofisticadas utilizando un modelo con varios alojados y de varios niveles".
Disponibilidad
La integración de Bitdefender con Splashtop Remote Support ya está disponible. Los clientes de Splashtop Remote Support pueden adquirir e implantar tecnología Bitdefender desde su consola Splashtop. Más información sobre Splashtop Remote Support y una prueba gratuita en https://www.splashtop.com/remote-support. Puedes encontrar más información sobre la integración de Splashtop Remote Support con la tecnología Bitdefender en https://www.splashtop.com/endpoint-security-bitdefender.
Acerca de Splashtop
Con sede en Silicon Valley, Splashtop Inc. ofrece la mejor relación calidad-precio y las mejores soluciones de colaboración y acceso remoto a ordenadores. Los servicios de escritorio remoto Splashtop permiten a las personas acceder a sus aplicaciones y datos desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar. Los servicios de asistencia remota de Splashtop permiten a TI y a los MSP dar asistencia a ordenadores, móviles, equipos industriales e Internet de las cosas (IoT). Las soluciones de soporte bajo demanda de Splashtop permiten a los equipos de soporte y asistencia acceder remotamente a ordenadores, así como a dispositivos iOS y Android, para ofrecer soporte. Los servicios de colaboración Splashtop, incluidos Mirroring360 y Aula, permiten compartir pantallas de forma eficaz, de uno a muchos, en todos los dispositivos. Más de 20 millones de usuarios disfrutan de los productos Splashtop. Más información en https://www.splashtop.com.
Acerca de Bitdefender
Bitdefender es un líder mundial en ciberseguridad y software antivirus que protege más de 500 millones de sistemas en más de 150 países. Desde 2001, la innovación de Bitdefender ha proporcionado sistemáticamente productos de seguridad galardonados e inteligencia sobre amenazas para personas, hogares, empresas y sus dispositivos, redes y servicios en la nube. Hoy en día, Bitdefender es también el proveedor preferido, utilizado en más del 38% de las soluciones de seguridad del mundo. Reconocida por la industria, respetada por los proveedores y evangelizada por nuestros clientes, Bitdefender es la empresa de ciberseguridad en la que puedes confiar. www.bitdefender.com.